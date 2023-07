In Luik verhoogt de Waalse regering het aantal nachtvluchten, in Zaventem wil Gilkinet ze weg

Het kon in Frankfurt 12 jaar geleden. Het kon in Keulen en in Luxemburg, en vanaf 2025 geldt op het Nederlandse Schiphol een verbod op vluchten tussen 0 en 5 uur ’s ochtends. Toch gaan volgens transporteconoom Wouter Dewulf de vergelijkingen niet op. “Zaventem heeft de cargovluchten nodig”, merkt hij op. “Omdat er te weinig volk rondom Brussels Airport woont, is het moeilijk om vluchten naar Tokio of Washington te vullen met Belgen alleen. Door passagiers en dringende vrachten te combineren, bijvoorbeeld op een Boeing 787, kan Zaventem nog een aantal langeafstandsvluchten aanbieden.”

Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo), afgelopen donderdag in de Kamer. Beeld BELGA

Theo Francken (N-VA) tweette zaterdag: “Zaventem is de tweede economische motor van het land. We laten die niet kapotmaken door groene fundamentalisten.” Sammy Mahdi (cd&v) had het over “groene waanzin en degrowth in de praktijk”.

Luik-Bierset

Het besluit van Gilkinet volgt een door Bond Beter Leefmilieu (BBL) bestelde studie van bureau ENV-ISA dat schat dat de luchthaven op jaarbasis de slaap van 109.000 mensen verstoort en in totaal 220.000 mensen zou hinderen. Het bureau schat de gezondheidskosten op jaarlijks 1 miljard euro. “Nachtvluchten zijn vooral cargovluchten”, zegt Jasper Wouters (BBL). “Het model daarachter is dat je dingen online bestelt en ze de volgende dag al aan huis geleverd wilt zien. We moeten ons als maatschappij afvragen hoe belangrijk we het vinden dat we die spullen binnen de 24 uur voor onze deur afgeleverd krijgen.”

Jaarlijks zijn er zo’n 27.000 nachtvluchten op Zaventem. Op sociale media regende het afgelopen weekend suggesties over hoe het voornemen van Gilkinet minder ecologisch dan economisch gemotiveerd zou zijn. In januari bekwam de Luikse luchthaven van de Waalse regering (PS-MR-Ecolo) een nieuwe exploitatievergunning voor de komende twintig jaar. Die werd aangevochten door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). De politieke tegenstellingen zijn zowat het spiegelbeeld van die bij de discussie over de vluchten boven Zaventem.

In Luik zijn er jaarlijks 27.360 nachtvluchten. Uit een pleitnota van het door de Vlaamse regering ingehuurd advocatenkantoor Publius dat De Morgen kon inkijken valt op te maken dat Luik de komende jaren een toename tot zo’n 34.000 nachtvluchten beoogt. “Verschillende Belgisch-Limburgse gemeenten hebben de voorbije jaren van hun inwoners veel klachten ontvangen over de toename van geluidsoverlast”, zo argumenteert het advocatenkantoor namens de Vlaamse regering in de nota, die dateert van 16 september 2022.

“In het bijzonder wat de nachtelijke uitbating van de luchthaven betreft”, zo gaat de nota verder. “Overmatige nachtelijke hinder die te wijten is aan de nachtelijke exploitatie van de luchthaven Luik-Bierset is dus geenszins uitgesloten. Het is noodzakelijk een voorwaarde op te leggen die hetzij de nachtvluchten verbiedt, hetzij het aantal van die vluchten aanzienlijk beperkt door een maximum aantal nachtvluchten (minstens tussen 23 en 7 uur) per jaar op te leggen.”

Het kabinet-Demir bevestigt dat de procedure voor de Raad van State nog loopt. “Omdat de milieueffecten onvoldoende zijn onderzocht”, zegt een woordvoerder. “En omdat de billijke spreiding van de lasten in Luik onvoldoende is aangetoond.”