In kaart. Inflatie nergens in Europa zo laag als in België en Luxemburg

4,8 procent in Luxemburg en 5,4 procent in België: zoveel duurder is het leven volgens Eurostat geworden tussen februari 2022 en februari 2023. Nergens anders in de EU was de inflatie zo laag; enkel Zwitserland, dat echter geen deel uitmaakt van de Europese Unie, kende een nog lagere inflatie : 3,2 procent.

België ligt met zijn relatief lage inflatie ver onder het gemiddelde van zowel de Eurozone (8,5 procent), de landen die de euro als gemeenschappelijke munt hebben, als dat van alle 27 lidstaten van de hele Europese Unie (9,9 procent). Beide gemiddeldes liggen net 0,1 procentpunt lager dan de inflatiecijfers van januari.

En terwijl wel meer landen in West-Europa de opstoot van hun prijzen stilaan onder controle krijgen, blijft de inflatie vooral in het oosten van het continent nog hoog: Hongarije spant de kroon met liefst 25,8 procent, gevolgd door Letland (20,1 procent), Tsjechië (18,4 procent), Estland (17,8 procent), Litouwen en Polen (beide 17,2 procent).

Let wel: Eurostat berekent de inflatie op een licht andere manier dan het Belgische statistiekbureau StatBel om de Europese lidstaten op een correcte manier met elkaar te kunnen vergelijken. In de berekeningsmethode van StatBel bedroeg de Belgische inflatie vorige maand 6,62 procent.

Lagarde vastbesloten hoge inflatie aan te pakken

De Europese Centrale Bank (ECB) houdt ondertussen vast aan haar “robuuste” aanpak om de inflatie te bestrijden. Maar tegelijk zal ze ook de financiële markten helpen als er dreigingen ontstaan. Dat verklaarde ECB-voorzitter Christine Lagarde woensdag op een conferentie in Frankfurt, waarmee ze dezelfde boodschap gaf als tijdens het jongste rentebesluit.

“De inflatie op de middellange termijn terug naar 2 procent brengen is niet onderhandelbaar”, beklemtoonde Lagarde. Volgens de ECB-voorzitter baseert de bank zich daarbij op economische data. “En die laten nog geen duidelijk bewijs zien dat de onderliggende inflatie neerwaarts gericht is”, aldus de Française. De energieprijzen zijn nu wel aan het dalen, “maar er is nog steeds binnenlandse prijsdruk die dit deels kan tenietdoen”.

ECB-topvrouw Christine Lagarde. Beeld AFP

Afgelopen donderdag verhoogde de ECB de belangrijkste rente met 50 basispunten. Dat lag in lijn met wat eerder was aangekondigd, maar door de bankencrisis was er wel speculatie ontstaan dat de ingreep mogelijk minder fors zou zijn. De ECB liet zich echter niet van de wijs brengen en hield vast aan het agressieve rentebeleid.

“Ik heb duidelijk gemaakt dat er geen afweging moet worden gemaakt tussen prijsstabiliteit en financiële stabiliteit”, herhaalde Lagarde woensdag. Volgens haar is de Europese banksector dankzij sterke kapitaal- en liquiditeitsposities veerkrachtig. “Maar we beschikken over veel tools om liquiditeitssteun te verschaffen aan het financiële systeem indien nodig”, klonk het nog.

De ECB-voorzitster erkende dat de recente spanningen rond de banksector “nieuwe risico’s” kunnen inhouden voor de economie. Ook de hoge mate van onzekerheid houdt aan. Ze laat daarom niet meer in haar kaarten kijken over het volgende rentebesluit. Dat zal afhangen van de data die beschikbaar zijn op het moment dat de bankgouverneurs samenkomen. “Anders gezegd: ex ante beloven we niet dat we de rente verder zullen verhogen, maar ook niet dat we een einde zullen maken aan de rentestijgingen.”