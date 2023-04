In het Chinese Bainiaohe Digital Town klikken studenten eindeloos op plaatjes van verkeerslichten om AI slimmer te maken: ‘Het is mentaal uitputtend’

In een onooglijk bedrijvenpark in een afgelegen Chinese provincie duiden studenten continu wat ze zien op afbeeldingen. Met deze ‘data-labeling’ trainen ze kunstmatige intelligentie. Hoe is Bainiaohe Digital Town zo snel gegroeid? Het antwoord leert iets over hoe de Chinese overheid de technologiesector stuurt.

Het moet een van de meest bizarre plaatsen van China zijn: Bainiaohe Digital Town, een industriepark voor technologische bedrijven, diep in de bossen van Guizhou, een arme provincie in het zuidwesten van China. Het bedrijvenpark ligt verspreid over enkele verlaten dorpjes, te midden van ruige bergen, met jungleachtig hoge bomen en snelgroeiende klimplanten. De Bainiaohe – Chinees voor: Rivier van Honderd Vogels – slingert zich idyllisch door het ongerepte landschap.

Tussen al dat groen is een soort Disney-dorp nagebouwd, met een mix van alpenchalets en klassieke villa’s, inclusief klokkentoren. In een van de villa’s, in een zaal met gesloten gordijnen en wit kunstlicht, zitten zo’n zestig studenten, starend naar hun computerscherm. Ze klikken eindeloos op beelden van voeten en knieën, gefilmd door robotstofzuigers. Of op voetgangers en fietsers, vanuit het perspectief van zelfrijdende auto’s. In de zaal klinkt een spervuur van klikkende computermuizen.

Bainiaohe Digital Town is gespecialiseerd in data-labeling, het analyseren en markeren van digitale beelden en spraakfragmenten, als trainingsmateriaal voor kunstmatige intelligentie (AI). Het is een bloeiende sector: AI-toepassingen worden alsmaar krachtiger en talrijker, en de algoritmen moeten gevoed worden met alsmaar meer data. En dus moeten miljoenen beelden gelabeld worden: van voeten en knieën, van fietsers en voetgangers, in alle vormen en maten, uit alle hoeken en kanten.

Dit gebeurt dus in Bainiaohe Digital Town, dat zich profileert als China’s belangrijkste centrum voor data-labelbedrijven. Met enig succes: het voorbije jaar vestigden tal van nieuwe bedrijven – volgens sommige bronnen meer dan twintig – zich in het onherbergzame bedrijvenpark. Ze namen honderden nieuwe werknemers aan en draaiden in hun eerste jaar een omzet van 6,7 miljoen euro. Bainiaohe Digital Town zit in de lift.

Technologische innovatie

Maar waarom trekken al die bedrijven eigenlijk naar een afgelegen oord vol nepchalets, te midden van bergen en bossen? Wat is het geheim van Bainiaohe Digital Town? En wat vertelt het ons over de manier waarop China technologische innovatie stimuleert?

“We moeten verkeerslichten, auto’s en bochten aanduiden”, zegt Yang Jingli (21), een van de datawerkers in Bainiaohe. Het is lunchtijd en Yang loopt met een vriendin naar de houten eettentjes aan de rand van het dorp. Ze toont een voorbeeld van haar werk op haar telefoon: een beeld van een druk kruispunt, moeilijk zichtbaar door fel tegenlicht. “Dat is voor een bedrijf van zelfrijdende auto’s. Wij moeten alles op de foto labelen, daarna checkt een kwaliteitsinspecteur ons werk.”

Studente Yang Jingli (22) toont op haar telefoon hoe ze data moet labelen op een foto van een kruispunt. Beeld Leen Vervaeke

Yang is tweedejaarsstudent aan de Shenghua School in Bainiaohe, een school voor hoger beroepsonderwijs en ooit de reden voor het ontstaan van Bainiaohe Digital Town. De school werd – aldus het officiële verhaal – in 2011 opgericht door een rijke bedrijfsleider uit Taiwan, bij wijze van liefdadigheid in het mooie, maar arme Bainiaohe. Omdat beroepsstudenten in China stage moeten lopen, opende de filantroop ook een bedrijf in het dorp: Mengdong, gespecialiseerd in data-labeling.

Data-labeling is het handwerk van kunstmatige intelligentie. Gelabelde data vormen de basis van tal van AI-toepassingen, zoals gezichts- en spraakherkenning, slimme toestellen of zelfrijdende auto’s. Maar het eindeloos klikken op beelden is ook repetitief en slecht betaald werk, en Chinese data-labelbedrijven vestigen zich vaak in arme regio’s. Daar zijn veel goedkope arbeidskrachten voorhanden, vaak voorzien van overheidssubsidies in het kader van armoedebestrijding of beroepsopleidingen.

