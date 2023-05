In Oosterzele droomt een Italiaans jongetje met één been van een normaal leven (en van Lionel Messi)

Bentley is de jongste aanwinst van Amp Football Belgium, de enige amputatievoetbalclub in België. Het Italiaanse jongetje is vijf en mist zijn rechterbeen. ‘De club is onze familie geworden. Bentley kan er helemaal zichzelf zijn’, zegt zijn moeder.

Zijn idool is Lionel Messi, net als dat van Hamoudi uit de film Baghdad Messi. En zoals Hamoudi mist ook Bentley (5) een been. Niet dat hij een oorlogsslachtoffer is; Bentley kwam in Milaan op de wereld zonder rechterbeen. Het Italiaanse jongetje met de guitige blik mist ook nog eens twee vingers aan zijn rechterhand.

Terwijl moeder Marlene Vittorio (37) haar verhaal doet vanop een bankje in het park, kijken we samen naar Bentley. Hoe hij tegen zijn gele bal trapt en zijn komieke valpartijen extra gaten prikken in de beschermhoes van zijn beenprothese. “Plooi je been eens”, gebaart mama Marlene. De jongen geeft een ferme trap tegen de bal en buigt parmantig door zijn rechterknie. Een brede grijns, bij zoon, moeder én reporter. “Goed jongen!”

Stroperige bureaucratie

Bentley is de allerjongste aanwinst van Amp Football Belgium, de enige amputatievoetbalclub in ons land. Twee teams telt de club, in Brugge en Antwerpen, een derde is in de maak. Met drie ploegen kunnen ze onderling competitie spelen en deelnemen aan de Champions League. Voor Bentley zal dat competitievoetbal nog te vroeg komen, maar in augustus mag hij wel met het Amp Football Team op zomerkamp in Polen.

Marlene Vittorio gaat mee, zoals altijd en overal. Sinds ze twintig maanden geleden - in volle pandemie - in ons land arriveerden, afgemat door de stroperige Italiaanse bureaucratie en op zoek naar een betere medische begeleiding, wijkt ze geen duimbreed van de zijde van haar zoon. Haar werkgever Solvay had de voorzet gegeven. Er was een vacature in België. Ze solliciteerde en kreeg de job. Ze liet Milaan en Bentleys vader achter, eerst voor een appartement in Gent dat eigenlijk te duur was en niet voldeed voor de noden van haar zoon. Nu wonen ze in Oosterzele, van waaruit Bentley dezelfde droom probeert waar te maken als zoveel andere jonge voetballers: de nieuwe Messi worden.

Terwijl ze haar voetballende zoon in het oog blijft houden, noemt Vittorio de verhuizing naar België de beste beslissing van haar leven - hoewel ze Italië en haar vrienden en familie mist. “Wat ik niet mis, is de Italiaanse overheid. De hel, dat is de Italiaanse overheid. Als ik hier een document nodig heb, dan krijg ik het onmiddellijk.” Bentley wordt in ons land ook meer aanvaard voor wie hij is. “Hij kan een normaal kind zijn. Italianen zijn gek op kinderen, maar bij Bentley had dat een keerzijde. Mijn omgeving reageerde te beschermend op zijn beperking. ‘Oei, hij mist een been? Dan gaat hij nooit kunnen voetballen.’”

Een nieuwe familie

De jongen gaat naar een gewone school. Het was daar dat een jaar geleden de eerste grote vragen en kleine frustraties opborrelden. Wanneer begint mijn rechterbeen eindelijk te groeien, mama? Waarom kan ik op de speelplaats niet aan elk spelletje meedoen? Vittorio doorzag dat haar zoon nood had aan mensen die eruitzagen als hij, wilde hij niet gefrustreerd geraken. Haar zoektocht naar lotgenoten voor haar zoon leidde naar Amp Football Belgium. Moeder en zoon misten nog maar zelden een training of bijeenkomst. Vittorio: “De club is onze familie geworden. Bentley kan er helemaal zichzelf zijn. Als alleenstaande moeder is het voor mij een van de weinige momenten van ontspanning.”

Zowel bij hem als bij zichzelf merkt Marlene Vittorio ook minder schaamte over de beperking van haar zoon. Bij de club hoorden we dat ook. “We hebben spelers die vroeger nooit shorts droegen en dat dankzij onze trainingen wel durven”, vertelde voorzitter Yves Guillemyn aan de telefoon. Straks viert zijn voetbalfederatie haar tiende verjaardag met de organisatie van de Nations League in Blankenberge. Bentley en zijn moeder zullen er vaak in de tribunes zitten. Maar eerst met lotgenoten naar Warschau met om zijn baltoets te perfectioneren. Vittorio: “Wie hoop je dat op bezoek komt?”

“Messi.”

