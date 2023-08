‘In mijn herinnering was het de beste maaltijd ooit, maar het was doodgewone kervelsoep’: waarom eten uit onze jeugd zoveel beter smaakt

Van macaroni met bruine suiker tot kervelsoep met sliertjes, het eten dat je grootmoeder uit haar keuken toverde blijft net iets langer nazinderen dan andere gerechten. Dat bewijst ook Wim Lybaert: in Zomeravonden maakt hij samen met zijn gasten het favoriete gerecht uit hun jeugd. Eén hap blijkt genoeg om naar je te kindertijd te reizen. Maar waarom is dat zo?

“Cowboyeten”. Zo noemde de grootmoeder van Dries Vermeulen (33) het eenpansgerecht met varkensvlees, aardappelen en witte bonen in tomatensaus dat ze haar kleinzonen soms voorschotelde. “Het beste ooit”. Zo noemt de ondertussen dertiger de maaltijd die hij later als kotstudent zelf begon te maken.

“Omdat dat het enige gerecht was dat ik kon klaarmaken, want het culinaire niveau is laag dankzij de bonen uit blik, maar ook omdat ik het oprecht lekker vind. Ik weet niet of ik het helemaal hetzelfde maakte als zij, maar het proefde wel bijzonder. Dat ik voor het eerst voor mijzelf had gekookt speelde natuurlijk ook mee – een dubbele emotionele factor die het goedkope blik bonen uit de Spar dat tikje extra gaf dus.”

Er gaat iets schuil in de kookpotten van onze grootouders. Of ze nu macaroni met bruine suiker, ossentong in madeirasaus, tomatensoep met balletjes of loze vinken met zurkel bereidden, op de een of andere manier blijven ze kleven.

Je hebt het vast al eens meegemaakt. Toen je nog eens koffie met melk, échte melk, bestelde en je bij het dopen van je speculaasje plots bij je opa op schoot zat. Ook in Zomeravonden, het programma waarin Wim Lybaert een memorabel gerecht uit de kindertijd van zijn gasten klaarmaakt, kiezen opvallend veel van hen voor een gerecht uit de keuken van hun grootouders.

Prousteffect

Frans schrijver Marcel Proust was niet de eerste die het meemaakte, maar hij was wel de eerste die het zo uitvoerig optekende. In zijn boek À la recherche du temps perdu (1908-1922) beschrijft hij hoe hij een in lindethee gedrenkt madeleinecakeje tegen zijn gehemelte drukte en plots overvallen werd door de beelden, geluiden en geuren van het dorp waarin hij opgroeide en de slaapkamer van zijn tante Léonie, waar hij in thee gedrenkte madeleines voor het eerst proefde.

Dat soort zintuiglijk herinneren, waarbij je door een geur of een smaak terug gekatapulteerd wordt naar het verleden wordt daarom ook wel eens het Prousteffect genoemd.

Op zich is het niet zo verbazingwekkend dat het net voedsel is dat zoveel bij ons losmaakt. Als je eet, gebruik je immers al je zintuigen: je ziet de kleur van de curry, hoort de crunch van een beschuit, je ruikt de scherpe geur van versgepelde garnalen, voelt hoe marmercake op je tong smelt en proeft de typische smaak van kruidnagel. Je hersenen krijgen dus meteen ontzettend veel signalen binnen die allemaal iets in gang kunnen zetten.

Toch is het vooral ons reukvermogen (en het daarmee nauw samenhangende smaakvermogen) dat zoveel herinneringen opwekt. Dat komt door de specifieke anatomie van onze hersenen. Geur is de enige sensorische ervaring die niet gefilterd wordt door de thalamus, die onze prikkelverwerking (bij)stuurt. Zo komen die signalen meteen terecht bij het limbische systeem, de verzameling van hersengebieden die verbonden zijn aan emotieverwerking, de vorming van het langetermijngeheugen en de regulatie van ons zenuwstelsel.

Dat geuren (en bijgevolg ook smaken) zo’n sterke herinneringen uitlokken is bovendien een evolutionaire erfenis die ‘geconditioneerde smaakaversie’ wordt genoemd. Het was immers nuttig dat we ons bij de smaak van giftige bessen of rottend vlees meteen voor de geest konden halen hoe ziek we daarvan eens zijn geweest, waardoor we het weer uitspuwen. Het is ook om die reden dat geuren en smaken niet alleen herinneringen kunnen losweken, maar ook stress of kalmte kunnen teweegbrengen.