Liefdadigheid

Ook de liefdadigheid van de Shenghua School lijkt vooral een bron van goedkope arbeid, zoals vaker bij Chinese beroepsopleidingen. Tweedejaarsstudenten van de school moeten elke dag vier uur lang data labelen bij Mengdong, voor 136 euro per maand. Derdejaars moeten een half jaar lang fulltime werken, voor 328 euro. Ze zitten in onverwarmde zaaltjes in de alpenchalets en klassieke villa’s, en moeten urenlang geconcentreerd beelden aanklikken, als een soort digitaal lopendebandwerk.

De studenten steken er weinig van op, maar zijn een stuk goedkoper dan gewone werknemers, met een instapsalaris van 546 euro per maand. Mengdong vaart er wel bij: het bedrijf is in een paar jaar tijd uitgegroeid tot het negende data-labelbedrijf van China, met befaamde klanten als internetbedrijven Alibaba, Baidu en Amazon. Het bedrijf telt zo’n vijfhonderd data-labelaars, van wie tweehonderd vaste werknemers en driehonderd stagiairs.

Voor de studenten is het minder interessant. “Het is mentaal uitputtend”, zegt studente Yang. “Je zit iedere dag voor een computer en moet heel aandachtig alle foto’s bekijken. Het is vermoeiend voor je ogen. En ik ben er veel tijd aan kwijt. Ik wil een certificaat behalen om een bacheloropleiding te volgen, maar daar heb ik weinig tijd voor. Het voordeel is dat je na je studie makkelijk hier kunt blijven werken, maar ik wil hier niet blijven. Het is hier afgelegen, ik wil naar een grotere stad.”

Goedkope stagiairs

Na de oprichting in 2011 blijft Bainiaohe Digital Town jarenlang kleinschalig: een beroepsschool en een bedrijf vol goedkope stagiairs. De lokale overheid van Huishui, de regio waaronder Bainiaohe valt, wil meer bedrijven aantrekken, en biedt daarom royale voorwaarden: bedrijven kunnen drie jaar gratis kantoorruimte krijgen en vijf jaar belastingvrijstelling of -korting. Maar niemand lijkt geïnteresseerd om zich in het afgelegen industriepark te vestigen. Veel kantoren in het alpendorp blijven leegstaan en takelen langzaam af.

Dit verandert in 2022, als de lokale overheid een samenwerking sluit met een investeringspromotor uit Peking. Volgens de overheid haalt de promotor in één jaar tijd negen nieuwe bedrijven naar Bainiaohe, volgens de promotor zelf zijn het er zelfs 22. Afhankelijk van de bron zijn er al tweehonderd of vijfhonderd datawerkers geworven (van wie de helft stagiairs) en staan er nog eens evenveel vacatures open. De cijfers zijn niet consistent, maar de boodschap is duidelijk: het is een groot succes.

“We betalen deze investeringspromotor om bedrijven in het park te helpen”, zegt Luo Wenchen, een medewerker van het managementcomité van Bainiaohe Digital Town, dat onder de lokale overheid valt. Hij geeft een rondleiding door het bedrijvenpark, met een bezoek aan het zaaltje van Mengdong. “Die promotor is heel ervaren. Hij gebruikt ons beleid en zijn eigen middelen om nieuwe data-labelbedrijven aan te trekken. Dat zal helpen om de omzet van het hele bedrijfspark te verhogen.”

Onafhankelijk bezoek

Luo vertelt enthousiast, ook al is ons gesprek op een vreemde manier tot stand gekomen. Ik ben op eigen houtje naar Bainiaohe gegaan, in de hoop eerst datawerkers te spreken, en daarna aan te kloppen bij de bedrijven en de overheid. Maar kort na mijn eerste gesprekken met studenten word ik eerst gevolgd en daarna op straat tegengehouden door een groep overheidsmedewerkers en politie. Een onafhankelijk bezoek is niet meer mogelijk, maar ik krijg een interview met Luo aangeboden.

“Data-labeling is recentelijk veel populairder geworden”, zegt Luo, zelf netwerkingenieur van opleiding. Hij vertelt over zelfrijdende auto’s van Tesla, livevertaalsoftware van iFlytek, slimme luidsprekers van Xiaomi, en zelflerende schrijfrobots als ChatGPT en Ernie Bot. “De ontwikkeling van AI heeft de voorbije twee, drie jaar veel meer toepassingen gekregen en de markt voor data-labeling is heel snel gegroeid. Met onze voortrekkersrol en onze scholen moeten we ons in deze richting ontwikkelen.”

Nagebouwde alpenchalets in het bedrijvenpark Bainiaohe in de provincie Guizhou. Beeld Leen Vervaeke

Daar helpt dus de investeringspromotor mee: die trekt niet alleen nieuwe bedrijven aan, maar neemt hen zowat alles uit handen. “Als je hier een bedrijf wil beginnen, heb je zelfs geen project nodig, je moet alleen investeren”, zegt Luo. “De promotor kan klanten voor je vinden, en studenten en zelfs een middenmanagement. Je moet alleen in wat bureaus, computers en een internetverbinding investeren. Met zo’n honderd man personeel is het een investering van ongeveer 13.000 euro.”

