In Florida warmt de oerconservatieve Ron DeSantis zich op voor het Witte Huis: ‘Hij is een betere versie van Trump’

In Florida lopen Republikeinse kiezers weg met gouverneur Ron DeSantis. Hij wordt er gezien als de ‘Trump met hersenen’ en als de nieuwe president van de VS. Maar zijn eigenzinnige, oerconservatieve koers is omstreden. Gebruikt hij Florida als proeftuin om straks het land zijn wil op te leggen?

Halverwege het gesprek wil Fabio Andrade (65) een weddenschap doen. “Noem de naam van een Republikeinse politicus uit Florida”, roept hij uit. “Wedden dat ik het nummer heb?”

Andrade is aangeschoven in Versailles, een befaamd Cubaans restaurant dat al decennia dienstdoet als conservatief honk in het staartje van de Verenigde Staten. Om hem heen worden borden rijst en bonen doorgegeven. “Het mekka van de Republikeinen in Florida”, zegt de conservatieve lobbyist. Ronald Reagan, Rudy Giuliani, Donald Trump – allen wonnen hier zieltjes met Latijns-Amerikaanse wortels. Ook Andrade is hier niet om te eten. Hij wil praten - over zijn favoriete politicus.

De lobbyist begint door zijn contactlijst te scrollen. “Zeg dan!” Oké, senator Marco Rubio? “Laatst nog mee ge-sms’t.” Congreslid Maria Elvira Salazar? Senator Rick Scott? “Ja. Ja. Allemaal in mijn telefoon.” En Ron DeSantis dan, de ambitieuze gouverneur van Florida die in 2024 president hoopt te worden? Andrade grijnst en schudt zijn hoofd. Hier wilde hij naartoe. “De gouverneur is niet een man die je zomaar kunt bereiken. Hij is anders dan de rest.”

Politiek fenomeen

Ron DeSantis (44) is een politiek fenomeen. Vorig jaar werd hij met bijna 60 procent van de stemmen herkozen – in een staat waar kandidaten doorgaans hooguit nipt winnen of verliezen. De voorspelde rode golf die uitbleef in de rest van het land, overspoelde wel Florida. Republikeinen wonnen hier bij de tussentijdse verkiezingen vier zetels. Zelfs het progressieve Miami kleurde rood, de kleur van de Republikeinen. Dit succes wordt vooral aan DeSantis toegeschreven, die om de haverklap op Fox News mag vertellen over zijn verdiensten. Sinds vorige week reist hij het land door met zijn nieuwe boek: The Courage to Be Free.

“Natuurlijk moet hij de volgende president worden”, zegt Andrade. Hoewel DeSantis nog niet officieel heeft gekandideerd – zoals Donald Trump en oud-VN-ambassadeur Nikki Haley – is het voor de inwoners van Florida niet de vraag of hij dat zal doen. De vraag is wanneer. Andrade richtte vorig jaar de Republican Amigos op, een politieke actiegroep die steun voor DeSantis wil kweken onder latino’s, een invloedrijk electoraal blok. Zijn achterbak ligt vol posters: ‘DeSantis para gobernador’. Op Spaanstalige radiostations horen inwoners van Miami van conservatieve talking heads dat de Democraten een socialistische heilstaat willen maken van de VS en dat Ron DeSantis dat wil tegenhouden. In november stemde maar liefst 58 procent van de latino’s in Florida Republikeins, vier jaar eerder was dat 44 procent.

Zijn succes in het zuiden van de VS zegt iets over zijn plannen voor de rest van het land. “Hij heeft van Florida een vrije staat gemaakt”, zegt Fabio Andrade. “Dat kan hij doen voor heel Amerika.”

Eenzijdige vrijheid

Amerikanen pochen graag met hun liefde voor vrijheid. In ‘Sunshine State’ Florida heeft die term een extra lading – en al helemaal hier, in metropool Miami. Zo’n 70 procent van de inwoners heeft wortels in Zuid- of Centraal-Amerika, veelal ooit gevlucht voor autoritaire regimes. In Miami, waar de helderblauwe hemel vlak boven de palmbomen lijkt te zweven, vonden ze hun vrijheid. DeSantis weet deze groep als geen ander te paaien.