Denk maar aan hoe we meteen alert zijn wanneer we brandlucht ruiken, of hoe rustig en gelukzalig de strenge restaurantcriticus Anton Ego in Disneyfilm Ratatouille werd toen het gerecht proefde dat zijn (groot)moeder hem altijd voorschotelde. Dat het vooral de gerechten uit onze kindertijd zijn die zulke sterke emoties triggeren, komt dan weer door de snelle ontwikkeling van ons reukvermogen. Geur is immers het enige zintuig is dat je op jonge leeftijd volledig ontwikkelt.

Smaak van de keukentafel

“Ik begrijp dat ik moet terugdenken aan de zaterdagmiddagen bij mijn grootouders telkens als ik kervelsoep met sliertjes eet, maar uiteindelijk is het ook wel gewoon maar dat: kervelsoep met sliertjes”, zegt Anouk Maes (33). “In mijn herinneringen was dat de beste soep ooit, maar ondanks dat ik hetzelfde recept gebruik, slaag ik er niet in om ze zelf te maken. Of toch niet zo lekker als die van mijn grootmoeder.”

Eten gaat nu eenmaal verder dan een individuele sensorische ervaring, weet Viktor Proesmans, die aan de UGent onze relatie met voeding onderzoekt in samenwerking met VLAIO en Flanders Food. “Onze eetervaring wordt niet enkel bepaald door smaak, maar ook door context.

Studies hebben aangetoond dat decoratie een belangrijk effect heeft op de klantentevredenheid. Als mensen vis eten in een visrestaurant dat ingericht is met visnetten aan het plafond zullen ze hun maaltijd ook lekkerder vinden, omdat ze het restaurant zullen percipiëren als ‘een echt visrestaurant’ dat bijgevolg de vis ook klaarmaakt zoals het hoort.” Als je dus soep eet aan de keukentafel van je grootmoeder, die je een hele voormiddag aan het fornuis hebt zien staan, zul je die soep ook lekkerder vinden.

Daarnaast speelt ook het gezelschap een rol, zegt Proesmans. “In het boek Niet iedereen kan een bizon schieten van collega-professor Charlotte De Backer staat beschreven hoe samen eten ontzettend bevorderlijk is voor sociale cohesie. Ook dat heeft een evolutionaire verklaring, omdat mensen om een gevarieerd dieet te kunnen samenstellen een beroep moesten doen op elkaar. Eén groep verzamelde bijvoorbeeld planten, terwijl de andere ging jagen. Een fijn detail: we zien ook dat onze prefrontale cortex (die een belangrijke rol speelt in sociaal gedrag) groter en meer ontwikkeld is geworden vanaf het moment we op grotere dieren zijn beginnen te jagen.”

Dat onze smaakbeleving zo contextgebonden is, zorgt er ook voor dat veel mensen teruggrijpen naar grootmoeders keuken wanneer ze zich een gerecht uit hun kindertijd voor de geest proberen halen. Omdat dit doorgaans leuke momenten waren: familiefeesten of woensdagen waarop je met al je neven en nichten samen aan tafel zat. Onderzoekers ontdekten al dat het Prousteffect bovendien vaker voorkomt bij gerechten die met enige regelmaat werden gegeten én bij gerechten die op speciale gelegenheden werden gegeten.

Zoals de macaronikroketten, die Julie Martin (36) bij haar grootouders voorgeschoteld kreeg op feestdagen. “Het is exact zoals je je voorstelt: een kroket met daarin macaroni met kaas en hesp. Het was altijd feest wanneer die op tafel kwamen, want mijn grootouders maakten ze niet vaak. Vooral omdat het een werkje was dat een heel weekend in beslag nam. Ik dacht altijd dat het een bijzonder familierecept was tot Piet Huysentruyt in SOS Piet eens opgeroepen werd om een vrouw te helpen met haar opengebarste macaronikroketten”, lacht ze.

Ook aan haar andere grootmoeder heeft de jonge vrouw levendige voedselherinneringen. “Omdat we als kleinkinderen altijd langs de achterdeur binnenkwamen, zagen we haar ook heel vaak het eten bereiden. Zo weet ik nog goed hoe ze in haar gebloemde schort peultjes zat te doppen. Ondertussen heb ik zelf een bescheiden moestuin en dop ik erwtjes samen met mijn dochter – om een soort van traditie in ere te houden”, vertelt ze trots.

“Daarom vind ik het ook zo jammer dat we de receptenmap van mijn grootouders zijn verloren bij de verhuis naar een serviceflat. Dat is iets waar je op het moment zelf niet bij stilstaat, maar af en toe overvalt je dan hoe lekker bijvoorbeeld hun pannenkoeken waren. Nu ik eraan denk, ga ik straks toch eens naar mijn moeder bellen of zij geen idee heeft waar die map zou kunnen zijn. Want wat voor stommeriken zouden we zijn als we al die wijsheid gewoon verloren zouden laten gaan?”

