In Italië worden dronken feestvierders op kosten van de staat naar huis gebracht

In Italië mag je een alcoholpercentage van hooguit 0,5 promille in je bloed hebben als je autorijdt, net als in België. Maar in tegenstelling tot hier zijn alcoholcontroles er zeldzaam; de kans dat je een blaastest moet doen, is kleiner dan klein.

Het lijkt een van de redenen waarom veel Italianen zonder problemen met een paar glazen op achter het stuur kruipen. En dat is mogelijk weer een van de redenen waarom er met name in het weekend, wanneer veel jonge Italianen uitgaan, veel doden in het verkeer vallen. In de eerste helft van dit jaar waren het er circa zeshonderd; in het laatste weekend van juli kwamen vijfendertig mensen door verkeersongelukken om het leven.

Eerst blazen, dan de taxi in

Om daar iets tegen te doen, startte de regering begin augustus een experiment. Bezoekers van zes grote nachtclubs kunnen vrijwillig een blaastest doen wanneer ze naar huis willen. Als ze te veel op hebben, brengt een taxi ze gratis thuis. Het ministerie van Transport betaalt de taxiritten en heeft daar 60.000 euro voor opzijgezet. Het experiment duurt tot half september, wanneer de vakantietijd afloopt en de openluchtclubs sluiten. Dan wordt het experiment geëvalueerd en mogelijk verlengd.

Discotheekhouders zijn positief. Samuele Bucciol, eigenaar van club Il Muretto bij Venetië, zegt tegen de pers: “Heel tof dat minister van Transport Matteo Salvini aan onze sector heeft gedacht. Jongeren die lekker vakantie vieren, kunnen nu met een gerust hart een extra glaasje drinken.”

Anderen vinden het experiment krankzinnig. Gianni Testino, een arts die is gespecialiseerd in de gezondheidseffecten van alcohol, zegt in dagblad La Repubblica: “De clubs zouden juist moeten stoppen met het schenken van alcohol aan jongvolwassenen wanneer die twee glazen op hebben. Alcoholmisbruik is ontzettend schadelijk voor hun lever en hersenen.”

Ironische reacties

De kritiek richt zich ook op het feit dat ‘zuiplappen’ op kosten van alle belastingbetalers naar huis worden gereden. Psychiater Paolo Crepet zegt: “Dit is een belediging voor de mevrouw die voor chemotherapie haar taxi zelf moet betalen.”

Op sociale media wemelt het van de ironische reacties. “‘Papa, kan je me vannacht op komen halen?’ ‘Nee zoon, neem maar een extra borrel.’”

Inmiddels hebben honderden tevreden discotheekbezoekers gebruikgemaakt van het gratis vervoer. En geeft minister van Transport Salvini geen krimp. “Elk mogelijk ongeluk dat is voorkomen en elk leven dat is gered, zijn overwinningen.”