“Vrijheid leeft in Florida”, zei de gouverneur in januari tijdens zijn inauguratiespeech. Zijn begroting noemde hij het ‘Framework for Freedom’. Maar wat betekent vrijheid volgens hem?

Sinds hij in 2018 gouverneur werd, met behulp van zijn latere rivaal Donald Trump, is DeSantis uitgegroeid tot no-nonsensepoliticus die zich verzet tegen alles wat ‘woke’ is. De progressieve politieke agenda zou de vrijheid om te doen en te denken inperken, aldus de gouverneur.

In zijn strijd voor ‘vrijheid’ laat hij zich niet door Washington de les lezen. Midden in de coronapandemie gooide hij scholen en horeca open. “Er zullen in Florida geen beperkingen zijn!” 300.000 Amerikanen verhuisden de afgelopen jaren die kant op, mede vanwege de lage belastingen in de staat. Toen de Biden-regering volgens hem te weinig deed aan de migratiecrisis, charterde DeSantis vliegtuigen vol vluchtelingen naar vakantieoorden in het noorden. Hier heb je ze, was zijn boodschap: los maar op.

“DeSantis is een betere versie van Trump”, zegt Andrade in Versailles. “Hij laat zich niet leiden door een grote mond en ego.” Fans noemen hem ‘Trump met hersenen’. Ideaal voor kiezers die het onvoorspelbare gedrag van de oud-president zat zijn – maar niet zijn rechts-conservatieve politiek. De vrijheid van DeSantis blijkt in Miami echter niet de vrijheid van iedereen.

Don’t Say Gay-wet

Aan de glamoureuze boulevard South Beach serveren ze cocktails in glazen met het formaat van voetballen. Hier kijken velen heel anders naar hun gouverneur. “Hij maakt Florida juist mínder vrij”, briest Nicholas Zanca (33), de strak getrimde manager van lgbtq+-bar Palace. “DeSantis heeft de aanval op ons geopend.”

Vorig jaar ondertekende de gouverneur de Florida Parental Rights in Education Act, een wet die onderwijs over gender en seksualiteit weert uit scholen. Landelijk kwam de wet bekend te staan als ‘Don’t Say Gay’. Kinderen tot negen jaar zouden op school niet mogen horen dat er zoiets bestaat als homoseksualiteit of transgenders. Dat zou volgens de gouverneur linkse ‘indoctrinatie’ zijn. Sindsdien zetten sommige leraren uit angst voor rechtszaken geen foto van hun partner meer op hun bureau.

Het beleid veroorzaakt angst binnen en buiten scholen. “Wij hebben ons ook moeten aanpassen”, zegt Zanca.

Revoluties vinden doorgaans niet plaats onder discoballen, maar alles wat in de Palace gebeurt lijkt deze dagen op protest. De regenboogvlag die wappert in de avondbries. De dragqueen die op blauwe knielaarzen door de tent flaneert.

De Palace staat al jaren bekend om zijn dagelijkse dragshows. Vroeger kwamen daar ook ouders met kinderen op af. “Sinds de Don’t Say Gay-wet zijn we zo bang om in de problemen te komen”, verzucht Zanca. “We hebben overal hekken neergezet.” Kinderen onder de achttien mogen niet meer van dichtbij meekijken, zelfs niet als ouders het goed vinden. “De vrijheid van DeSantis geldt alleen voor de mensen die zeggen wat hij vindt.”

Navolging in VS

In andere staten kijken conservatieven likkebaardend toe hoe de zelfverzekerde gouverneur in Florida overwinning na overwinning boekt. Ze zijn hem gaan nabootsen. Vorig jaar voerden zo’n twintig staten, waaronder Alabama, Arizona en Iowa, eigen wetten door die de vrijheid van lgbtq+’ers inperken, veelal geïnspireerd door de Don’t Say Gay Bill.

DeSantis neemt intussen de ene na de andere wet aan die de ‘indoctrinatie’ op scholen moet tegengaan. In februari schrapte hij een aantal onderwerpen uit een vak over de Afro-Amerikaanse geschiedenis. Kinderen zouden geen schuldgevoel moeten krijgen over het racistische verleden van de VS. De invloed van organisaties als Black Lives Matter zal niet meer worden behandeld. Deze week diende hij een nieuwe reeks voorstellen die vakken rond gender zullen verbieden in het hoger onderwijs. Ook zou het geen geld meer moeten uitgeven aan programma’s over diversiteit en inclusie.

