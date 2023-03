In dit Franse heuveldorpje schrijven ze hun eigen verhaal van Vlaanderen

Net onder de Westhoek ligt een extra stukje België. In groen en hellend Frans-Vlaanderen, net over de grens, koesteren ze wat was. Dorpjes heten Wormhout, Winnezele, Steenvoorde of Hazebroek. De meeste wegen in Frans-Vlaanderen leiden naar het bloemrijke dorpje Kassel, dat de makers van Het verhaal van Vlaanderen ongelukkigerwijs over het hoofd zagen.

Kassel ligt op wat ooit de hoogste berg van Vlaanderen was, met zijn 176 meter hoger dan de Kemmelberg. Tot Frans-Vlaanderen in de tweede helft van de 17de eeuw na een hevige veldslag werd ingelijfd door de Franse koning Louis XIV.

Op het marktplein van het Noord-Franse dorpje hangen vanmiddag drie leeuwenvlaggen uit. “In het weekend zijn het er een pak meer”, zegt Bruno Lobert aan de voordeur van Radio Uylenspiegel. Dan wordt het 3.000 zielen tellende heuveldorp overspoeld met Belgische en Franse toeristen. Ze lopen het Musée de Flandre binnen of bestellen de lokale specialiteit potjevleesch in een van de Vlaams aanvoelende tavernes.

Handjeklap in het Nederlands

Bruno Lobert is programmadirecteur bij Uylenspiegel. Het radiostation werd in 1978 opgericht en begon als illegale zender die ijverde om de Vlaamse cultuur in het noorden van Frankrijk te behouden. Vandaag is nog steeds de helft van de programma’s in het Nederlands – uit principe. De zender draait ook veel Nederlandstalige artiesten. Op het moment dat we de radiomaker naar de studio volgen, schalt ‘Klap maar in je handen’ van Peter Koelewijn uit de luidsprekers.

De radio-dj ziet onze verbazing bij de leeuwenvlaggen en de vele gele affiches aan de studiomuren. Het Nederlands mag hier niet verdwijnen, betoogt Lobert. Helaas is dat wel aan het gebeuren. “Behalve bij oude mensen, als ze elkaar op straat tegenkomen, hoor je onder locals geen Vlaams meer. Dat is spijtig, want dit ís Vlaanderen. In het buurtschooltje van Kassel is de tweede taal Spaans. Waarom het Nederlands niet? We zitten hier op amper 20 kilometer van Poperinge. Ook Ieper is vlakbij.” Hij zucht: “Het probleem met Fransen is dat ze zich overal in de wereld Fransen wanen.”

Behalve bij Uylenspiegel schrijven ze ook aan de overkant van het marktplein hun eigen verhaal van Vlaanderen. Sinds 2010 brengt het Musée de Flandre de Vlaamse identiteit van de streek in herinnering. Het is nog altijd het enige museum over Vlaanderen ter wereld. De huidige Vlaamse regering had enkele jaren geleden plannen voor een Vlaams museum, maar die ambitie is om financiële redenen losgelaten. In de plaats komt er volgend jaar een virtueel Vlaams museum – lees: een app.

Het Musée de Flandre. Beeld Tom Peeters

Het is onjuist om het Musée de Flandre weg te zetten als een streekmuseum over de Vlaamse culturele identiteit. Ook als historisch kunstmuseum staat het zijn mannetje, getuige de aparte kamers met en over Vlaamse portretkunst, stillevens en satire in de Vlaamse kunstgeschiedenis. Hoewel de nadruk op de 16de en 17de eeuw ligt, is er ook behoorlijk wat hedendaagse kunst te zien. In de achtertuin torent de jongste collectieaanwinst hoog boven het glooiende landschap uit: een zelfportret – met flapperende vleugels – van Panamarenko.

Slordig en ruw

Volgende maand toont kunstenaar Hans Op de Beeck hier nieuw werk tussen de oude meesters. Directrice Cécile Laffon toont fier de nieuwe touchscreens die in vijftien stappen de geschiedenis van Vlaanderen vertellen. Wat opvalt bij het swipen is dat er amper leeuwenvlaggen te zien zijn in de virtuele presentatie – noch in de rest van het museum trouwens. Een bewuste keuze, zegt Laffon. “Wij zijn een kunstmuseum en doen niet aan politiek.”

Op een andere hoek van het marktplein van Kassel, in brasserie La Flamande, nippen Patrick en Dominique van hun Vlaamse IPA uit de grensstreek. Ze vertellen dat ze na hun verhuizing van Parijs naar Kassel vrijwilliger werden van het Musée de Flandre. Ze gaan hier nooit meer weg. “De mensen zijn vriendelijk en Brugge en Brussel liggen vlakbij.” Aan een ander tafeltje horen we voorwaar Nederlands. Els uit Oostende kreeg haar schoonmoeder eindelijk tot in het Frans-Vlaamse heuveldorpje: “Dit is Frankrijk, maar dan op zijn Vlaams: slordiger en ruwer.”