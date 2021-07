In deze gebieden blijft het waterpeil nog kritiek

In het Demer-, Maas- en Dijlebekken zijn er ook vandaag nog kritieke overstromingen mogelijk, waarbij huizen bedreigd zijn. Het is wel droog, maar er moet nog heel wat water van stroomopwaarts komen. Bovendien zijn vele wachtbekkens gevuld of bijna gevuld. Het peil van heel wat waterlopen in Limburg en Vlaams-Brabant staat nog altijd zeer hoog. Op vele plaatsen is het water buiten de oevers getreden. De toestand blijft op sommige plaatsen kritiek, zoals in Halen en Rotselaar.

Vlaams-Brabant

In Rotselaar stijgen de Winge en de Grote Losting nog steeds, waardoor woningen onder water komen te staan in de omgeving van de E314 en de Steenweg op Holsbeek. De piek wordt daar pas in de nacht van zaterdag op zondag verwacht.

Overal in het Demerbekken waren de waterpeilen tot vanmiddag hoog tot zeer hoog. Alle wachtbekkens werden aangesproken. Op verschillende plaatsen was er een risico op kritieke overstromingen, onder meer langs de Grote Gete, de Kleine Gete, de Demer, de Herk en de Velpe. Langs de Grote en Kleine Gete en de Melsterbeek bereikten waterpeilen hun maxima ter hoogte van Geetbets. In Zoutleeuw, Linter, Hoegaarden en Tienen zijn de waterpeilen intussen gedaald. Op de Velpe zijn de wachtbekkens in Hoeleden en in het Limburgse Halen vol.

Nog in Vlaams-Brabant heeft de Dijle in Sint-Joris-Weert het alarmpeil bereikt. Kritieke overstromingen kunnen er niet uitgesloten worden. Het wachtbekken van Egenhoven wordt aangesproken om wateroverlast in Leuven te vermijden.

Langs de Zenne zijn het station van Buizingen onder water gelopen en worden enkele woningen in de Albert Denysstraat bedreigd. Ook vele broekgebieden langs de Zenne overstromen. Het waterpeil op de Zenne daalt en is onder controle.

Limburg

In Halen en Herk-de-Stad zorgen de Velpe en de Gete voor kritieke wateroverlast. Ook daar stijgt het waterpeil nog. Op de Herk is het waterpeil in Alken aan het dalen doordat de stroomopwaartse wachtbekkens maximaal worden ingeschakeld. Het wachtbekken in Stevoort, deelgemeente van Hasselt, is volledig gevuld en hier zal nog heel wat water vanuit de Herk, Kleine Herk, Mombeek en Oude Mombeek moeten worden afgevoerd.

De Demer opwaarts van Schulen, deelgemeente van Herk-de-Stad, was ook boven de alarmdrempel uitgestegen, maar het waterpeil is er ondertussen aan het dalen. De wachtbekkens van het Schulensmeer en Webbekomsbroek worden ingeschakeld om bebouwing in Diest en langs de bevaarbare Demer te beschermen. Bij de laatste peiling in de Demer in Herk-de-Stad, dat vrijdag een dijkbreuk opliep, is gebleken dat de rivier aan het dalen is. Het waterpeil is er 20 centimeter gezakt. Slechts twee of drie huizen die in overstromingsgebied liggen, zouden nog last kunnen hebben van overstroomde kelders, volgens burgemeester Bert Moyaers (Vooruit).

Ook in het Maasbekken staan de waterpeilen overal hoog. Het wachtbekken op de Jeker in Lauw en op de Dommel in Pelt zijn volledig gevuld en hebben kritieke wateroverlast in Lauw, Tongeren en Pelt kunnen voorkomen. De waterpeilen zijn er nog altijd erg hoog, maar onder controle. In Kinrooi is het water aan het zakken. De jachthaven van Kinrooi, met ongeveer duizend boten, bleef voor het grootste deel gespaard van schade. Maaseik heeft te maken met stijgend grondwater. Vooral voor de deelgemeente Heppeneert werd daarvan schade gevreesd, maar dat blijkt mee te vallen. Inwoners van Heppeneert mogen terug naar huis keren. De Maas is er zestig centimeter gezakt en stroomt er vanmiddag al flink trager dan gisterenavond.

Antwerpen

In het Netebekken worden geen kritieke overstromingen meer verwacht. Het waterpeil van de Kleine Nete, dat al enkele dagen nauwlettend in de gaten wordt gehouden, heeft zaterdagochtend om 3.30 uur haar hoogste stand bereikt en is sindsdien traag aan het zakken, met nu 3 centimeter. Tussen 1.30 en 3.30 uur werd het hoogste peil van 14,35 meter bereikt. Op de Grote Nete is in Hulshout de waakdrempel nog altijd overschreden en blijft het waterpeil stationair. Er wordt geen overschrijding van de alarmdrempel meer verwacht.

Wallonië

Het peil van de waterlopen in Wallonië is vanochtend gedaald, ook al worden de drempels voor overstromingsalarm op veel plaatsen nog steeds bereikt. Verwacht wordt dat het waterpeil van de Eau d’Heure en haar bijrivieren licht zal zakken, of zelfs licht zal stijgen stroomafwaarts.

Over het geheel genomen stabiliseert of daalt het waterpeil in Wallonië. Die tendens zou zich de komende uren moeten doorzetten, aldus het operationele Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen van Wallonië. De risico’s op overstromingen en wateroverlast gelden vooral voor de rivieren Gete, Mehaigne, Maas, Viroin, Eau Blanche, Eau d’Heure, Lesse, Lhomme, Ourthe, Amblève, Vesder en Our.