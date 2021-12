In kaart: zo verspreidde het coronavirus zich de afgelopen maand over België

Op de kaart en in de tabel worden de besmettingen in de afgelopen veertien dagen herberekend naar 100.000 inwoners, om een betere vergelijking mogelijk te maken. Dat is de zogenaamde incidentie. Op de interactieve kaart en tabel hieronder tonen we ook telkens het absolute aantal en het verschil met de vorige veertiendaagse periode. Voor heel België ligt de incidentiegraad op dit moment op 2.052 (236.000 besmettingen op 11,5 miljoen inwoners).

Clusters

Op de animatie is duidelijk te zien hoe België een maand geleden nog maar een paar clusters telde, waarvan die rond het West-Vlaamse Anzegem de grootste was. De gemeente had toen al een incidentie van meer dan 3.000, en geleidelijk aan verspreidde de epidemie zich verder over de hele provincie West-Vlaanderen. Met 2.905 besmettingen per 100.000 inwoners heeft de kustprovincie nog altijd de hoogste incidentie van het land. Ook in Noord-Limburg was de situatie begin november al precair, met Oudsbergen als uitschieter, en ook in de Noorderkempen verspreidde de lokale cluster zich geleidelijk aan over de rest van de provincie Antwerpen.

Maar ook onderliggend verspreidde het virus zich doorheen het land, de clusters lijken daarbij vooral voor een extra versnelling gezorgd te hebben, als een olievlek die zich verspreidde over de omliggende gemeenten.

Begin november zaten nog 80 van de 580 Belgische gemeenten onder de incidentiegraad 500, de hoogste alarmdrempel die het Europees Centrum voor Ziektepreventie ECDC hanteert. Vandaag zit geen énkele gemeente daar nog onder. De Luxemburgse gemeente Musson, aan de grens met het gelijknamige Groothertogdom, telt de laagste cijfers met 26 besmettingen in de afgelopen twee weken, een incidentie van 558. De hoogste incidentie wordt opgemeten in het Oost-Vlaamse Sint-Laurens: liefst 331 besmettingen, of liefst 4.784 per 100.000 inwoners.

Vlaamse golf

De kaart en de evolutie tonen ook duidelijk aan hoezeer de vierde golf een Vlaamse golf is (al worden heel wat Waalse gemeenten evenmin gespaard). In bijna alle Vlaamse gemeenten bedraagt de incidentie 1.500 of meer. De lijst met 100 ‘slechtste' gemeenten telt er 92 Vlaamse en 8 Waalse, omgekeerd zitten er bij de 100 ‘beste’ gemeenten amper 6 Vlaamse: Drogenbos, Hove, Bever, Antwerpen, Sint-Pieters-Leeuw en Zaventem.

Het Brussels gewest is nog steeds de beste leerling van de klas, met een incidentie van 1.237, maar opvallend is dat ook binnen het gewest een tweedeling lijkt te zijn ontstaan. De sociaal-economisch sterkere gemeenten in het oosten zoals Watermaal-Bosvoorde en Ukkel kennen relatief gezien tot de helft meer besmettingen dan armere gemeenten als Sint-Jans-Molenbeek en Sint-Joost-ten-Node.

In Wallonië doen delen van de provincie Luik (die eerder zwaar was getroffen), het zuiden van Luxemburg, en de provincie Henegouwen het op dit moment nog relatief beter dan de rest van het land.