In Frankrijk maken ze werk van verbod: ‘vleesnamen’ voor vegetarische producten gaan allicht op de schop

De Franse regering heeft maandag herziene voorstellen ingediend om het gebruik van vleestermen als ‘steak’ en ‘spareribs’ te verbieden voor plantaardig voedsel dat in het land wordt gemaakt. Men wil daarmee naar eigen zeggen “misleidende claims” over bepaalde vleesalternatieven voorkomen.

Frankrijk is het eerste land in de Europese Unie dat een beperking van die aard probeert op te leggen. In juni vorig jaar had de Franse regering al eens geprobeerd om een dergelijke maatregel door te voeren, maar die werd een maand later opgeschort door de hoogste administratieve rechtbank van het land. Die stelde dat het wetsvoorstel te vaag was en de beoogde termijn voor de invoering ervan te kort.

De wereldwijde markt voor plantaardige eiwitten is de afgelopen jaren sterk gegroeid, vooral door de toenemende vraag naar diervriendelijke, milieu- en klimaatvriendelijke en gezonde voeding. De sector gebruikt vaak verwijzingen naar algemeen bekende vleesproducten waarop de vleesvervangers dikwijls zijn gebaseerd op het gebied van smaak en vorm. Dit wakkert de woede aan van heel wat Franse veehouders en vleesverwerkers, die een invloedrijke groep vormen in het land, aangezien Frankrijk de grootste landbouwproducent van de EU is.

Het nieuwe ontwerpdecreet, dat alleen van toepassing is op producten die in Frankrijk zelf gemaakt en verkocht worden, verbiedt 21 vleestermen die vaak gebruikt worden om eiwitproducten te beschrijven, waaronder ‘steak’, ‘escalope’, ‘spareribs’, ‘ham’ en ‘slager’. Meer dan 120 vleesgerelateerde benamingen zoals ‘hamburger’, ‘gekookte ham’, ‘gevogelte’, ‘worst’ en ‘spek’ zouden wél toegestaan blijven om aan vleesvervangers te refereren, op voorwaarde dat de producten niet meer dan een bepaalde hoeveelheid plantaardige eiwitten bevatten; de toegestane percentages variëren tussen de 0,5 en 6 procent.

“Dit nieuwe ontwerpdecreet weerspiegelt onze wens om een einde te maken aan misleidende claims die ontstaan wanneer voor voedingsmiddelen die geen vlees bevatten namen worden gebruikt die verband houden met vleesproducten”, aldus de Franse minister van Landbouw Marc Fesneau in een verklaring. “Het is een kwestie van transparantie en loyaliteit die voldoet aan een legitieme verwachting van consumenten en producenten”, voegde hij eraan toe.

Het decreet treedt drie maanden na publicatie in werking om bedrijven de tijd te geven hun etikettering aan te passen. Het laat ook de mogelijkheid open voor fabrikanten om alle productvoorraden die geëtiketteerd zijn voor de inwerkingtreding van het decreet te verkopen, uiterlijk één jaar na publicatie.