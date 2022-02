‘In een paar uur tijd al voor de helft uitverkocht’: nachtleven bereidt zich voor op heropening

“Twee maanden hebben we nog om schade in te halen, voordat de beach bars, de Chiro-fuiven en de barbecues de zomer inpalmen.”

Yves Smolders, uitbater van discotheek Versuz in Hasselt, loopt een race tegen de klok. De drank is gelukkig nog niet vervallen sinds de verplichte sluiting op 27 november, maar dat neemt niet weg dat de technische installatie weer op punt moet worden gezet, voorraden aangevuld moeten worden en het personeel zijn werkschema moet krijgen. “Het is druk, maar we hebben er ontzettend veel zin in”, zegt Smolders. “Eindelijk is de vrijheid in zicht.”

Alle hoop ligt bij het Overlegcomité van vrijdag. Het ziet ernaar uit dat de coronabarometer daar op oranje zal worden gezet, zoals coronacommissaris Pedro Facon adviseert. Dat betekent dat de dansbenen weer losgegooid mogen worden. Normaal mogen danscafés en discotheken open aan een bezetting van 80 procent, op voorwaarde dat ze de luchtkwaliteit garanderen en de coronapas van bezoekers controleren aan de inkom. Op de dansvloer hoeft er geen mondmasker meer gedragen worden en er is geen sluitingsuur.

Burgerlijke ongehoorzaamheid

18 februari, dat is volgens federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) de dag waarop de clubs hun buitenwippers weer voor de deur mogen zetten. Dat is niet toevallig ook de deadline die sector zelf naar voren schuift in een collectieve actie van burgerlijke ongehoorzaamheid. Wat het Overlegcomité ook beslist: de sector gaat op 18 februari weer open, klinkt het in een breed gedragen persbericht.

“Wachten is inderdaad geen optie”, zegt Joachim Marynen van de Antwerpse nachtclub Ampere. “Door de crisis ben ik al 2,5 miljoen aan omzet verloren, terwijl de kosten voor verwarming en huur gewoon doorlopen. Bovendien hebben we vorig jaar fors moeten investeren in luchtzuivering en zelftesten. Ondertussen krijg ik ieder weekend filmpjes van vrienden die in het buitenland, op thuisfeestjes of op café aan het feesten zijn.”

“18.02: Line-up to be announced”, staat er te lezen op de website van Versuz. Normaal hebben organisatoren zes tot acht weken om dj’s te strikken, maar nu moet het plots snel gaan. “De grote artiesten zijn vandaag op tournee in landen waar feesten al langer is toegestaan, zoals de Verenigde Staten”, zegt Smolders. “Hen naar Europa krijgen, zal wellicht pas vanaf eind maart weer mogelijk zijn. Tot dan schakelen we onze eigen artiesten in.”

Steun nodig

Eén ding is zeker: volgend weekend zullen de clubs er staan. De bezoekers wellicht ook. “Het voordeel is dat de knaldrang echt wel groot is”, zegt Marynen. “Na een simpel berichtje op onze website is ons openingsfeest al voor de helft uitverkocht, en dat in een paar uur tijd.”

Openen is wel nog iets anders dan overleven. “Eén geslaagde openingsweek zal niet volstaan”, zegt Jules Gahide, uitbater van Amigo, een bar, restaurant en club in Gent. “Onze sector wordt al twee jaar met de vinger gewezen. Ik vrees dat een stukje van die angst bij het publiek zal blijven hangen, en dat veel uitbaters moeite zullen hebben om het hoofd boven water te houden.” Gahide dringt bij de overheid dan ook aan op een stabiel kader.

Daarnaast eist de sector vooral een financiële compensatie. Al is het maar omdat het nachtleven een belangrijke economische sector is die duizenden mensen tewerkstelt, klinkt het. “De onderhandelingen over een compensatiepakket lopen volop”, zegt Smolders. Tot nu verlopen deze gesprekken “in een positieve sfeer”, al blijft het afwachten of ze ook echt iets opleveren.

Hoe dan ook hoeft de coronacrisis niet per se negatief te zijn, denkt Gahide. Voor sommige uitbaters kan de onzekerheid net ook louterend zijn omdat ze bijna constant gedwongen worden om hun concept bij te schaven. “Sommige ondernemers vinden zichzelf zo opnieuw uit.”