In Fat Bear Week is overdaad de weg naar succes: Alaska gaat op zoek naar de dikste beer

Waar wij de winkels afschuimen op zoek naar fleecedekentjes of wollen truien om een al te pijnlijke energiefactuur te vermijden, hebben bruine beren in Alaska hun eigen manier om zich voor te bereiden op de nakende winter: kilo’s en kilo’s verse zalm eten. Hoe ze dat klaren, kunt u nog tot dinsdag van thuis uit volgen in de Fat Bear Week, een onlinewedstrijd waarin twaalf imposante beren uit het Katmai National Park de strijd aangaan voor de titel van ‘dikste beer’. Op Fat Bear Tuesday wordt de winnaar bekendgemaakt.

Liefhebbers van de gulzige beren kunnen via livestream volgen hoe de beren zich volproppen met voedsel voor de komende maanden. Tijdens hun zes maanden durende winterslaap eten of drinken de beren niet. Ook andere lichaamsfuncties, zoals de behoefte doen, worden die hele periode op pauze gezet. Als beren uit hun winterslaap komen in de lente, zien ze er vermoeid en dun uit. Dan begint een indrukwekkende verandering. Dag na dag eten ze zich dik aan de rivier de Brooks in Bristol Bay, een gebied waar dit jaar een recordaantal van 74 miljoen Sockeye-zalmen zwom.

Holly 435 maakt veel kans om dit jaar te winnen, al moet ze daarvoor nog voorbij viervoudig kampioen Otis raken. Beeld Lian Law / Katmai National Park & Preserve

42 zalmen

Mike Fitz, de oprichter van de Fat Bear Week, begon tijdens zijn tijd als ranger in het park tussen 2007 en 2016 foto’s te posten van de transformatie die de beren in de aanloop naar de winter ondergaan. Sinds het park in 2012 enkele webcams heeft hangen, merkte hij dat ook veel natuurliefhebbers zich amuseerden door webcamfoto’s van de beren voor en na de winterslaap te vergelijken. Dat bracht hem op het idee de Fat Bear Week te organiseren.

De wedstrijd is een groot succes geworden. Vorig jaar stemden bijna 800.000 mensen op hun favoriete beer. Wie telkens hoog staat bij de bookmakers, is Otis. Hij at zich al vier keer naar de overwinning, een record dat hij vooral te danken heeft aan zijn visvaardigheden en onmetelijk geduld. Op camera is vastgelegd hoe hij op die manier eens 42 zalmen na elkaar opat. Toch lijkt beer 747, de winnaar van 2020, dit jaar opnieuw een te duchten tegenstander. Met een gewicht van 635 kilogram is de mannetjesbeer een van de grootste bruine beren op aarde.

Fitz hoopt dat de wedstrijd nog vele jaren kan doorgaan. Volgens hem krijgen toeschouwers door de webcambeelden een even sterke band met de dieren als wanneer ze hen in levende lijve zouden ontmoeten. “Mensen leren op deze manier meer over bruine beren en de zalm”, zegt Fitz aan de New York Times. “Hopelijk vertaalt zich dat in een groter gevoel van zorg voor deze opmerkelijke plek, en voor beren en zalm over de hele wereld.”