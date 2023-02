In kaart. Dit zijn de lokale belastingtarieven in uw gemeente voor dit jaar

Als inwoner van een Vlaamse gemeente betaalt u niet alleen een inkomstenbelasting aan de federale overheid of uw autobelasting aan de Vlaamse. Ook uw gemeente- of stadsbestuur doet zijn duit in het zakje met lokale belastingen.

Elk lokaal bestuur mag dat tarief zelf bepalen en kan bijvoorbeeld ook spelen met de prijs van huisvuilzakken. Maar over het algemeen hebben gemeenten twee grote inkomstenbronnen: de aanvullende personenbelasting (APB) en de opcentiemen op de roerende voorheffing (OOV) die u enkel betaalt als u een huis of ander eigendom bezit.

Wat betekenen beide belastingen?

De aanvullende personenbelasting is een percentage op de inkomstenbelasting die u elk jaar betaalt. Is de APB 8 procent, dan betaalt u voor elke 100 euro die de federale overheid aan belastingen int, aan de gemeente dus nog eens 8 euro erbovenop.

De opcentiemen worden berekend op basis van de onroerende voorheffing die u aan de Vlaamse overheid betaalt voor uw eigendom. Aan een tarief van 1.000 opcentiemen moet u voor elke euro onroerende voorheffing tien euro bijbetalen aan de gemeente. Het grootste verschil tussen beide systemen is dat aan de opcentiemen ook de bedrijven mee betalen.

Lokale besturen halen 40 procent van hun inkomsten uit de twee belastingen. De gemeente mag het tarief van beide belastingen elk jaar verhogen of verlagen. “Uit een analyse van de aangepaste meerjarenplannen die de gemeenten eind vorig jaar opmaakten bleek al dat de gemeenten ondanks de opeenvolgende crisissen en uitdagingen zelf de tering naar de nering zetten”, zegt de VVSG.

In tien gemeenten daalt de belastingdruk. Negen besturen laten het APB-tarief zakken. Eén bestuur, Gent, combineert de daling van het APB-tarief met een stijging van het OOV-tarief, een lokale taxshift dus. Twee gemeenten laten de OOV dalen, in drie gemeenten stijgt enkel het OOV-tarief. Twee besturen laten zowel de APB als de OOV stijgen. In enkele gemeenten wordt een belastingstijging gecompenseerd met een afschaffing van de algemene gemeentebelasting.

Het gemiddelde APB-tarief blijft in Vlaanderen op 7,18 procent, het gemiddelde OOV-tarief stijgt naar 899. De gemeente met het hoogste tarief op de aanvullende personenbelasting is nog altijd Mesen, dat als enige 9 procent hanteert. Kustgemeenten De Panne, Knokke-Heist en Koksijde houden als enige een nultarief aan.

Veel kustgemeenten en bij uitbreiding West-Vlaamse gemeenten hanteren dan weer een hoger dan gemiddeld tarief van de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Koploper hier is Alveringem dat 1.417 opcentiemen aanrekent, gevolgd door Spiere-Helkijn met 1.400. De gemeenten met het laagste OOV-tarief zijn Sint-Martens-Latem en Zaventem (472).

Financiën blijven gezond

Ondanks de stijgende kosten blijven de financiën van de Vlaamse lokale besturen gezond, zei minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) eerder al. Zo blijven de schulden van de steden en gemeenten onder controle en vallen de lokale investeringen niet stil ondanks de sterk gestegen kosten voor energie, personeel en sociale steun.

Dat de lokale financiën gezond blijven en dat de lokale besturen “in 2024 met een positief saldo kunnen afsluiten”, is volgens de VVSG vooral te danken aan het feit dat de lokale besturen ingegrepen hebben op hun eigen werking.

“Zo deden ze veel inspanningen om de energiefacturen te drukken: gedeeltelijk doven van openbare verlichting, verlagen van de temperatuur in gebouwen of het tijdelijk sluiten van publieke zwembaden, ... Ze hielden ook het personeelsbestand onder de loep, wie met pensioen ging, werd bijvoorbeeld (nog) niet vervangen”, stelt de VVSG.

Bekijk hieronder alle tarieven en wijzigingen in de tabel. In het zoekvak kan u uw gemeente ingeven. Een groene kleur betekent een lager tarief dan in 2022, rood een hoger tarief. U kan ook sorteren door op de categorietitels te klikken: