In jaar tijd 40 procent meer Oekraïners aan de slag in België

Momenteel hebben bijna 50.000 Oekraïense vluchtelingen tijdelijke bescherming aangevraagd in België, waarvan ongeveer zes op de tien meerderjarig zijn. Door dat bijzondere statuut krijgen ze als niet-EU-leden vrije toegang tot onze arbeidsmarkt, waar ze voordien enkel met een arbeidskaart aan de slag konden als hooggeschoolde werknemer of in een knelpuntberoep.

Dat laat zich sterk voelen in de tewerkstelling in ons land. Het aandeel Oekraïners is ten opzichte van vorig jaar met liefst 38 procent gestegen, zo stelt hr-dienstenbedrijf Acerta vast op basis van de gegevens van 345.000 werknemers in ons land. Bij de vrouwen (+ 44,2%) is de groei duidelijk groter dan bij de mannen (+ 25,8%). Twee derde van de erkende vluchtelingen is dan ook vrouw, terwijl een deel mannen die al actief waren in ons land juist vertrok om te gaan vechten in de oorlog.

Over hoeveel extra Oekraïense werkkrachten het precies gaat, is volgens Christophe Hameeuw, expert in internationale tewerkstelling bij Acerta, moeilijk te extrapoleren. “Maar het gaat zeker niet om meer dan enkele duizenden mensen.” De grootste stijging is te merken in de dienstensector (+ 65%), waar nu bijna een derde van de Oekraïners aan de slag zijn.

#werkplekvrij

Nu de arbeidsmarkt krapper is dan ooit, is het een beleidsdoel geworden om Oekraïners in België aan het werk te krijgen (en houden). De voorbije twaalf maanden ontving de VDAB 407.072 vacatures, goed voor een toename van ruim 40 procent op jaarbasis. De gelanceerde #werkplekvrij leverde dan weer zo’n 5.000 vacatures op, waarvan 80 procent in de schoonmaaksector. Die lijkt, gevolgd door de horeca, de grootste slokop van Oekraïense werkkrachten.

In een opiniestuk op Knack.be schrijven Caro Van der Schueren en Kathianna Oppenhuizen van denktank Minerva dat die situatie “tekenend is voor het gebrek aan perspectief voor hoogopgeleide anderstalige nieuwkomers op de Vlaamse arbeidsmarkt”. Van de 2.234 personen die zich inschreven bij de VDAB, is 75 procent vrouw en heeft 60 procent een hoger diploma. De vraag is dan ook of die mismatch voor nieuwkomers niet in de weg staat van een duurzame plaats op de arbeidsmarkt.

Het statuut van tijdelijke bescherming loopt normaal volgend jaar af op 4 maart 2023, waarna Oekraïners in principe niet langer in België mogen verblijven. Het lijkt onwaarschijnlijk dat een eventuele toetreding tot de EU, die officieel is aangevraagd door Oekraïne, op dat moment al rond is.

“Sowieso zou het goed zijn dat die mensen hier ook op langere termijn aan de slag kunnen blijven, want we hebben heel wat mensen nodig om knelpuntberoepen in te vullen”, stelt Hameeuw. In juni liet toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (cd&v) al weten dat er een wetsontwerp klaarligt dat vluchtelingen uit Oekraïne ook in de toekomst toegang geeft tot onze arbeidsmarkt.