In deze gemeenten circuleert het coronavirus het meest: bekijk hier de cijfers voor uw regio

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) trok vanmorgen aan de alarmbel over de stijgende coronacijfers. Volgens de minister moeten we “onmiddellijk op de rem gaan staan”.

De curve van het zevendaags gemiddelde van het aantal besmettingen in ons land toont een knik doordat er op 1 november veel minder is getest. Daardoor stijgt het daggemiddelde tijdelijk minder snel, nu met nog maar 13 procent per week, naar 6.298 besmettingen per dag. Het voorlopige dagcijfer van dinsdag 2 november, 11.302, zit nog niet in het gemiddelde verwerkt omdat het nog niet volledig is. Het is nu al wel het hoogste dagcijfer in een jaar tijd.

Binnen België zijn er opmerkelijke verschillen tussen de regio’s en provincies, gaf ook Sciensano-viroloog Steven Van Gucht vanmiddag aan tijdens de wekelijkse persbriefing van het Crisiscentrum. Antwerpen, West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen kennen de grootste stijgingen, rond de 25 procent. In Wallonië is de stijging beperkter, en Brussel is de enige regio met een lichte daling van 5 procent in het aantal dagelijkse besmettingen tegenover een week geleden.

Per gemeente zien we in de besmettingscijfers van de afgelopen twee weken vooral een aantal lokale clusters in Vlaanderen. Zo springt de regio Zuid-West-Vlaanderen meteen in het oog, met liefst 476 besmettingen in de gemeente Anzegem. Per 100.000 inwoners komt dat neer op een incidentie van maar liefst 3.206, het hoogste aantal van heel België. Ter vergelijking: dat cijfer ligt voor het hele land op 792. Ook omringende gemeenten als Deerlijk, Lendelede, Wevelgem, Menen, Hooglede en Staden kennen bijzonder hoge incidentiecijfers.

Een andere cluster situeert zich in Noord-Limburg rond de fusiegemeente Oudsbergen, waar enkele weken geleden het gemeentebestuur na een uitbraak na de lokale kermis opriep opnieuw het mondmasker zoveel mogelijk te dragen en de contacten te beperken. De afgelopen twee weken kwamen er 591 besmettingen bij in de gemeente, of 2.513 per 100.000 inwoners. Oudsbergen kent daarmee de op drie na hoogste incidentiegraad van België. Ook in de omliggende gemeenten Bocholt, Peer en Bree neemt het aantal besmettingen fors toe.

Een aantal gemeenten uit de Noorderkempen en de oostrand van de stad Antwerpen vormen een andere cluster. Zo telt Wommelgem een incidentie van boven de 2.000, voor een groot deel door de massale testen van de lagereschoolkinderen in de gemeente. 25 procent van alle geteste leerlingen bleek positief te zijn. Maar ook in Nijlen, Borsbeek en meer richting het noorden in Lille, Beerse, Merksplas en Rijkevorsel kennen hoge incidenties.

De gemeente met het laagste aantal geregistreerde besmettingen is het Vlaams-Brabantse Glabbeek: daar werden de afgelopen twee weken slechts 14 nieuwe besmettingen opgetekend, goed voor een incidentie van 262. Ook kustgemeente De Haan kent nog relatief lage cijfers, met 36 besmettingen of een incidentie van 281.

In Wallonië blijven het de Oostkantons en ook een hele reeks Luikse en Luxemburgse gemeenten waar de besmettingsgraad het hoogst is. Amel, dicht bij de Duitse grens, kent met 3.024, of 167 besmettingen, de hoogste incidentie van het land. Ook andere gemeenten als Sankt Vith, Burg-Reuland, Stavelot en Bütchenbach staan bovenaan de lijst.