Gratis kantoorruimte, belastingkortingen en zelf niets hoeven te doen: het klinkt te mooi om waar te zijn. Ik wil graag de kant van de ondernemers zelf horen, maar dat wordt door Luo afgehouden. De nieuwe bedrijven hebben zich volgens hem in een groot, modern kantoorgebouw in een dorp verderop gevestigd, maar daar mag ik niet binnen wegens ‘vertrouwelijkheidskwesties’. Een konvooi van volgwagens maakt het onmogelijk zelf goed rond te kijken.

Internetcensuur

In onlinedatabanken vind ik later vijf nieuwe bedrijven terug. Als ik met een van hen contact opneem, weigert men daar elk commentaar: alle communicatie verloopt via de investeringspromotor. Die laatste bevestigt de verregaande dienstverlening en geeft nog meer voorbeelden: hij kan bedrijven ook helpen om salarissen voor te schieten of hun aanbod uit te breiden, bijvoorbeeld met diensten voor het ‘online monitoren van de publieke opinie’, een eufemisme voor internetcensuur.

Daarmee lijkt Bainiaohe niet alleen flink uitgebreid, maar ook een nieuwe wending te hebben genomen: de nieuwe bedrijven zijn privébedrijven, maar besteden hun zakelijke beslissingen uit aan een investeringspromotor, die betaald wordt door de lokale overheid en zich afstemt op de centrale overheid in Peking. Dat opent de deur voor indirecte overheidsaansturing van privébedrijven ter bevordering van nationale prioriteiten, zoals de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.

De investeringspromotor in Bainiaohe heet Zhongguancun E-Valley. Dat is een privébedrijf, maar met uitstekende overheidsconnecties. Vier leidinggevenden zijn lid van de Chinese Communistische Partij en directeur Jiang Ke is sinds vorig jaar lid van het vooraanstaande politieke adviesorgaan CPPCC in het Haidian-district in Peking, bekend omwille van zijn vele topuniversiteiten, hightechbedrijven en wetenschapsparken. Die eer valt alleen politiek betrouwbaar geachte bedrijfsleiders te beurt.

Zhongguancun E-Valley beheert in heel China veertig hightechparken, net als Bainiaohe. De investeringspromotor is een spin in het web: het weet wat de centrale overheid in Peking wil, wat lokale overheden willen en hoe bedrijven daarop kunnen inspelen, zodat ze kunnen meeliften op overheidssteun. Chinese privébedrijven zijn gewend om rekening te houden met de overheid, maar dat is nog veel sterker geworden. E-Valley zorgt ervoor dat bedrijven precies weten wat ze moeten doen.

“Ik ken dit specifieke geval niet, maar het is niet verrassend dat dit gebeurt”, zegt Dan Macklin, een onafhankelijk politiek analist in China. “Bedrijven in de wetenschaps- en technologiesector worden steeds meer geacht om bij te dragen aan bredere nationale doelstellingen. Ieder bedrijf en ieder individu wordt in zekere mate verondersteld hierin een rol te spelen, zelfs private bedrijven. De hele industrie wordt meer gepolitiseerd en gedomineerd door nationale veiligheidsdoelen.”

Data-labelbedrijf Mengdong in het bedrijvenpark Bainiaohe in de provincie Guizhou. Beeld Leen Vervaeke

Bainiaohe Digital Town is al bezig met zijn volgende stap: de overheid en Zhongguancun E-Valley werken er aan een alliantie van minstens dertig data-labelbedrijven, die samen grotere hoeveelheden data kunnen verwerken. Zo kunnen ze grotere technologiebedrijven helpen om sneller AI-toepassingen te ontwikkelen. Dat is gunstig voor de bedrijven, maar ook voor Pekings streven naar AI-dominantie, en voor Guizhou’s provinciale ambitie om een kampioen in big data te worden.

“De alliantie is een samenwerking van verschillende zijden: de bedrijven, de overheid en Zhongguancun E-Valley”, zegt Wu Biao, directeur van de lokale vestiging van Zhongguancun E-Valley in Bainiaohe, aan de telefoon. “Het idee komt van ons, met ondersteuning van de overheid. Ik weet niet of er financiële steun komt, maar de vicedirecteur van het Big Data Bureau van de provincie Guizhou is ons komen bezoeken en prees de ontwikkeling van Bainiaohe, dus ik denk dat we meer steun zullen krijgen.”

Mooi meegenomen: binnen de alliantie kunnen de bedrijven afspraken maken over salarissen, om te vermijden dat de goedkope arbeid duurder wordt. “De overheid wil dat iedereen samen groeit en wil venijnige concurrentie vermijden”, zegt Luo. “Er zijn onderlinge overeenkomsten over de salarissen: zo moet de fluctuatie onder een bepaald niveau blijven. Als je een heel hoog salaris biedt, dan dalen je winsten en trek je werknemers weg van andere bedrijven. Dat is voor niemand goed, toch?”