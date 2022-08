In Hongarije staan te veel vrouwen voor de klas volgens de nationale Rekenkamer, en dat is ‘nefast voor de jongens’

‘Roze onderwijs’, zo noemt de Hongaarse Rekenkamer de huidige staat van het schoolsysteem in het land. 82 procent van de leerkrachten is er vrouwelijk. Dat is nochtans in veel landen het geval. Het Europese Parlement berekende in 2017 dat 75 procent van de leerkrachten in Europa vrouwelijk is. Die verdeling heeft in Hongarije echter enkele ‘gevaarlijke economische en sociale gevolgen’ volgens de Rekenkamer.

“Als het onderwijs de voorkeur geeft aan vrouwelijke eigenschappen zoals ‘emotionele en sociale rijpheid’ en ‘een oververtegenwoordiging van vrouwen aan universiteiten’ uitlokt, zal de gelijkheid (van de seksen) aanzienlijk worden verzwakt”, concludeert het rapport. Door het ‘roze onderwijs’ zouden jongens zich niet onbelemmerd kunnen ontwikkelen, omdat hun ondernemingszin en neiging om risico’s te nemen beperkt zouden worden. Volgens het rapport zouden jongens zelfs kwetsbaarder worden voor ‘geestelijke en gedragsproblemen’.

Ook demografisch liggen gevaren om de hoek volgens de Hongaarse Rekenkamer. Als gevolg van het ‘roze onderwijs’ zouden goed opgeleide vrouwen geen soortgelijk opgeleide echtgenoten kunnen vinden, ‘wat tot een daling van de vruchtbaarheid zou kunnen leiden’.

Felle kritiek

“Dit is totale wetenschappelijke absurditeit”, zegt de Hongaarse oppositieleider Endre Toth in een reactie op Facebook. Er kwam felle kritiek op het rapport, vooral vanuit de Hongaarse oppositie. “Het is tijd om je bril van de vorige eeuw af te zetten”, voegde hij eraan toe.

Sinds premier Victor Orbán een tweede keer aan de macht kwam in 2010, en die niet meer afstond, voert hij een heuse ‘conservatieve revolutie’ door, schrijft The Guardian. Zo krijgen onder meer immigranten en lgbtq+-personen het harder te verduren. De mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa heeft bijvoorbeeld in 2019 na een bezoek in Hongarije ‘een terugval in vrouwenrechten en gendergelijkheid’ geconstateerd. In het begin van de zomervakantie daagde de Europese Commissie Hongarije nog voor de rechter vanwege een felomstreden ‘antihomowet’. Die moet het onmogelijk maken minderjarigen voor te lichten over homo- en transseksualiteit.