In kaart: dit zijn de 50 beste restaurants ter wereld

Na een langverwachte derde Michelinster krijgt René Redzepi’s hoogst eigenzinnige restaurant Noma nu ook opnieuw de titel van beste restaurant ter wereld. Het Hof van Cleve is het eerste Belgische restaurant op de 36e plaats.

In Antwerpen heeft de gastronomische hitparade The World’s 50 Noma zonet uitgeroepen tot beste restaurant ter wereld. Vorig jaar was Noma al tweede geworden en het culinaire paradijs, dat in 2003 opende op een pier in Kopenhagen, verzilverde de titel van beste restaurant ter wereld ook al in 2010, 2011, 2012 en 2014.

Op nummer twee landt nog een restaurant uit Kopenhagen: Geranium.Het derde beste restaurant ter wereld is volgens deze jury het Spaanse Asador Etxebarri.

Het Italiaanse Lido 84, dat met lokale producten werkt en aan het Italiaanse Guardameer ligt, is de nieuwkomer die op de hoogste plaats binnenkomt.

In de editie van dit jaar staat één Belgische restaurant in de top vijftig: Hof Van Cleve, dat in de editie van 2019 op plaats 43 stond, stijgt naar plaats 36. “Vakmanschap, creativiteit en compromisloze aandacht voor detail resulteren in klassieke, maar interessante smaakcombinaties die in evenwicht worden gehouden door ontelbare texturen en kleuren op het bord. Kikkerbilletjes met bellota, peterselie en cous cous is hier een goed voorbeeld van”, weten de makers van deze restaurantprijzen.

In de volledige top honderd staan nog twee Belgen. Op plaats 66 staat Nick Brils The Jane in Antwerpen. “De indrukwekkende setting in de voormalige kapel van een militair hospitaal is niets in vergelijking met wat op je bord verschijnt”, aldus de jury van The World’s Best 50. Op nummer 77 is dat Willem Hiele met zijn zaak Willem Hiele in Koksijde, die door de proevers van The World’s Best 50 geloofd wordt voor de “met liefde bereide noordzeegerechten.”