Overlevering

Want dat is misschien wel het ding. Op zich zijn pannenkoeken of kervelsoep ­universele gerechten die in zowat elke Vlaamse keuken wel werden klaargemaakt. Maar je grootmoeder voegde ­mogelijk een snuifje extra toe, waardoor ze toch dat tikje meer naar thuis smaakten. Het zijn de kleine afwijkingen die, als twee mensen uit verschillende huishoudens elkaar ontmoeten, tot verhitte discussies leiden: horen er nu wel of geen wortels in ­spaghettisaus?

“Ik heb zelf onderzoek gedaan naar waar mensen hun voedingsinformatie vandaan halen en in twintig jaar tijd is er toch een opvallende verschuiving geweest”, zegt Proesmans. “Vroeger gaven mensen aan dat ze recepten vooral van familieleden halen, maar vandaag blijken populaire (televisie)koks en het internet een veel grotere rol te spelen.”

Hij gaat verder: “Die evolutie zie je trouwens ook terug in kookboeken: vandaag zijn die veel visueler en verhalender, terwijl ze vroeger heel rechttoe rechtaan waren met enkel een ingrediëntenlijst, de bereidingswijze en – niet onbelangrijk – blanco pagina’s achteraan waar mensen zelf hun recepten konden opschrijven. Die overlevering, waarbij kookboeken en recepten generaties lang in de familie blijven, zijn we vandaag een beetje verloren.”

Het internet biedt je honderd verschillende recepten voor wortelpuree aan, maar waarom zou je hem maken als Jeroen Meus als je hem ook als mémé Jabbeke kunt maken?

Het is waarom Tom Bogman (45) vasthoudt aan het handgeschreven recept voor Aalsterse vlaai van zijn grootmoeder. “Toen ik mijn grootmoeder erom vroeg, merkte ik dat ze best vereerd was dat ik er interesse in toonde. Ze heeft me toen zelfs nog een bakvorm meegegeven. Ze is gestorven in 2019, maar ik maak de vlaai nog regelmatig volgens haar methode. Enkel foelie blijkt moeilijker te vinden.”

Los van de familietraditie heeft het gerecht voor Bogman nog een extra symbolische laag: “Ik ben geboren in Aalst, maar voel mij toch vooral Dendermondenaar omdat ik er naar school ben geweest en er nu ook gemeenteraadslid ben. Wie van de streek is, weet dat er tussen Aalst en Dendermonde altijd wel een beetje een (ludieke) vete heerst. Zo is die vlaai ook een leuk middel om mijn Aalsterse kantje toch wat levend te houden.”

Wanneer de recepten van onze grootouders verloren gaan, spelen we immers veel meer kwijt dan een gerecht. Volgens het gezegde dat je bent wat je eet zijn onze maaltijden bouwstenen, ze doen ons fysiek groeien maar vormen ook een stukje mee onze identiteit. Wat we graag lusten, waar we voor staan en waar we vandaan komen.

Van tatjespap tot lackmans, van hete bliksem tot piro’s; wie zijn we binnenkort nog wanneer we allemaal dezelfde gerechten van Ottolenghi en Naessens voorschotelen, ons leven leiden volgens Libelle Lekker, herinneringen maken met Pinterest?

Schakel in groter verhaal

Ook voor Hanane Llouh (30) is koken een manier om de connectie met haar cultuur levend houden. “Ik ben geboren in Marokko en dus opgegroeid met die keuken, maar toen ik na mijn huwelijk zelf mijn potje klaarmaakte wilde ik liever andere dingen. Tot ik besefte: al die gerechten die mijn moeder en grootmoeder maakten, heb ik zelf niet in de vingers. Ik heb mijn mama toen prompt om haar recept voor harira gevraagd. Als historica ben ik me echter heel bewust van hoe snel bepaalde tradities kunnen verdwijnen. Soms is er maar een generatie voor nodig, zeker met de diaspora.

“Deze zomer heb ik ook voor het eerst tajine op een houtvuur bereid, net zoals mijn overgrootmoeder altijd deed. Ik heb haar nooit goed gekend, want ze is gestorven toen ik 10 jaar was. Ze was een ontzettend onafhankelijke vrouw die tot haar dood op 115-jarige leeftijd erop stond om zelf haar aardappels te schillen, zelf haar vuur te stoken en zelf haar eten te bereiden op de traditionele manier, met houten lepels en pannen van aardewerk.

“Toen mijn tajine boven dat vuur stond te pruttelen was dat wel een emotioneel moment, omdat ik me zo verbonden voelde met mijn overgrootmoeder en met alle vrouwen die voor haar zijn gekomen. Ik werd mij meer dan eens bewust van de schakel die ik ben in een veel groter verhaal, en dat verhaal wil ik eren.”