In Leuven vind je ‘niks’ meer om te wonen aan een schappelijke prijs (en 8 andere topverhalen van het voorbije weekend)

1. 40 jaar Siska Schoeters in 9 levenslessen: ‘Wacht met alles. Ga hard. Vier het leven. Dat heb ik nog niet gedaan’

“We moeten nog altijd strijden tegen clichés en de vooroordelen. Meisjes kunnen ook stoer zijn, jongens mogen gevoelens tonen: dat wordt allemaal nog niet als normaal gezien. Vaak hoor ik dat het leven na je veertigste pas echt begint. Ik geloof dat ook, dat dan de zon begint te schijnen.”

Aan de vooravond van haar veertigste verjaardag blikt Radio 2-presentatrice Siska Schoeters terug. Op een rijk gevuld leven, een straffe radio- en tv-carrière, maar ook op de recente breuk met Tomas De Soete, de vader van haar twee kinderen: “Ik voel geen schuld, alleen maar spijt”. Wat ons betreft is veertig ook een prima leeftijd om levenslessen rond te strooien, op bloedeerlijke en soms messcherpe wijze.

Lees het interview.



‘Ik kan mij niet anders voordoen. Dat is tegelijk een nadeel. Als luisteraars of kijkers mij niet meer moeten, gaan ze me ook echt beu zijn, want ik ben wie ik ben, ook in mijn job.’ Beeld Carmen De Vos

2. Voor 380.000 euro vind je er blijkbaar ‘niks’ meer: wat is er aan de hand in Leuven?

In een markt waar de vraag naar gezinswoningen erg hoog is en het aanbod beperkt, is het de hoogste bieder die de prijs bepaalt. Die kan in een studentenstad als Leuven ook vaak hoog bieden. Er willen zich gemiddeld meer hoger opgeleiden vestigen. Die hebben verhoudingsgewijs ook vaker bemiddelde ouders die eventueel kunnen meehelpen. Waardoor er exuberant hoge prijzen geboden worden voor de beschikbare huizen.

Wie in Leuven een huis wil kopen, moet dus blijkbaar van goeden huize komen. Het ene na het andere onderzoek zet de studentenstad bovenaan op de lijst met duurste woonplekken. Wat is er aan de hand in Leuven?

Lees de analyse.



Wie een huis of appartement wil kopen in Leuven moet er veel geld voor willen neertellen. De stad kent namelijk de hoogste vastgoedprijzen van Vlaanderen. Beeld Photo News

“Hij had helemaal geen last van zijn aangeboren schuchterheid wanneer hij weer eens toegaf aan zijn onweerstaanbare drang om al zijn emoties uit te kieperen over een zo groot mogelijk publiek. Hij deed dat meestal in drie talen – soms allemaal tegelijk – die hij niet helemaal beheerste. Maar ook dat was voor hem – en zijn over heel België, Nederland, Zwitserland en vooral Frankrijk verspreide talrijke fans – geen bezwaar.

“Arno: een grappige en trouwe vriend. Een goede buurman.”

Marc Didden is filmmaker en publicist, en vriend van Arno.

Lees de column.



Arnaud Charles Ernest Hintjens, beter bekend onder zijn artiestennaam Arno. Beeld © Stefaan Temmerman

4. Proces Reuzegom - De nabestaanden van Sanda Dia kregen niet wat ze gehoopt hadden: antwoorden

Het was iets na elven toen Zaadje alias J.J. (24), preses bij Reuzegom in 2018, in de rechtszaal in Hasselt als eerste tegenover de rechter plaatsnam. Ook voor hem is er een leven voor en na 5 december 2018, dag van de fatale doop. Zaadje: “Als je er achteraf op terugkijkt, hadden we beter moeten nadenken. Niemand dacht aan de vissaus, wel aan onderkoeling.”

De nabestaanden van Sanda Dia hoopten op de eerste dag van het proces-Reuzegom antwoorden te krijgen. Maar op de grote vragen rond dit proces kregen ze vooral te horen: “Ik was daar niet bij.”

Lees de analyse.



Advocaat Sven Mary en Ousmane Dia, de vader van Sanda, spreken met de pers op de eerste procesdag tegen de achttien aangeklaagde Reuzegommers. Beeld Tim Dirven

“Macron ziet zichzelf als Jupiter en de macht van het parlement is beperkt, wat voor frustraties zorgt. Dat hij niets met de resultaten van zijn burgerpanels deed, zorgde voor een toenemend cynisme bij de bevolking. Steeds meer mensen hebben het gevoel dat de presidenten variaties op eenzelfde thema brengen en dat wie verandering belooft, niets verandert. Echte breuklijnen over kwesties als globalisering, liberalisme en ecologie waren er amper.”

