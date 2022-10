In Haaltert lijken de meeste mensen allang blij dat er überhaupt een functionerend gemeentebestuur is

“Het wordt stilaan een vreemde situatie. Als je de kranten leest of het journaal ziet, lijkt er in het Oost-Vlaamse Haaltert altijd wel iets aan de hand. Terwijl er hier eigenlijk doorgaans weinig te beleven valt”, lacht Paul (64), die zich met enkele vrienden genesteld heeft in café New Pleintje.

Toch kunnen ze ook in het café niet om één gespreksonderwerp heen. Donderdag werd bekend dat de politievakbond Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) oproept een onderzoek te starten naar mogelijk machtsmisbruik van burgemeester Veerle Baeyens (N-VA). Baeyens ligt onder vuur omdat ze haar onvrede geuit zou hebben over het feit dat verschillende partijgenoten beboet werden wegens fout parkeren tijdens een eetfestijn van N-VA Haaltert. In een brief zou ze hebben aangedrongen om de hoofdinspecteur, die de boetes uitschreef, over te plaatsen naar een andere politiezone.

Volgens Baeyens worden die feiten uit de context getrokken. “In werkelijkheid gaat het hier over een opeenvolgend verschil in visie over de proportionaliteit van bepaalde vormen van handhaving binnen Haaltert en de bezorgdheid hierover”, schrijft ze in een reactie.

Het belooft maandag op de gemeenteraad in Haaltert een stevige discussie te worden. Oppositiepartij Centrumlijst wil het onderzoek afwachten. “Maar als deze feiten blijken te kloppen, is er een groot probleem”, zegt raadslid Peter De Smet.

Café New Pleintje in Haaltert. Beeld Jorn Lelong

Ook sommige inwoners verschoten zich een bult toen ze het nieuws vernamen. “Ik heb zelf een tijdje geleden een boete gehad voor verkeerd parkeren, terwijl de lijnen absoluut niet duidelijk meer waren”, zegt Maria (44). “Ik heb de burgemeester een brief geschreven, maar ik kreeg te horen dat dit nu eenmaal de regels waren. Voor de partijgenoten blijkt het toch anders te werken. Dit kun je moeilijk anders dan machtsmisbruik noemen.”

Maar er zijn ook heel wat inwoners die niet wakker lijken te liggen van het optreden van hun burgemeester. In café New Pleintje zijn de meesten het er over eens dat het verhaal verspreid en opgeklopt werd door de oppositie. Paul is resoluut: “Dit bestuur levert goed werk, ik geloof niet dat we snel een betere burgemeester gaan vinden.”

De meesten lijken allang blij dat er überhaupt een functionerend gemeentebestuur is. In de vorige ambtsperiode was Haaltert anderhalf jaar onbestuurbaar, nadat coalitiepartij Open & Liberaal in 2016 uit de meerderheid was gestapt. De gemeente miste miljoenen aan belastinginkomsten, wegen en fietspaden werden niet onderhouden, de bibliotheek kon geen nieuwe boeken aankopen.

Toch straalde dat niet af op Baeyens. In de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 werd haar partij N-VA opnieuw de grootste, zijzelf torende met 1.821 voorkeurstemmen boven de andere kandidaten uit. Sindsdien leek de nieuwe coalitie op wieltjes te lopen. “Ze draait alles weer om in positieve zin”, zegt Paul. Hij wijst naar het Sint-Goriksplein, dat binnenkort een make-over krijgt. Een nieuwe sportsite is in aanbouw. “En op elk evenement is ze aanwezig”, beaamt Mark (63) - een niet te onderschatten eigenschap voor een lokaal politicus.

Toch lijken er weer strubbelingen te komen bij het stadsbestuur. Vorige maand kreeg schepen van Sport Laurent Volckaert (N-VA) onverwacht een motie van wantrouwen, waarna hij binnen een en dezelfde gemeenteraadszitting vervangen werd door Tom Sorgeloos (N-VA). Een ‘vertrouwensbreuk met de meerderheid’ luidde de officiële reden. “Voor de meerderheid lijkt het een afgesloten hoofdstuk, maar het wringt bij iedereen dat we tot op vandaag moeten gissen naar de reden voor zijn vertrek”, zegt De Smet van Centrumlijst.

Die vreemde wissel was amper verteerd, en nu komt het vermeende machtsmisbruik van de burgemeester er bovenop. Het zadelt de inwoners stilaan op met een déjà-vugevoel. “We waren net goed op weg, na jaren onbestuurbaarheid”, zegt Patrick. “Gaan we daar nu weer naartoe?”