‘In een studio moet ik me meer gedragen’: Wetstraatjournalist Pieterjan De Smedt is deze zomer ‘Terzake’-anker

Vriestemperaturen, striemende regenbuien of een loden hitte hielden hem niet tegen om voor ‘Terzake’ verslag uit te brengen van op de keien van de Wetstraat. Maar deze zomer heeft Pieterjan De Smedt een uitzonderlijke vakantieklus. De politiek reporter verruilde zijn handmicrofoon en cameraploeg voor de glanzende desk in de ‘Terzake’-studio. Een week draait hij er nu warm en dat vergaat hem prima. Dankzij enkele weken voorbereidingstijd én de kostuums van weerman Frank Deboosere.

“Ondertussen heb ik ook een pak op maat gekregen, maar de meeste van mijn kostuums in ‘Terzake’ zijn er inderdaad oude van Frank”, lacht het kersverse anker. “Probleempje was wel dat de hemden allemaal te kort waren en er dus overal een stukje moest worden aangenaaid. Nu, los van het vestimentaire is ankeren echt ontzettend fijn om te doen, hoor. Ik krijg bovendien veel leuke reacties, dat doet deugd.”

Spelen met balpen

Net als vorig jaar overbrugt ‘Terzake’ de zomerperiode, omdat vaste gezichten Kathleen Cools (57) en Annelies Beck (48) ook weleens vakantie nemen. De Smedt is anker ad interim. “Voor de allereerste uitzending vorige week was ik ontzettend zenuwachtig. Ik had vooraf dan wel een keer of vijf geoefend in de studio, bij die eerste opnames klopte mijn hart toch in m’n keel. Daar kwam nog eens bij dat de autocue uitviel tijdens de uitzending en ik tot een paar minuten voor de opnames mijn vragenfiches niet afgedrukt kreeg... Pure stress. Maar uiteindelijk viel dat niet erg op. Gisteren heb ik voor het eerst de uitzending nog eens durven herbekijken en ik ben best tevreden. Al speel ik misschien wat veel met m’n balpen. (lacht)”

De Smedt staat in de Wetstraat en de wandelgangen van het parlement bekend als een pitbull. Bijten en niet meer lossen. Dat veldwerk verschilt behoorlijk van het werk in een studio, concludeert hij. “In een studio moet ik me meer gedragen. Tijdens een straatinterview neem ik van achter de camera vaker de regie in handen door teken te doen naar politici dat ze zich bijvoorbeeld wat moeten haasten. Maar langs de andere kant is er aan de desk meer tijd voor een lang gesprek, en er kan al eens een lachje af. Mijn hart ligt in het veld, maar ik hoop wel dat ik dit komende zomer opnieuw kan doen. Het liefst wil ik natuurlijk beide blijven combineren.”

Naar de kapper

Van zijn collega Annelies Beck kreeg De Smedt de tip om steeds op een correcte lichaamshouding te letten en moeilijke woorden van politici meteen te verklaren. Die neemt hij ter harte, maar het is zijn vrouw die voor hem het ijkpunt is. “Als zij me geen bericht stuurt, weet ik dat het niet zo goed was”, zegt hij. “Maar nu stuurde ze meteen: ‘Heel goed gedaan! Je was jezelf!’ Dat ze samen met onze kinderen Abel (5) en Gloria (2) kijkt, is een heel fijn gevoel.”

En ook Kathleen Cools gaf haar collega raad. Dat hij “niet moet vergeten te genieten”, stuurde ze. Al klonk die tip ooit anders. “Toen ik net bij ‘Terzake’ begon, zei Kathleen ‘dat ik misschien toch een keer naar kapper moest’”, lacht Pieterjan. “Toen was mijn haar roekelozer dan nu, maar ook nu nog spreken Twitteraars me weleens aan dat ‘De kappers weer open zijn, hoor’. (lacht) Ach, mijn bazen en ik vinden het prima. Het zorgt voor herkenbaarheid en het past bij wie ik ben. Ik heb nooit overwogen om het kort te knippen. Al is mijn deal met de VRT-kapster wel dat er gel in moet. Zonder mag ik niet op het scherm.”

Opvolging voor Linda

Nog tot eind van de zomer neemt De Smedt afwisselend met Cools en Beck plaats op de ‘Terzake’-stoel, nadien keert hij terug naar het veld. Dat zal voor alle duidelijkheid nog steeds bij ‘Terzake’ zijn en niet als vervanger van de pas gepensioneerde Linda De Win bij ‘Villa Politica’. “Neen, want er is al een opvolger aangeduid die dat met veel brio zal doen. Een nieuw of een bekend gezicht? Hij of zij zal zeker een belletje doen rinkelen bij de kijkers.

‘Terzake’ is om 20 uur te zien op Canvas.