In kaart: Antwerpen beleeft bijzonder gewelddadige zomer door ‘onrust’ in het drugsmilieu

• Op 1 juli werd een woning beschoten in de Zegepraalstraat in Borgerhout. Op 3 juli gebeurde hetzelfde in de De Winterstraat. Op 5 juli werd opnieuw een woning beschoten in de Zegepraalstraat en in de Frans Beirenslaan in Borsbeek.

• Op 7 juli vond een explosie plaats aan een handcarwash in de Sint-Rochusstraat in Deurne. De carwash wordt gelinkt aan de familie van kickbokser Ben Saddik. Enkele familieleden zouden verwikkeld zijn in een conflict binnen het drugsmilieu. Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) liet de carwash samen met twee andere handelszaken inmiddels bestuurlijk sluiten.

• Op 8 juli werd de gevel van snackbar Poke Bowl Place beschoten aan de Stenenbrug in Borgerhout. Op 12 juli werd er brand gesticht in dezelfde snackbar. Ook dit pand wordt gelinkt aan de familie Ben Saddik.

• Op 14 juli werd een woning beschoten in de straat Geestenspoor in Ekeren.

• Op 15 juli was er een dodelijke schietpartij plaats in de Van Cortbeemdenlei in Deurne. De Nederlandse drugscrimineel Ricardo G. kwam daarbij om het leven.

• Op 17 juli vond een explosie plaats in de Deken de Winterstraat in Berchem.

• Op 18 juli werd een brandbom gegooid tegen de gevel van Poke Bowl Place, opnieuw dezelfde snackbar in Borgerhout.

• Op 3 augustus werd een auto in brand gestoken in de Deken de Winterstraat in Berchem.

• Op 4 augustus vonden er twee explosies plaats in één nacht: aan een kapsalon op de Turnhoutsebaan in Deurne en in de Volkstraat. Op 8 en 9 augustus waren er explosies in de Generaal de Wetstraat in Borgerhout. Op 11 augustus volgde een explosie in de Ledeganckstraat in Borgerhout. De gevel van een woning raakte daarbij zwaar beschadigd.

• Op 15 augustus viel een man dood neer nadat hij uit zijn wagen stapte op het De Coninckplein. Er zijn aanwijzingen dat er geweld werd gepleegd. Eerder op de avond kreeg de politie een melding van een schietpartij in de Bredastraat.

• Op 16 augustus raakte een 27-jarig man ernstig gewond bij een schietpartij aan de Lageweg in Hoboken.

• Op 18 augustus vond een schietpartij plaats in de buurt van het Centraal Station.

Volgens criminoloog Charlotte Colman zijn de recente incidenten onder andere gerelateerd aan partijen drugs die zijn kwijtgeraakt. Het is daardoor onrustig in het Antwerpse drugscircuit. In buurten waar bekende families wonen, vinden afrekeningen plaats en de rivaliteit in de drugswereld is groot.