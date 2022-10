In een ideale wereld biedt de EU het platform voor een hervorming van het migratiebeleid. Dat gaat niet meer lukken

Bart Eeckhout is hoofdcommentator van De Morgen.

Als je bij het Klein Kasteeltje over de voetgangersbrug over het Brusselse kanaal wandelt, zie je de lompen en oude matrassen liggen. Kom je vroeg, dan liggen daar ook mensen. Het zijn kandidaat-asielzoekers die niet geregistreerd raken of ondanks registratie geen plek krijgen. Sinds deze week slapen ook minderjarigen op straat, midden in het centrum van de hoofdstad van dit land.

Eigenlijk maakt dat laatste niet uit. Het maakt geen verschil of deze mensen nu op de trappen van station Brussel-Noord zitten, in het Maximiliaanpark of nabij Tour & Taxis – en ze zijn op al die plekken te vinden, bij gebrek aan beter – of nog ergens anders dakloos de nacht moeten doorbrengen. Of het nu in of uit ons gezichtsveld gebeurt: het is onaanvaardbaar.

O, dat is gemakkelijk gezegd en geschreven, ik weet het. Toch is het goed dat het nog eens gezegd en geschreven wordt. Moreel superieure deugdzoekerij? Het lijkt me eerder het morele minimum, op een moment dat het tekort in de opvang minstens impliciet deel lijkt uit te maken van een beleid van ontrading van asielzoekers, migranten en/of vluchtelingen.

Niemand vraagt dat België het leed van de hele wereld op zich neemt. Naïviteit is geen goede gids in het asiel- of migratiedebat. Zeker niet nu migratie net als energie door autocraten aan de Europese buitengrenzen worden ingezet als wapen om onze samenlevingen te ontwrichten. Toch zou de huidige instroom hanteerbaar moeten zijn voor onze maatschappij.

Dat betekent dat op korte termijn toch buffercapaciteit moet gecreëerd worden om extra opvang mogelijk te maken. Correctie: dat had allang gebeurd moeten zijn, want dit probleem was voorspelbaar. Staatssecretaris Nicole de Moor (cd&v) heeft natuurlijk gelijk als ze zegt dat tegelijk ook de uitstroom van kandidaat-asielzoekers uit de procedure moet worden versneld. Of de door haar voorgestelde fusie van alle betrokken diensten de aangewezen weg is, valt nog te bezien. De onafhankelijkheid van de beoordeling is ook geen detail.

Dat is het crisisbeheer. Tegelijk zou op internationaal vlak een debat kunnen starten over een heldere, nieuwe legale toegangspoort voor een vooraf bepaald quotum migranten op het continent. En met kordaat afwijzingsbeleid voor wie niet in het quotum past. Het ontlast de smalle asielpoort, maakt migratie meer voorspelbaar en organiseerbaar en legitimeert het noodzakelijke uitwijzingsbeleid. Voor wat het waard is: alvast in Duitsland zien sommigen het ook als een oplossing voor arbeidsmarktkrapte in een vergrijzende samenleving.

In een ideale wereld zou de Europese Unie het platform moeten bieden voor zo’n hervorming. Dat gaat niet meer lukken. De sociale, culturele en politieke tegenstellingen zijn te groot om nog te hopen op overeenstemming over dit thema. In plaats van daar ontgoocheld over te zijn en bij de pakken te blijven zitten, moet het mogelijk zijn om met enkele kernlanden wel vooruitgang te boeken. België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Denemarken: de symptomen zijn soms anders, maar de problematiek is vaak gelijklopend. Wat houdt ons dan tegen om minstens het gesprek te starten?