In Parijs staat de helft van de tankstations droog, Fransen jagen nu op de laatste druppels benzine

Na wekenlange stakingen bij raffinaderijen en opslaglocaties kampt heel Frankrijk met brandstoftekorten. In Parijs staat inmiddels bijna de helft van de tankstations gedeeltelijk of geheel droog. Ondanks vermanende woorden van president Emmanuel Macron is het einde van de staking nog niet in zicht.

Zodra de ordediensten in camouflagepak zijn vertrokken, komen de flessen mangosap weer tevoorschijn. Lege flessen uiteraard, die hier in allerijl gevuld worden met wat nog rest bij tankstation LeClerc, gelegen aan de Périphérique, de rondweg van Parijs. Vol lichtgele brandstof verdwijnen ze weer in de kofferbakken van de tientallen scooters die zich rond de pomp verdringen – Parijs kan ook vanavond afhaalmaaltijden bestellen.

Heel Frankrijk kampt met brandstoftekorten na twee weken van stakingen bij raffinaderijen en opslaglocaties van TotalEnergies en ExxonMobil. Landelijk heeft ongeveer 30 procent van de tankstations inmiddels een tekort of zelfs geheel gebrek aan brandstof, in Parijs is dat zelfs bijna de helft. Tweeduizend tankstations waren maandagochtend geheel uitverkocht volgens Franse media. Voor voorraadpunten die nog wel open zijn, staan sinds afgelopen zaterdag files tot soms enkele uren lang.

Voor iemand die bijna vier uur heeft gewacht om zijn tank te vullen, is Bismullah Khan opvallend goedlachs. Om lekken te voorkomen spant hij een stukje plastic folie over zijn fles voordat hij de dop dichtdraait. De Afghaanse maaltijdbezorger voor Uber kan weer twee dagen vooruit, maar bovenal: hij kan een vriend bijstaan. “Ik ben heel gelukkig als ik iemand kan helpen”, zegt Khan, wachtend op de bevriende collega voor wie hij een creditcardbetaling voorschiet.

Bij het tankstation, waar alleen met creditcard betaald kan worden, is maandag een levendige handel ontstaan rond de brandstof. Vrouwen slepen jerrycans mee in trolleys of tassen, scooterrijders spreken automobilisten aan en vragen of die voor hen met hun betaalkaart kunnen betalen in ruil voor cash, maaltijdbezorgers vullen hun koeltassen met plastic flessen brandstof die ze verderop herverdelen onder collega’s – wie geen verblijfsvergunning bezit, heeft doorgaans ook geen creditcard.

Vredig de week doorkomen

Extra voorraad inslaan is hier eigenlijk verboden. Maar na het vertrek van de ordediensten, vijf gewapende mannen sterk, maalt vrijwel niemand daar nog om. Zo nu en dan springt er een boze automobilist uit zijn wagen: iedereen hoort in de rij te staan, zoals de meesten al enkele uren doen terwijl brutalere scooterrijders en voetgangers om hen heen laveren. Een ander stapt de auto uit om die de laatste meters tot de pomp te duwen.

De stakende werknemers van vakbond CGT eisen bij TotalEnergies een salarisverhoging van 10 procent, vanwege de inflatie en de forse winsten die het bedrijf heeft geboekt dankzij de hoge energieprijzen. De compensatie moet daarnaast ook met terugwerkende kracht over 2022 gelden. Eind september kondigde TotalEnergies aan een uitzonderlijk dividend van 2,62 miljard euro uit te delen aan zijn aandeelhouders.

Aan de pomp in Parijs haalt men de schouders op over de salariseisen. Geen plaats voor begrip of onbegrip, de eerste zorg is hier vredig de week doorkomen. “Dat is al heel wat in Parijs, waar we met z’n allen zitten opgehokt”, zegt Billy (die geen achternaam wil delen). “Het is goed dat de ordediensten komen kijken. Afgelopen weekend was het hier vechten aan de pomp. Er waren mannen bij die 500 liter kwamen inslaan, ze zouden wapens bij zich hebben.” Franse media maakten al melding van een steekpartij bij een ruzie over voordringen, waarna een bestuurder in het ziekenhuis belandde.

Zondagavond beloofde de directie van de Franse multinational de geplande salarisonderhandelingen te vervroegen. Die stonden gepland voor half november, al twee maanden eerder dan gebruikelijk, maar zouden nog deze maand kunnen beginnen op voorwaarde dat de staking zou worden stopgezet. Vooralsnog is het einde echter niet in zicht. Ondanks de vermanende woorden van president Emmanuel Macron, die maandag stelde dat blokkades “geen manier van onderhandelen” zijn, kondigde de leiding van CGT maandagmiddag aan de staking bij TotalEnergies met tenminste nog een dag te verlengen, bij gebrek aan garanties dat de salariseis wordt ingewilligd. Bovendien worden de acties uitgebreid naar de benzinestations zelf.

Massaal hamsteren

Om de leeggepompte tanks weer te bevoorraden spreekt de Franse regering intussen strategische reserves aan. Door de protestacties is de totale brandstofproductie in Frankrijk met 60 procent gedaald. Maar ook de korting die Franse klanten aan de pomp krijgen, deze en vorige maand tot 30 eurocent per liter, heeft aan de tekorten bijgedragen, zo verklaarde regeringswoordvoerder Olivier Véran. “Sommige stations zijn slachtoffer van hun succes.” Véran weigerde vorige week nog van een tekort te spreken, hij was bang dat de Fransen massaal zouden gaan hamsteren.

Een kwartiertje fietsen verderop zijn de files van het weekend al opgelost, het TotalEnergies-station is afgezet met rood-wit lint en alle slangen zijn van een flyer ‘buiten dienst’ voorzien. Taxi-chauffeur Yann Njoh is verplicht vrij vandaag. Hij start de motor: “Al drie dagen zoek ik naar een tankmogelijkheid. Kijk, ik heb nu nog een restje voor vier kilometer over. Ik woon op twee kilometer hier vandaan. Er zit niets anders meer op dan naar huis gaan en wachten tot een pompstation in de buurt weer is bevoorraad.”

Via telefoontjes met collega’s en apps die de voorraden live bijhouden op basis van overheidsdata en updates van automobilisten houdt Njoh voortdurend oog op de ontwikkelingen. Maar waar een halfuur geleden het aanbod nog op groen stond, blijkt de voorraad nu alweer verdwenen. Vandaag kan hij niet veel meer doen dan de banden oppompen. Of toch, besluit Njoh even later: voordat hij huiswaarts keert, duikt hij nog gauw het aanpalende winkeltje in voor de aanschaf van een nieuwe jerrycan.