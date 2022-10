In januari slikt de voetgangerstunnel in Antwerpen opnieuw dagelijks tot 30.000 passanten

“Hier werken we aan de liften”, kopt het paneel aan de ingang van de afgezette voetgangerstunnel op Antwerpen-rechteroever. De tekst wordt geflankeerd door een foto van een motor die mijn atechnisch brein registreert als voorhistorisch en verroest. “Dat zijn eerder vet en isolatie, hoor”, corrigeert een Mediahuis-fotograaf met een voorliefde voor ‘antieke stalen constructies’ me die dinsdagmorgen droogjes. Sinds zes uur ’s morgens verschuift hij op het pleintje voor het liftgebouw zijn tripod over en weer, zijn camera blijft al die tijd gericht op de bovenste verdieping van het liftgebouw, waar tijdelijk de voorgevel werd gedemonteerd en een glimp van de oude machinekamer te zien is.

Het doel: het anker, de rem en de behuizing van de nu 89-jarige liftmotor van de Sint-Anna-voetgangerstunnel met een kraanwagen naar buiten hijsen, waarna een complete revisie volgt bij een gespecialiseerd atelier in Duitsland. Volgens het kabinet van minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) zal dat gebeuren met “volledig respect voor het industrieel erfgoed”.

‘Verdorie tijd’

Het is meteen de belangrijkste dag van de renovatie van de liften, die begin 2022 van start ging. In juli werd de gerenoveerde lift op Linkeroever al in gebruik genomen, in januari moet deze lift volgen. De frustraties die menig gebruiker de voorbije jaren opliep bij wéér eens een defecte lift, moeten daarmee verholpen worden. “Het zou verdorie tijd worden”, gromt een kijklustige fietser tussen zijn tanden.

We mogen naar boven. Een veiligheidshelm gaat op, een fluovestje gaat aan. Negen werklui bewegen zich rond de liftmotor voor wat aangekondigd wordt als ‘precisiewerk’. Boven hun hoofd meldt een oud metalen bord dat het ‘ascenseur N° 11417’ betreft. ‘Maximumbelasting 5 ton’, kopt een ander.

“Geen probleem, de motor weegt 4,6 ton”, sust Tom Sels (48) als tunnelcoördinator voor Agentschap Wegen en Verkeer, verantwoordelijk voor deze Sint-Anna-voetgangerstunnel. Dat deze renovatie geen sinecure is, weet hij. “In 2018 werd een eerste aanbesteding gedaan. Uit noodzaak, want de onderhoudskosten liepen maar op. Helaas bood geen enkele kandidaat zich aan. Men werd afgeschrikt door de regels rond industrieel erfgoed.” In 2020 volgde een afgezwakte aanbesteding. Ook toen gaf geen enkele aannemer thuis.

“Uiteindelijk gingen we in zee met de aannemer die al eerder de roltrappen had gerenoveerd”, zegt Sels. Het Agentschap Ontroerend Erfgoed, de schrik van menig aannemer, bleek niet het onmogelijke te vragen. Belangrijker echter was die ene meevaller.

“We vonden het volledige archief terug van het bedrijf dat indertijd zowel de Sint-Anna-tunnel als de Waaslandtunnel had gebouwd. Hun archief ging terug tot 1933 en omvatte zowat elk detail, tot een nota over het schilderen van een muur toe. Met die vondst besloten we het water niet te heruitvinden, maar onze restauratie te baseren op de aanbesteding van toen.”

Innovatie

Dat de Sint-Anna-tunnel bij de opening in 1933 een schoolvoorbeeld van innovatie was, weet Sels. “Een tunnel van 573 meter, in tegenstelling tot de Waaslandtunnel zo vlak als een biljarttafel, houten roltrappen en liften van 4 op 5 meter die in minder dan twee minuten een volledige beweging uitvoerden; dat had men in België nog nooit gezien.”

De Antwerpenaren maakten er gretig gebruik van. Eén week na de opening bleek de tunnel met een dagelijkse passage van zo’n tienduizend mensen al overbelast. “Tuurlijk werd het massaal gebruikt, men moest immers niet meer wachten tot de veerboot de tram met kaapstanders optrok”, zegt de coördinator, waarna mijn atechnisch brein de info vertaalt in dramatisch wenkbrauwgefrons.

Dat de tunnel(motor) het zo lang overleefde mag een wondertje heten. In 1944 slaagden de Duitsers er net niet in om de tunnel met springlading onder water te laten lopen. “Enkel de voorgevel van het dienstgebouw op Linkeroever werd weggeblazen.”

Sels prijst de stevige constructie als “kan nog decennia mee”. De slaagkansen van de renovatie, “waar oude technologie met nieuwe wordt verenigd”? “99 procent, want op Linkeroever is het ook gelukt.”

Volgens Agentschap Wegen en Verkeer moet de tunnel vanaf januari opnieuw tot 30.000 gebruikers per dag slikken.