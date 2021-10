In deze gemeenten circuleert het coronavirus nu het meest: bekijk hier de cijfers voor uw regio

In heel het land stijgen de besmettingscijfers nu, bij alle leeftijden. En die stijging zal allicht nog versnellen, waarschuwt viroloog Steven Van Gucht. Toch zijn er regionale verschillen, gaande van een stijging van 1 procent in Brussel tot meer dan 69 procent in de provincie Limburg.

Gemiddeld komen er nu elke dag 2.277 coronabesmettingen bij in België, een toename met 19 procent. Afgelopen maandag 11 oktober kende met 3.902 besmettingen het hoogste dagcijfer in meer dan vijf maanden. Ook voor dinsdag staan er al bijna 3.400 besmettingen in de tabellen, een cijfer dat nog niet definitief is. Mogelijk zullen er deze week elke dag meer dan 3.000 besmettingen opgetekend worden, waardoor het stijgingspercentage steeds feller zal toenemen.

Ook viroloog Steven Van Gucht van Sciensano zei voormiddag op de wekelijkse persconferentie dat de stijging de volgende weken waarschijnlijk nog zal versnellen. De stijgende cijfers zijn waarschijnlijk het gevolg van de recente versoepelingen, in combinatie met het herfstweer, klinkt het. “De jongste dagen noteren we 3.000 à 4.000 besmettingen per dag. Meer dan 5 procent van de testen is positief”, aldus Van Gucht. Bij mensen met typische griepklachten zoals koorts, test zelfs één op de drie positief.

De stijgingen situeren zich in alle leeftijdsgroepen, maar vooral bij de volwassenen, blijkt uit de Sciensano-registraties. Ook bij kinderen en jongeren komen er meer besmettingen bij, maar voorlopig blijven de toenames er nog beperkt.

Binnen België zijn er opmerkelijke verschillen tussen de regio’s en provincies. Zo telt Limburg nu een toename van liefst 691 procent tegenover een week geleden. Gemiddeld komen er in die provincie nu elke dag 110 besmettingen bij. Ook West-Vlaanderen kleurt met een stijging van bijna 62 procent dieprood. Antwerpen en Oost-Vlaanderen zitten aan ongeveer 30 procent toename, Vlaams-Brabant aan 12 procent. Voor heel Vlaanderen gaat het om een stijging van 33 procent.

In Wallonië situeren de grootste toenames zich in Waals-Brabant, Henegouwen en Luxemburg. In Namen en Luik blijven de stijgingen voorlopig beperkt, maar vooral die laatste provincie bevindt zich sowieso al op een hoog plateau. Algemeen stijgen de Waalse besmettingen met 14 procent.

Brussel bevindt zich in een gelijkaardige situatie als Luik: de stijging blijft er voorlopig beperkt, tot 1 procent, maar het gewest bevindt zich wel nog altijd op een hoog plateau: per 100.000 inwoners kwamen er in de laatste twee weken 430 besmettingen bij, het hoogste cijfer van het land. Limburg en West-Vlaanderen, de grootste stijgers, bevinden zich voorlopig ook nog op het laagste niveau van het land met rond de 140 besmettingen per 100.000 inwoners.

Door de oplopende cijfers, en het feit dat ook de positiviteitsratio stijgt, zal Vlaanderen volgende week trouwens al zo goed als zeker rood kleuren op de Europese coronakaart van het Europees Centrum voor Ziektebestrijding ECDC. Brussel en Wallonië zijn al wekenlang rood.

Per gemeente opgedeeld bevinden de hoogste incidenties zich nu vooral in een aantal Luikse en Luxemburgse gemeentes in het uiterste oosten van het land, met de twee Duitstalige gemeentes Burg-Reuland (1.646) en Sankt-Vith (1.248) als uitschieters.

In Vlaanderen kent Merksplas momenteel de hoogste incidentie: de laatste twee weken kwamen er 80 besmettingen bij, wat overeenkomt met 929 per 100.000 inwoners. Ook een aantal andere Antwerpse gemeenten en Brussel en de gemeenten errond kleuren rood op de kaart.

Nog maar een aantal gemeenten kleurt groen met minder dan 50 besmettingen per 100.000 inwoners in de laatste twee weken, met vooral enkele gemeenten aan de Franse grens in West-Vlaanderen. Zo telde Ieper de afgelopen twee weken slechts 14 besmettingen, Veurne 3 en Poperinge 7.

Het hoogste aantal besmettingen in absolute cijfers wordt opgetekend in de grootste stad van het land, Antwerpen, waar er de afgelopen twee weken 1.276 nieuwe gevallen bijkwamen. De stad Luik zelf telde 801 besmettingen, de stad Brussel 777.

Niet alleen het aantal coronabesmettingen, ook het aantal ziekenhuisopnames (+5 procent) en het aantal overlijdens (+47 procent) gaat in stijgende lijn. In de ziekenhuizen liggen nu 790 patiënten met een coronabesmetting, het hoogste cijfers sinds juni. Maar de situatie in de ziekenhuizen is voorlopig wel nog onder controle, aldus Van Gucht, die hoopt dat dat ook zo zal blijven, geholpen door de relatief hoge vaccinatiecijfers in ons land.

Het coronavirus circuleert weer meer, en dat betekent ook meer kans op doorbraakinfecties (gevaccineerden die toch besmet raken), aldus Van Gucht. Maar tot nu toe beschermt het vaccin nog altijd goed tegen ziekenhuisopname en die bescherming neemt voorlopig niet af, klinkt het.