In memoriam: de liefdesdokter van de pinguïns

Hij was van geen kleintje vervaard, als het erop aankwam de olijke watervogels te bestuderen. Hij trok voor het eerst naar Antarctica in 1948, waarop ontelbare expedities zouden volgen. Een keer moest hij meer dan twee weken alleen in een tent slapen, volgens een van zijn sterke verhalen, nadat een brand het kamp had verwoest en zijn collega’s om het leven waren gekomen.