Emmanuel Macron volgt zichzelf op als president van Frankrijk. Filosofe en Frankrijkkenner Tinneke Beeckman analyseert de verkiezingen waarbij de traditionele partijen ten onder gingen.

Lees het interview.



Emmanuel Macron, die de komende vijf jaar opnieuw Frans president is. Beeld Photo News

6. ‘Tijdens een inwijding in Haïtiaanse voodoo voelde ik voor het eerst echt wat magie is’: 4 moderne heksen getuigen

De heksen van de 21ste eeuw dragen geen punthoed. In tijden van oorlog, klimaatproblematiek en torenhoge verwachtingen is hekserij vooral een manier om rust te vinden, zo schrijft de Nederlandse auteur Susan Smit in haar nieuwe boek. Dat geldt ook voor deze drie vrouwen en een man. Ze begrijpen dat niet iedereen zoals hen in tarotkaarten, kruidenleer of voodoo gelooft, maar vinden dat de term hekserij dringend aan een update toe is.

“Lange tijd durfde ik er met niemand over te praten. In series en films worden heksen altijd in de clichématige rol van labiele vrouw geduwd. Pas toen mijn man en ik voor zijn werk naar New York verhuisden, zag ik dat het ook anders kan. Hekserij en wicca zijn gigantisch groot in Amerika. Daar kijkt niemand raar op als je kristallen in huis hebt of tarotkaarten legt.”

Lees de getuigenissen.



Lana, Ellen, Axel en Hilde. Beeld Rebecca Fertinel

7. Aan de toog waar cd&v ‘de gewone mensen’ wil terugvinden, wordt het een waar slagveld

Dat de christendemocratie bloedt, is een understatement: in de laatste peilingen blijft de eens zo grote Vlaamse volkspartij nog maar ternauwernood boven de symbolisch cruciale lijn van 10 procent. Erboven zwem je nog voor je leven, eronder dreig je in een draaikolk terecht te komen die je regelrecht naar politieke irrelevantie zuigt.

Een ‘boostercongres’ wilde cd&v afgelopen weekend houden. Dat heeft een aangepast logo, een nieuwe slagzin en enkele focuspunten opgeleverd. Maar of die ook het zelfvertrouwen en, bovenal, de peilingresultaten kunnen doen groeien?

Lees de analyse.



CD&V-voorzitter Joachim Coens voor de toog die voor de gelegenheid op het podium van de congreszaal geïnstalleerd werd. Beeld BELGA

8. Onderhuidse stress komt vaker voor dan u denkt: dit zijn de alarmsignalen

“Mijn bloeddruk bleek toren­hoog te zijn, mijn hartslag in rust verontrustend snel, ik bleek te hyperventileren.” In zijn column in deze krant beschreef Marnix Peeters hoe hij ondanks zijn relatief gezonde leven toch gebukt ging onder stress die hem bijna fataal werd. Onderhuidse stress, stress zonder echt door te hebben dat er iets aan de hand is, komt blijkbaar vaker voor dan je denkt.

“Hoe langer je stresssysteem geactiveerd wordt, hoe meer veerkracht je verliest. In het begin valt dat niet zo op, tot je op den duur slecht gaat functioneren. De meeste mensen vertonen daar al wel wat tekenen van: ze kunnen moeilijker op een woord komen of hebben concentratieproblemen.”

Lees het artikel.



Professor en stressexperte Elke Van Hoof (VUB): "Spierspanning, tandenknarsen, nagelbijten of reflux kunnen allemaal signalen zijn." Beeld Getty Images

9. Beste Jan Balliauw, met uw roerloze blik moet u niet onderdoen voor Poetin

“U, mijnheer Balliauw, bevindt zich aan de andere kant van het fysionomische spectrum. In uw wereld is mimiek iets voor journalistieke amateurs. U bent de Mister Spock van de nieuwsdienst: te allen tijde onthecht, rationeel, objectief, roerloos, strak en onbewogen. Een Humo-collega schreef onlangs dat hij een glimlach bij u had waargenomen, maar een technische ploeg onderzoekt die beelden nog op sporen van deepfake.”

Elk weekend schrijft Joël De Ceulaer een licht satirisch getinte brief aan de (m/v/x) van de week. Afgelopen week ging de brief naar journalist Jan Balliauw.

Lees/beluister de brief.