Hij leidt zijn staat met straffe hand. In zijn boek schrijft hij op de eerste dag zijn bevoegdheden te hebben uitgezocht, zodat hij geen machtsmiddel ongebruikt zou laten. Vorig jaar, toen Disney World in Orlando zich uitsprak tegen de Don’t Say Gay Bill, trok DeSantis de speciale onafhankelijke status van het pretpark in. Nu bepaalt hij wie er in het bestuur mag. Net als Trump heeft hij een hekel aan ‘mainstream’-journalisten die hem slecht neerzetten. Met een ander wetsvoorstel probeert hij hun rechten in te perken. “Florida kan heel erg op Hongarije gaan lijken”, schreef een columnist van The New York Times vorige week.

Het beleid van DeSantis in Florida zegt iets over zijn plannen voor het land, zegt politicoloog Hans Hassell van de Florida State University. Met het oog op de landelijke verkiezingen test hij wat wel en niet aanslaat. “Hij is een zeer ambitieuze politicus. Uit onderzoek weten we dat politici met hogere ambities de kiezers willen aanspreken die ze later nodig hebben.”

Dat een landelijke campagne van DeSantis doorspekt zal worden met anti-woke-elementen is volgens hem een zekerheid. Ook zal de gouverneur traditionele families centraal stellen.

Het verzet

In een woonwijk, op een steenworp afstand van Miami Beach, steken Puerto Ricaanse en Dominicaanse vlaggen uit voortuinen. Heidy Torres (32) opent haar deur. De influencer reisde op haar achttiende haar moeder achterna vanuit de Dominicaanse Republiek naar Miami. Nu probeert ze vanuit haar slaapkamer te voorkomen dat ze haar gouverneur ooit president moet noemen. In haar Spaanstalige video’s doet ze precies het tegenovergestelde van Fabio Andrade: latino’s in haar staat informeren over de gevaren van DeSantis.

Overal om zich heen zag ze haar vrienden gecharmeerd raken van de stoere DeSantis, die in Florida zijn eigen gang durft te gaan. “Mensen dachten dat Trump erg was,” zegt ze, “maar heb je Trump ooit boeken zien verbieden? Of teksten uit geschiedenisboeken zien schrappen?” Achter haar bureau nam Torres al honderden politieke video’s op voor de telefoonschermen van haar 339.000 TikTok-volgers.

In de peilingen loopt Ron DeSantis zijn achterstand op Trump langzaam in. Vorig jaar was een meerderheid van de Republikeinen nog voorstander van de oud-president. Volgens de Reuters-peiling van half februari staat Trump op 43 procent, DeSantis op 32. Tussen nu en volgend jaar kan nog een hoop gebeuren, helemaal als Trump wordt vervolgd voor zijn rol in de Capitool-bestorming.

Miljoenen dollars

Om zijn ambities te verwezenlijken heeft DeSantis geld nodig – en veel ook. Dezer dagen reist hij het hele land door, van New York en Chicago naar Philadelphia, om kiezers te ontmoeten. Onderweg krijgt hij miljoenen dollars toegestopt van Republikeinse geldschieters.

“Dit voelt voor mij heel erg als 2018, waar DeSantis Obama is en Trump Hillary”, zei John Thomas, een invloedrijke Republikeinse partijstrateeg, in november tegen zakenblad Business Insider. “Het electoraat is klaar voor een fris nieuw gezicht dat de Amerikaanse politiek kan transformeren en vooral: winnen.”

Terwijl vlak achter haar appartement de zon wordt ingeslikt door de zee, geeft ook Torres toe dat ze Ron DeSantis ziet winnen van Donald Trump. Maar dat betekent niet dat DeSantis ook president wordt. “Trump zal als onafhankelijke kandidaat alsnog willen meedoen. Zo raakt de stem van de conservatieven verdeeld. En gaan de Democraten ervandoor met de buit.”