In Florida breekt het zeewater met 36 graden alle records: ‘Je zweet gewoon onder water’

De Verenigde Staten beleven een historische hittegolf. Voor de kust van Florida breekt het zeewater alle hitterecords, met grote gevolgen niet alleen voor strandgangers, maar ook voor het toch al bedreigde koraal. ‘We gaan een enge, onbekende fase in.’

Julia Padilla zweeft over de zeebodem in een sluier van bellen. Blik omlaag. Het koraalrif onder haar, ooit een kleurrijk onderwaterwoud, is versteend tot een desolate woestenij. Padilla zoekt plukjes die her en der nog uitsteken. Met een klembord en speciaal grafietpotlood maakt ze aantekeningen: ‘gezond’, ‘dood’, ‘witte plekken’.

Na een uur surveilleren verdwijnt ze naar de oppervlakte. Padilla klimt de boot op, trekt haar duikbril af en gaat voorover zitten. “Zo warm”, zucht ze. “Ongelofelijk.” Haar collega: “Je zweet gewoon onder water.”

Padilla (22), zoöloog in opleiding, werkt voor de Coral Restoration Foundation. Deze ngo beschermt het noodlijdende koraalrif voor de kust van de Amerikaanse staat Florida. Ze planten koraal bij, met de hand, in een rif dat afgelopen decennia voor 98 procent is gedecimeerd. Nu is het de vraag of de nieuwe aanwas deze zomer overleeft.

Het zeewater voor de kust van Florida breekt alle hitterecords. Even buiten hoofdstad Miami werd vorige week een ongeëvenaarde watertemperatuur van 36 graden Celsius gemeten: voor zwemmers te warm om af te koelen, voor koraal ronduit levensbedreigend. Padilla: “We gaan hier een enge, onbekende fase in.”

In Florida wordt koraal met de hand bijgeplant. Beeld REUTERS

De Verenigde Staten worden geteisterd door een historische hittegolf. Afgelopen weekend gold voor bijna een op de drie Amerikanen een waarschuwing voor ‘extreme hitte’. Records worden links en rechts gebroken.

In Phoenix, Arizona, is al zestien dagen achtereen de 46 graden Celsius aangetikt. Zuid-Californië ziet vrijwel dagelijks nieuwe bosbranden uitbreken. In Las Vegas, Nevada, draait de EHBO overuren vanwege mensen met oververhitting. Volgens meteorologen kan in woestijndal Death Valley deze week nog het record sneuvelen van 56,7 graden Celsius – sinds 1913 de hoogste temperatuur ooit op aarde gemeten.

Overstromingen

Noordelijker staten beleven andere vormen van extreem weer. Bij overstromingen in New York, New Hampshire en Vermont, veroorzaakt door ongebruikelijk zware regenval, kwamen afgelopen week minstens twee mensen om het leven. Meer dan tweehonderd mensen moesten door hulpdiensten worden gered.

In de staten Indiana, Kentucky, Ohio, Pennsylvania en West Virginia zijn burgers opgeroepen om binnen te blijven vanwege gevaarlijks onweersstormen. Colorado, Kansas en zelfs het noordelijke Chicago zonden waarschuwingen uit voor tornado’s.

De zogenoemde ‘Sunshine State’ Florida, niet onbekend met warm weer, beleeft intussen zijn heetste jaar uit de geschiedenis. De dagelijkse temperatuur ligt hier tot 5 graden hoger dan gemiddeld. In hoofdstad Miami zijn sinds juni acht hitterecords gebroken, ter land, ter zee, en zonder einde in zicht.

Phoenix, Arizona. Beeld Getty Images via AFP

‘Blijf toch thuis, mensen’

Niet elke zonaanbidder laat zich afschrikken. Vanuit een houten huisje op palen, geschilderd als vuurtoren, tuurt strandwacht Pedro (39) de kustlijn van Miami’s populaire South Pointe Beach af. Hij heeft zijn lange haar in een knot geknoopt en zijn ogen tot spleetjes geknepen. Het is 36 graden, de luchtvochtigheid bijna 100 procent – en alsnog liggen tientallen gebronsde strandgangers languit in de volle zon. “Ik snap niet dat iemand dit fijn vindt”, zegt Pedro. “Blijf toch thuis, mensen.”

