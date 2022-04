In kaart: dit kost een huis of appartement in uw gemeente

315.984 euro betaalde u in het eerste trimester van 2022 gemiddeld voor een huis in België. Het Vlaamse gemiddelde lag nog hoger op 343.308 euro. Dat is 6,8 procent of 22.000 euro meer dan in 2021 het geval was. Toen betaalde u gemiddeld nog 321.343 euro voor een huis in Vlaanderen. In België was dat gemiddeld 294.973.

Al waren de verschillen afhankelijk van de regio ook vorig jaar groot. De gemeenten waar u het meeste geld kwijt was voor een huis bevinden zich op enkele uitzonderingen na allemaal in of rond Brussel. Het pittoreske Sint-Martens-Latem ten zuiden van Gent is al jarenlang de duurste gemeente van het land, en dat was vorig jaar niet anders. Een huis ging er voor gemiddeld 768.265 euro onder de hamer, een stijging van liefst 25 procent in een jaar tijd.

Ook in de drie Brusselse gemeenten Sint-Pieters-Woluwe, Ukkel, Elsene en het West-Vlaamse Knokke-Heist was u gemiddeld meer dan 700.000 euro kwijt voor een huis. Sint-Lambrechts-Woluwe, Etterbeek en Watermaal-Bosvoorde zijn de drie andere Brusselse gemeenten in de Belgische top tien, die wordt afgesloten door Lasne (Waals-Brabant) en Kraainem (Vlaams-Brabant). Daar kost een gemiddeld huis u ook nog steeds 579.000 euro.

In de Vlaamse top tien figureren naast andere gemeenten uit de rand rond Brussel zoals Tervuren en Overijse ook nog het Antwerpse Schilde (555.000 euro) en het West-Vlaamse Zuienkerke (483.000 euro).

Lees ook Opvallend signaal in de vastgoedmarkt: ‘Heel uitzonderlijke prijsdaling bij appartementen’

Stijgers en dalers

Fednot, de federatie van Belgische notarissen, verwacht over enkele weken de prijzen per gemeente voor het eerste trimester van 2022 te kunnen presenteren. Tot dan blijven die van vorig jaar de meest recente. 429 van de 528 gemeenten waar Fednot cijfers voor kon verzamelen, zagen de gemiddelde prijs voor een huis stijgen, gaande van 0,2 procent in Tielt tot bijna 50 procent in Dinant. Grootste stijger in Vlaanderen was het Oost-Vlaamse Zwalm: daar legde u vorig jaar 349.000 euro neer, een toename van bijna 35 procent in een jaar tijd.

In 98 gemeenten daalde de huizenprijs desondanks al in 2021 tegenover het jaar daarvoor. Grootste daling was er in het West-Vlaamse Vleteren, waar de gemiddelde prijs met meer dan 27 procent zakte tot 192.750 euro.

Het goedkoopste is de Belg nog altijd af onder de taalgrens: van de tien goedkoopste gemeenten van het land komen er acht uit de provincie Henegouwen en twee uit Namen. In het Henegouwse Colfontaine tussen Bergen en de Franse grens kostte een huis vorig jaar gemiddeld 121.000 euro. Dat is nog altijd een pak minder dan de goedkoopste Vlaamse gemeente Menen, waar de huizen voor gemiddeld 181.000 verkocht werden. Ook de andere goedkoopste Vlaamse gemeenten bevinden zich opvallend vaak aan de taalgrens.

Bekijk hieronder ook de gemiddelde prijs voor een appartement in de gemeenten waarvoor die cijfers beschikbaar zijn: