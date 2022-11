‘In Londen, in Duitsland: dit zag ik nog nergens’: voorstel voor permanent omheinde Blaarmeersen verdeelt Gent

Een hek of geen hek rond de Gentse Blaarmeersen? Dat is de knoop die de gemeenteraad moet doorhakken deze maand. Nu uiten ook jongerenpartijen hun bezorgdheid: wordt hun geliefde recreatiedomein een ontoegankelijke burcht?

Komen er permanente hekken rond de Blaarmeersen of niet? Het is een van de hete hangijzers waar het Gentse stadsbestuur zich een dezer dagen over bezint. Voor de handvol bezoekers die op een van de laatste nazomerdagen het strand bijna voor zich alleen hebben, lijkt een afsluiting rond het populaire recreatiedom een brug te ver.

“Ik heb zelf in Londen gewoond, ik kom vaak in Duitsland: nooit heb ik daar al een omheining rond een stadspark gezien”, zegt de Albanees Idris (31), die met zijn driejarig zoontje een balletje trapt. “Op die manier wordt het hier wel heel ongezellig. ’s Zomers word je nu al drie keer gecontroleerd en moeten mijn ouders geld betalen omdat ze niet in Gent wonen. Een hek rond een recreatiedomein, dat gaat helemaal de verkeerde richting uit. Hoe komt dat over bij mijn zoontje, die zich hier gewoon een namiddag wil amuseren?”

Vechtpartijen

De Gentse Blaarmeersen zijn al langer voer voor discussie. Het voormalige meersengebied van de Leie is sinds 1981 een populair recreatieterrein voor inwoners van Gent en daarbuiten. Je kunt er tal van sportactiviteiten doen en het is de enige plek in Gent waar je in openlucht kunt zwemmen. Maar al drie zomers op rij worden de Blaarmeersen ontsierd door opstootjes en vechtpartijen.

Idris komt met zijn zoontje voetballen op het recreatiedomein. 'Een hek zou het wel heel ongezellig maken.' Beeld © Eric de Mildt

Waar het strand tot voor de coronapandemie altijd gratis en openbaar toegankelijk was, is de toegang tot de Blaarmeersen de voorbije zomers almaar strenger geworden. Deze zomer kwam er een ‘proefopstelling’ met hekken en identiteitscontrole aan de ingang, moesten niet-Gentenaars betalen om binnen te komen, werd een maximumcapaciteit van 4.500 mensen ingevoerd en was er heel wat politie aanwezig. “Het was best vervelend”, zegt Dirk (62), een Gentenaar die het zelfs in november niet kan laten om even het water in te duiken. “Ik wou hier komen lopen, maar alles wat afgezet en je kon nergens meer door. Dat zijn natuurlijk niet de Blaarmeersen die je gewend bent.”

In de gemeenteraad woedt een aanslepend debat over waar het nu heen moet met de Blaarmeersen. Zowel de politie als de intercommunale Farys, die het domein beheert, pleit voor een strengere aanpak: controles aan de ingang, vaste camera’s en een permanent hek - dat weliswaar het grootste deel van het jaar zou openstaan. “Uit onderzoek is gebleken dat zo’n afsluiting nuttig kan zijn om de Blaarmeersen leefbaar te houden, want daar gaat het om”, zegt Bruno Pessendorffer, woordvoerder bij Farys.

Weerstand

Dat plan roept weerstand op bij heel wat Gentenaars. De ‘klankbordgroep’ die in het leven werd geroepen om om bewoners, organisaties en ervaringsdeskundigen van andere recreatiedomeinen inspraak te geven, vindt een permanent hek buiten proportie. “We hebben al drie zomers op rij hekken geplaatst en toch waren er telkens incidenten”, zegt Jakob Vandevoorde van Blaarmeersen Hekkenvrij, dat deel uitmaakt van de klankbordgroep. “Een hek zetten en een toegangsprijs vragen maakt het park alleen ontoegankelijker voor mensen die het niet breed hebben. Dat is net waarvoor een openbaar domein zou moeten staan.”

De groep ziet zich nu gesteund door de Gentse jongerenpartijen Jong Groen Gent, Comac Gent en JongSocialisten Gent, die in een open brief pleiten voor hekvrije oplossingen. Ze wijzen erop dat hekken de vrije ruimte beperken en op die manier net meer overlast veroorzaken. Ze zijn ook bezorgd dat toegangsgeld vragen aan niet-Gentenaars een eerste stap kan zijn om de Blaarmeersen volledig betalend te maken. “Men pakt overlast het best aan door wie die veroorzaakt te verwijderen, niet door voor iedereen de toegang te bemoeilijken.”

Net als de Klankbordgroep pleiten de jongerenpartijen er in de eerste plaats voor de zwemzone aan de Blaarmeersen uit te breiden. Daarnaast wil de groep meer samenwerking met Sfeerbeheer. Dat is een team vrijwilligers dat op de Gentse Feesten al jarenlang op een gemoedelijke manier tussenkomt bij problemen.

Bezoeker Dirk: 'Ik heb vriendinnen die zich hier afgelopen zomer niet meer veilig voelden, dus het is duidelijk dat er iets moet gebeuren.' Beeld © Eric de Mildt

Hafsa El-Bazioui (Groen), Gents schepen van Jeugd, toont begrip voor de oproep van de jongeren. “Het is belangrijk dat de Blaarmeersen veilig blijven, maar ook een plek waar iedereen zich veilig voelt.” Over specifieke maatregelen spreekt ze zich niet uit, al benadrukt ze dat het zeker niet de bedoeling kan zijn om de toegang hoogdrempelig te maken.

Andere partijen uit het stadsbestuur, zoals Open Vld, zitten meer op de lijn van Farys en de politie. Bevoegd schepen Sofie Bracke (Open Vld) beseft dat de voorgestelde maatregelen niet iedereen tevreden zullen stellen. “Maar alle mogelijkheden liggen nog op tafel”, zegt woordvoerder Sofie Claeys. We gaan daar in sereniteit over samenzitten en een oplossing zoeken. Dit mag geen maand meer duren.”

Voor de Gentenaars is het afwachten wat er nu met hun favoriete recreatiedomein gebeurt. Wordt volgende zomer er eindelijk weer een zonder hekken? Of zijn de vrij toegankelijke Blaarmeersen definitief verleden tijd? “Ik heb vriendinnen die zich hier afgelopen zomer niet meer veilig voelden, dus het is duidelijk dat er iets moet gebeuren”, zegt Dirk. “Maar of een hek dat nu oplost, dat weet ik toch niet.”