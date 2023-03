In het spoor van boerenbetogers in Brussel: ‘De hoofdstad is te klein. We geraakten niet binnen!’

Terwijl een politiek akkoord over stikstof geen stap dichterbij lijkt, hebben Vlaamse boeren Brussel bezet. Het zit hen hoog dat zij overkomen als de vijand van de natuur, terwijl de industrie in hun ogen de dans ontspringt. ‘We willen oplossingen, geen nachtelijk spierballengerol.’

“Mijn eerste betoging en ik ben meteen al te laat voor de speeches!” De 28-jarige Ines Theunis uit Glabbeek geeft plankgas, wat betekent dat we tegen 40 kilometer per uur over de Brusselse steenweg tjokken. Via tien verschillende routes, uit heel Vlaanderen, trokken boeren in hun trekkers naar Brussel.

De eersten werden de laatsten. Route 1, uit Zuid-Limburg en Oost-Vlaams-Brabant, liep de meeste vertraging op. Op het radionieuws klonk het ondertussen dat ook de politiek vandaag haar deadline voor een akkoord weer niet haalt. Vlaams minister Jan Jambon (N-VA) blies de ultieme vergadering met de Vlaamse topministers vrijdagmiddag in extremis af omdat cd&v dwarslag. Mogelijk volgt in het weekend een akkoord.

“Sommige boeren komen daardoor echt zonder vergunning te zitten, want die kan niet worden vernieuwd zonder wettelijk kader", zegt Theunis. “En het straffe is, de regering wéét dat. Wat moeten die boeren dan doen, stoppen? Het zaaiseizoen staat voor de deur.”

Ines Theunis runt een veebedrijf met 250 runderen, dat ze overnam van haar vader, die overleed toen ze in haar laatste jaar bio-ingenieur zat. Om halfzes ’s ochtends begint haar werkdag, élke dag. Dan vult ze de mengwagen om de dieren te voederen en geeft melk aan de kalfjes. Rond halfacht ’s avonds passeert ze de laatste keer door de stal. Tenzij er een kalfje geboren moet worden.

Ines Theunis: 'Sommige boeren komen zonder een akkoord zonder vergunning te zitten. Wat moeten die doen, stoppen? Het zaaiseizoen staat voor de deur.' Beeld Eric de Mildt

Ze kweekt Belgisch wit-blauw, grote, gespierde koeien, die bij geboorte al tussen 50 en 70 kilo wegen. “Een zeer duurzaam ras, geen ander dier zet een kilo voeder om in zoveel vlees.”

Als bio-ingenieur schreef ze een masterproef over hoe een eiwitrantsoen bij runderen de ammoniakuitstoot vermindert. Ze gebruikt enkel voeder van het Euroclim-gamma, dat is gebaseerd op Europese grondstoffen. Er zit lijnzaad in voor minder methaanuitstoot. Haar vader had zo efficiënt mogelijke stallen gebouwd. Als Ines Theunis haar zaak rendabel wil maken, zou ze net méér koeien moeten kweken, in plaats van minder.

“Welke jongeren gaan nog in het beroep stappen als je niet weet of je investeringen, net om duurzamer te werken, wel voldoende opleveren, omdat je van vandaag op morgen misschien 30 procent moet verkleinen? Dit beroep vergrijst sowieso al.”

Macht van de haven

De colonne toeterende trekkers duikt de Van Praet-tunnel in. Er lijkt wel geen einde te komen aan de stroom van oranje knipperlichten. Eenmaal aangekomen in Brussel wachten frieten en een hamburger. Met de boeren zal niemand van honger omkomen. Tractoren blokkeren de kleine ring en de Wetstraat, eens een ander zicht in de hoofdstad, maar verder verloopt alles in een gemoedelijke sfeer.

Nochtans zijn ze erg ontevreden, met name over de onzekerheid en onduidelijkheid in Vlaanderen. Zo heeft Vlaanderen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid nog altijd niet goedgekeurd. Normaal gezien kunnen landbouwers via dat GLB subsidies krijgen in ruil voor bepaalde voorwaarden, zoals voldoende afstand houden tot de berm. Dat geld lopen ze nu mis, terwijl het zaaiseizoen voor de deur staat.

En dan is er natuurlijk het stikstofakkoord, dat in de ogen van de landbouwers een onevenwicht creëert met de industrie. “Waarom ligt de drempel voor de industrie anders dan voor ons?” vraagt Theunis.

Dat vooral de N-VA, via Vlaams minister Zuhal Demir, zulke hoge normen wil opleggen, wijten veel boeren aan de macht van Voka en de Antwerpse haven.

De Brusselse politie telde meer dan 2.700 tractoren, terwijl de Boerenbond denkt dat het er een pak meer waren dan 3.000. Beeld Franky Verdickt

“De haven mag zoveel uitstoten en dat komt allemaal op de Kempense heide terecht, maar wat doen ze: de landbouwers uitspelen tegen de natuur”, zegt varkensboer Davy Hens (44) uit Kempen-gemeente Sint-Lenaarts. “Wij boeren daar al veertig jaar en nu is er een kamsalamander gekomen, of uitgezet, en dan moeten wij weg?”

Davy Hens heeft net het landbouwbedrijf van zijn vader overgenomen, die ook komt betogen, maar als het van hem afhangt, is hij de laatste in rij. “Mijn oudste kind is 17 jaar, maar van mij mag hij niks met landbouw studeren.”

Oproep aan de politiek

Dat gaat de landbouwers recht naar het hart, want boeren is geen job, het is een leven. Met veel vertraging, rond halfvijf, begon dan toch de uittocht uit Brussel. Voor de meeste landbouwers wachtte nog een avond werk.

In het verleden liepen boerenbetogingen al eens uit de hand, zelfs met een dode in 1971. In 2015 gooien boeren met brandend hooi, eieren, kasseistenen, banden en flessen naar de ordediensten. En in Nederland sloeg het stikstofprotest vorig jaar om in een dagenlange boerenopstand.

In Brussel verliep het dit keer zonder veel incidenten. De Brusselse politie telde meer dan 2.700 tractoren, terwijl de boerenbond denkt dat het er een pak meer waren dan de 3.000 die zich op voorhand hadden ingeschreven.

“Op sommige startplaatsen zijn dubbel zoveel landbouwers opgedaagd”, zegt Boerenbond-voorzitter Lode Ceyssens. “De hoofdstad is te klein. We geraakten Brussel niet binnen! Ik denk dat we een duidelijk signaal geven en ik doe een oproep aan de politiek: hou op met dat nachtelijk spierballengerol en allerlei dossiers aan elkaar te koppelen.”

Ceyssens verwijst naar de onderhandelingen die vrijdag alweer strop lijken te zitten. “We hebben oplossingen nodig in plaats van krachtmetingen. Niet alleen voor de landbouwers, maar ook voor de hele verwerkende industrie errond, wat toch gaat over 120.000 werknemers in Vlaanderen.”