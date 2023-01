In deze beroepen is ChatGPT meer dan een leuke grap: ‘Voor routineklussen is het een zegen’

ChatGPT is goed voor grapjes onder vrienden, maar jaagt ook een schokgolf door kennisberoepen. Het is geen toeval dat Microsoft er 10 miljard dollar in pompt. Dat leidt tot zenuwachtigheid op sommige werkvloeren. ‘Het is alsof je met collega’s brainstormt.’

Eerst kwamen de ludieke experimenten met ChatGPT. We vroegen de tekstgenerator om een mop over de concurrentie. Dat vereist aandringen, want de robot wil niet beledigen. “Waarom is De Standaard zo slecht in het voorspellen van het weer? Omdat de krant altijd een dag te laat is met het nieuws.”

We spotten met de soms nog klungelige antwoorden of verkeerde informatie. Toch was er ook verbazing over hoe realistisch en snel de antwoorden waren.

Bij Google kondigde de CEO ‘code rood’ af, het signaal voor de ontwikkelaars in eigen huis om de AI-productie op te drijven. Microsoft investeert dan weer 10 miljard dollar in OpenAI, de start-up achter ChatGPT, maar ook achter de beeldgenerator DallE. Dat is meer dan profileringsdrang: Microsoft zal de artificiële intelligentie integreren in zijn producten.

Dat komt omdat voor veel beroepen deze artificiële intelligentie nu al ernst is. Er verscheen een karrenvracht aan doemartikels over de vraag hoe leerkrachten nu nog het huiswerk van leerlingen naar waarde kunnen schatten – terwijl het net handig kan zijn voor hun job. Wie kan Wikipedia en Google nog wegdenken uit het onderwijs?

Taalleerkrachten

“ChatGPT maakt taalleerkrachten zenuwachtig, maar ze kunnen het bijvoorbeeld gebruiken om leerlingen de structuur van een tekst te leren”, zegt Robbe Wulgaert. “Je kunt ChatGPT vragen om een essay te schrijven dat voortgaat op dezelfde leest als een tekst die je aanbiedt.”

Wulgaert is leerkracht op het Sint-Lievens-College in Gent. Onlangs deed hij een test. Een deel van de klas moest een tekst over een bepaald onderwerp volledig door ChatGPT laten schrijven, een tweede groep moest de tekst volledig zelf schrijven en een derde mocht een combinatie maken. Daarna deed hij de Turing-test: achterhalen welke tekst uit welke groep kwam. “Eén leerling was slim genoeg om me te misleiden, een leerling uit de menggroep.”

Informatici hebben al lang door dat ChatGPT behoorlijk goed is in het produceren van stukjes software. Dat is nog niet altijd foutloos, maar omgekeerd kunnen IT’ers het ook gebruiken om fouten in hun eigen code te achterhalen. In public relations, marketing of reclame hebben professionals massaal getest hoe ze ChatGPT in hun voordeel kunnen gebruiken. Sommigen gebruiken het om berichten voor sociale media voor hun klanten te produceren. Hoe specifieker de opdracht en hoe meer informatie je meegeeft, hoe beter het resultaat.

“We laten een copywriter een digitale advertentie schrijven en vragen dan ChatGPT om meerdere versies te maken”, vertelt Ruben Ceuppens, hoofd digitale strategie bij reclamebureau Dallas. “Die versies kunnen we dan meteen online testen, op Facebook of Google, om te zien welke de gebruiker vaker aanklikt. De truc is weten welke vragen je moet stellen.”

Op de nieuwsredactie

Dergelijke AB-tests gebeuren ook op nieuwsredacties, om te weten welke kop het wervendst is. Ook bij De Morgen is al geëxperimenteerd om ChatGPT daarvoor in te zetten. Of journalisten kunnen ChatGPT interviewvragen laten verzinnen.

Marketeers gebruiken het voor verkennend marktonderzoek. Ze vragen bijvoorbeeld hoe hun klant zich differentieert in zijn sector op de Belgische markt. Vervolgens vraag je om de sterktes en zwaktes van deze klant, en daarna waarom een bepaalde doelgroep wel of niet voor hun product kiest.

“De antwoorden zijn natuurlijk niet zomaar voor waar aan te nemen en eigen onderzoek zal altijd het verschil maken”, zegt Pieterjan Van Wyngene, strategisch directeur bij het bureau Onlyhumans. Het is de grootste misvatting van ChatGPT-twijfelaars dat je de resultaten in hun integraliteit moet kopiëren en plakken. De kunst is net om ze te gebruiken als inspiratie, of als startpunt voor wie kampt met de druk van het witte blad.

“Alsof je met een collega brainstormt”, zegt Raf Weverbergh, medezaakvoerder van pr-bureau Finn. “Deze ochtend moesten we een Q&A bezorgen aan een klant. Dan kun je ChatGPT om input vragen.”

Rechtszaak laten pleiten

Anderzijds ziet hij vooral het nut voor zeer functionele teksten. “We hadden een persbericht gemaakt en daar moest nog uitleg in over ‘spectral imaging’. Dan vraag ik ChatGPT om dat uit te leggen aan een lekenpubliek. De toegevoegde waarde van daar zelf mee bezig te zijn is te laag, maar je moet wel nog altijd een kwaliteitscontrole doen. Voor routineklussen is het een zegen.”

Een Amerikaanse firma beweerde binnenkort een rechtszaak volledig door ChatGPT te laten pleiten, maar ziet daar nu toch van af. Het lijkt niet meer dan een stunt, hoewel het bedrijf succeservaringen heeft met AI in consumentenrecht.

In welke mate ChatGPT toegevoegde waarde biedt, zal blijken als het binnenkort betalend wordt. Verschillende Belgische gebruikers tonen zich alvast bereid om de abonnementskosten erbij te nemen. Onder die professionals is er weinig vrees dat hun job in gevaar komt door artificiële intelligentie. Weverbergh: “De kapper is ook niet vervangen door de tondeuse, hij ging ermee aan de slag.”