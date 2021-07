In deze landen heeft u de beste overlevingskansen als de wereld ineenstort

Volgens de onderzoekers van het Globale Duurzaamheidsinstituut in Cambridge bevindt de menselijke beschaving zich “in een hachelijke toestand” als gevolg van de sterk verweven en energie-intensieve samenleving die zich heeft ontwikkeld en de schade die dit aan het milieu heeft toegebracht. Die toestand kan nog sneller achteruitgaan bij bepaalde rampen zoals een nog ergere pandemie dan het coronavirus, een ernstige financiële crisis, de gevolgen van de klimaatcrisis, de vernietiging van de natuur of een combinatie van deze, aldus de wetenschappers.

Om te beoordelen welke landen het best bestand zijn tegen een dergelijke ineenstorting, werden ze gerangschikt volgens hun vermogen om voedsel voor hun bevolking te verbouwen, hun grenzen te beschermen tegen ongewenste massamigratie, en een elektriciteitsnet en enige productiecapaciteit in stand te houden. Eilanden in gematigde streken, meestal met een lage bevolkingsdichtheid, kwamen als beste uit de bus.

De landen die bovenaan de lijst eindigden waren Nieuw-Zeeland, IJsland, het Verenigd Koninkrijk, Tasmanië en Ierland. Dit zijn volgens de studie dus de plaatsen die het meest geschikt zijn om een wereldwijde apocalyps te overleven.

Verbetering

“We waren best verbaasd dat het Verenigd Koninkrijk zo hoog kwam te staan”, zegt professor Aled Jones van de studie bij dagblad The Guardian. “Het is dichtbevolkt, heeft altijd al productie uitbesteed, is niet de snelste geweest met het ontwikkelen van hernieuwbare technologie, en produceert op dit moment slechts de helft van zijn eigen voedsel. Maar het VK heeft dus wel het potentieel om schokken op te vangen.”

Nieuw-Zeeland bleek het grootste potentieel te hebben om relatief ongeschonden te overleven, dankzij de geothermische en hydro-elektrische energie, de overvloedige landbouwgrond en de lage bevolkingsdichtheid.

Maar de studie dient niet om paniek te zaaien. Volgens de onderzoekers toont het net aan welke factoren landen moeten verbeteren om hun weerstandsvermogen te vergroten. Volgens hen is een geglobaliseerde samenleving die economische efficiëntie hoog in het vaandel draagt schadelijk voor de veerkracht. Er moet meer reservecapaciteit komen in de voedsel- en andere vitale sectoren.