Als tiener verruilde Pedro, zoals velen hier, het communistische Cuba voor het mondaine Miami. Hij was altijd al de snelste zwemmer die hij kende; een baan als strandwacht leek logisch. Dat is nu twintig jaar geleden. In al die tijd heeft hij zulke hitte niet meegemaakt. “Dit verandert mijn werk.”

Pedro moet deze dagen niet alleen het azuurblauwe water nauwlettend in de gaten houden, maar vooral ook het gloeiend hete zand. “De hele maand heb ik nog niemand uit zee hoeven trekken. Oververhittingen zijn een ander verhaal.”

Hij behandelde er al tientallen: water geven, ijspacks onder de oksels duwen. Ernstige gevallen rijdt hij op zijn quad naar de koeltruck die deze dagen permanent op de parkeerplaats staat te brullen. “Mensen zijn gewend om een verkoelende duik in het water te nemen als ze het te warm krijgen. Dat heeft nu weinig zin. In een jacuzzi koel je niet af.”

Klimaatverandering

Naar verwachting zal zo’n 70 procent van alle Amerikanen komende week temperaturen beleven van boven de 33 graden Celsius. De oorzaak van dit extreme weer in de VS is een zogeheten ‘hittekoepel’, een meteorologisch fenomeen waarbij hoge luchtdruk als een deksel over een gebied blijft hangen en zo de warmte vasthoudt. Klimaatverandering leidt ertoe dat dit soort koepels vaker voorkomen, en toenemen in duur en intensiteit. Meerdere staten treffen noodvoorzieningen. Bibliotheken door heel het land worden opgesteld om mensen op te vangen die thuis geen airconditioning hebben.

In Florida kan de verhitte zee grote gevolgen hebben op de lange termijn. Meteorologen waarschuwen voor een oplopende kans op tropische stormen of orkanen later in het seizoen. Wetenschappers van de Colorado State University die eerder dit jaar nog een relatief rustig seizoen verwachtten, hebben hun voorspelling aangepast. Dit dreigt een stormachtige nazomer te worden.

In de schaduw van Pedro’s rood-witte strandwachttoren komt de familie Quiroa op adem. Vader Jonathan (41), zoon Anderson (28) en schoonmoeder Aracelli (60) zijn op vakantie vanuit het tropische Guatamala. Dit is heter dan zelfs zij gewend zijn, ook nu in de vroege ochtend. “We kunnen zo niet lang op het strand blijven”, zegt Aracelli.

Ziek koraal

Honderd kilometer verderop, 10 meter onder de waterspiegel, doen duikers van de Coral Restoration Foundation alles wat ze kunnen om hun koraal te redden. Hier op de zeebodem hebben zij een koraalkwekerij aangelegd: een bos van buizen, waarlangs jong koraal groeit tot het groot genoeg is om bij te planten in het rif verderop.

Met wc-borstels schrapen de duikers aanslag van de stellages. Zorgvuldig ontwijken ze de gekleurde stukjes koraal die rondzweven aan visdraad. Op deze manier heeft de ngo al ruim 200.000 stukken koraal terug de natuur in gebracht. Maar elke duik levert dezer dagen bezorgde gezichten op. Zolang de hitte aanhoudt, is de stichting met aanplanten gestopt. Ze zien het rif voor hun ogen sterven.

Duiker Jen Pollom wijst op spierwitte plekjes die verschijnen op de oranje bladeren van het bedreigde elkhoornkoraal. “Bij deze hitte voelt koraal zich letterlijk ziek”, zegt ze terug aan boord. “Het begint algen af te stoten, zoals een mens bij koorts moet overgeven.” Het spierwitte skelet blijft achter. Zonder deze algen kan het koraal nog een maand overleven, voor het onherroepelijk sterft.

“Ik begin de hoop wel te verliezen”, zegt Pollom. Ze veegt strepen mascara van haar gezicht, uitgelopen door het zoute water. “De zomer is net begonnen. We hebben nog maanden vol hitte voor de boeg.”