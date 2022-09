In Parijs zijn autovrije schoolstraten omgeven door bloemen en planten. Zal Vlaanderen volgen?

Parijs legt in snel tempo ‘rues aux écoles’ aan, waar auto’s plaatsmaken voor bomen en planten. Nu het 1 september is en kinderen weer massaal met de fiets naar school gaan, rijst de vraag: moeten wij dat voorbeeld volgen?

Een atletiekpiste, een hinkelpad, bloemenweides en fruitbomen: leerlingen die langs de Rue Charles Baudelaire naar school stappen, zouden bijna vergeten dat ze in Parijs vlak bij de Gare du Lyon wonen. Die straat geldt tegenwoordig in de Franse hoofdstad als een van de grote voorbeelden van de rues aux écoles.

In twee jaar tijd zijn er in Parijs 184 zulke schoolstraten ingericht. Tijdens de coronapandemie heeft de socialistische burgemeester Anne Hidalgo samen met haar groene collega’s nog extra hard op het gaspedaal geduwd om nieuwe schoolstraten aan te leggen.

In 168 van die straten is het verkeer sterk beperkt en zijn parkeerplaatsen weggehaald, zestien andere zijn volledig heringericht. In plaats van auto’s en uitlaatgassen rond de schoolpoort zijn er nu banken, planten en fonteinen te vinden. De straten zijn ‘végétalisées’, zo klinkt het bij de Parijzenaars. In totaal is 3.400 vierkante meter van hun stad op die manier onthard.

Schoolstraten

Ook in Vlaanderen zitten de schoolstraten in de lift. Momenteel zijn er minstens 155. Omdat niet alle straten geregistreerd zijn, ligt het aantal allicht nog hoger. Maar waar de Parijse rues aux écoles soms bloemenweiden en plantenbakken hebben, is het bij ons nog vaak behelpen met nadarhekken om het autoverkeer tijdelijk weg te houden.

Dirk Raijmaekers, directeur van de lagere school Sint-Lievens in Antwerpen, is alvast tevreden over de schoolstraat. Die heeft sinds begin dit jaar het verkeer voor de poort veiliger gemaakt. Het dagelijkse tafereel was hetzelfde als bij veel andere Vlaamse scholen. Door autodeuren die openzwaaiden om kinderen af te zetten of auto’s die moesten uitwijken voor tegenliggende fietsers was het er soms gevaarlijk.

“Maar je verlegt de problemen ook wel een beetje naar het begin van de straat”, zegt Raijmaekers. “Daar stoppen nu meer auto’s, omdat ouders er hun kinderen afzetten. Iets anders is dat we altijd vrijwilligers moeten vinden om de straat af te zetten met nadarhekken. Het is zelfs een vraagteken of dat bij het begin van het schooljaar wel zal lukken.”

De praktische problemen rond de schoolstraat tonen dat het nog niet zo evident is om er overal een in te richten. Maar de ongevallencijfers tonen dan weer de noodzaak: elke dag raken volgens verkeersinstituut Vias dertien kinderen gewond bij een ongeval terwijl ze op weg zijn naar school of naar huis terugkeren.

Die terugreis blijkt bovendien beduidend gevaarlijker dan de heenweg. Woensdagmiddag is volgens de cijfers het gevaarlijkste moment in de week. “In de schoolomgevingen is er ondertussen al veel winst gemaakt”, zegt Stef Willems, woordvoerder van Vias. “Maar de onveiligheid begint op zo’n 300 meter van de schoolpoort. Het hele traject zou veilig moeten zijn.”

Dat bevestigt mobiliteitsexpert Dirk Lauwers (UAntwerpen). Volgens hem gebeuren maar 5 procent van de ongevallen voor de schoolpoort. De overgrote meerderheid vindt plaats als kinderen al uit de schoolomgeving weg zijn. Elk traject voor elk kind helemaal veilig maken is natuurlijk heel moeilijk.

Volgens Lauwers was de subsidieregeling vroeger vooral op de schoolomgeving gericht, maar ondertussen is die tanker gekeerd. Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open Vld) gaf deze legislatuur al 7 miljoen euro uit aan subsidies om schoolroutes veiliger te maken, tegenover 9,5 miljoen voor de schoolomgevingen.

Filosofie

Voor Vlaamse scholen lijken de volledig autovrije rues aux écoles nog altijd toekomstmuziek. Het zou ook niet zo eenvoudig zijn om de wegen helemaal af te blokken. “Veel scholen liggen bij ons langs hoofdstraten”, zegt Lauwers. “In kleinere gemeenten bevinden ze zich ook aan de grote doorgangswegen. Daar kun je de snelheid wel beperken, maar je kunt er het verkeer echt niet onderbreken.”

De oorzaak ligt bij de filosofie over ruimtelijke ordening van de voorbije decennia. Alle belangrijke gebouwen, zoals scholen, winkels of gemeentehuizen, werden langs grote wegen gebouwd zodat ze ook bereikbaar waren voor inwoners van het ommeland. Met de auto moest je overal kunnen komen. Maar heel wat stadsbesturen willen het roer stilaan omgooien. Zij hebben allerlei experimenten of projecten lopen om het verkeer voor fietsers veiliger te maken.

Leerlingen van de Sint-Michiel-scholengroep in Roeselare vertrekken naar huis na de lesdag. Beeld Tim Dirven

In het Oost-Vlaamse Zele zijn nu enkele slagbomen geplaatst bij schoolstraten, zodat er geen vrijwilligers meer nodig zijn om nadarhekken te bemannen. In Bonheiden, nabij Mechelen, heeft de gemeente een rist maatregelen genomen om het verkeer veiliger te maken. Kinderen die er te voet of met de fiets naar school komen, krijgen via een beloningssysteem digitale munten om gratis te gaan zwemmen. Voor Lauwers moeten veilige schoolstraten uiteindelijk passen in een complete make-over van de mobiliteit in Vlaanderen.

“De schoolstraten van Parijs zijn ook bij ons mogelijk”, zegt Lauwers. “Maar dan moeten we af van het idee dat de auto overal door moet kunnen. We hebben mobiliteit altijd bekeken vanuit het standpunt van de auto. Nu moeten we omgekeerd redeneren en beginnen bij de voetgangers en fietsers in de schoolomgeving. Die moet voor hen veilig en toegankelijk zijn. Uiteindelijk is het een kwestie van visie.”