In de trein van Oekraïne naar Hongarije: ‘Doe iets, alsjeblieft, weten ze niet wat we hebben meegemaakt?’

Het is maar zeven kilometer van grensstation in Tsjop, Oekraïne, naar het eerste station in Hongarije. De trein, stampvol met vluchtelingen, doet er elf uur over. ‘Mijn man is geboren in de Tweede Wereldoorlog en nu moet hij dit weer meemaken, het is ongelofelijk.’

16.37 uur Een jongetje in oranje skipak rent door het treinstation van Tsjop, terwijl zijn moeder hem uitgeput naroept. “Sasha, doe eens even rustig.” Ze trekt hem op een stoel in de grote hal en kijkt hem aan met een half boze, half lachende blik als hij net iets te wild aan de jas trekt van zijn vriendinnetje Katerina (6). “Eet je soep.”

Katya Revenko (33), een Oekraïense met zwarte vlechten en een wit glimmende jas – en Aleksander (6), roepnaam Sasha, wachten al ruim drie uur in de hal van het Oekraïense treinstation. Voor hen in de rij staan zo’n driehonderd mensen, achter hen tweehonderd. Er zijn mensen met honden en katten in kooitjes en dozen, snel ingepakte koffers, en plastic tassen vol speelgoed en eten. De kinderen zijn bijna zonder uitzondering gekleed in felgekleurde windjacks of onesies.

De mensen hier op het station van Tsjop maken deel uit van de ruim twee miljoen die Oekraïne inmiddels zijn ontvlucht. Veel van hen komen uit Kiev of Charkiv, ze wilden in eerste instantie in hun land blijven om dichtbij hun zonen, mannen en vaders te zijn. Maar na dagen van bombardementen besloten ze toch de trein te nemen, het veiligste vervoermiddel om het land uit te komen.

Ookal, aan de Hongaarse grens, ligt slechts zeven kilometer verderop, maar met kleine kinderen is lopen weinig aantrekkelijk. Katya en de honderden anderen hebben daarom een ticket gekocht naar Zahony, een dorpje aan de andere kant van de grens. Ze wachten, hopen dat ze vandaag nog met een trein mee kunnen. De normale dienstregeling geldt allang niet meer.

18.15 uur De rij bewoog aanvankelijk best snel, maar nu zijn de wachtenden al anderhalf uur geen centimeter opgeschoten. Sommigen raken geïrriteerd, kinderen jengelen. Een vrouw vraagt de politieagenten of ze misschien vooraan mogen gaan staan, omdat oma hartproblemen heeft. De politieagent, een kalasjnikov losjes over de schouder, schudt ietwat hulpeloos zijn hoofd. “Ik ga daar niet over”, zegt hij terwijl hij naar de houten deur wijst.

Katya haalt haar schouders op. De Charkivse is drie dagen geleden met een bestelbusje vertrokken uit haar stad, samen met haar vriendinnen Natali en Angelina en hun kleine kinderen. In de Oost-Oekraïense stad hebben ze enkele dagen in hun datsja, gezeten, hun buitenhuis, vertelt Katya. “Maar het was veiliger om toch te gaan, vond mijn man.”

Beeld Joris van Gennip

19.31 uur Eindelijk gaat de houten deur open. Voordat de families naar binnen mogen, komt een stroom mensen naar buiten. Het zijn tientallen Oekraïners die terugkeren nadat ze vorige week waren gevlucht. “Ik kon daar (in Hongarije) niet landen. Liever dan in Hongarije ben ik in mijn eigen huis, al ben ik daar af en toe bang”, vertelt een moeder van twee kinderen die teruggaat naar Dnipropetrovsk.

“Mijn moeder is haar paspoort vergeten, kan ze dan wel weg?”, vraagt een meisje aan een vrijwilliger met een neongeel hesje. Ze wordt gerustgesteld. “Ouderen, vrouwen en kinderen mogen door als ze geen paspoort hebben. Alleen bij mannen zijn ze streng.”

20.00 uur “De eerste twintig”, klinkt het uit de deur. Vrijwilligers van het Rode Kruis helpen een blinde man en iemand in een rolstoel naar binnen. Katya lacht als ze met Aleksander uit de kamer van de douane komt. Ze heeft een stempel, nu wordt het echt. Ze zien de trein al. Maar dan blijkt de deur tussen hen en het perron nog gesloten. Een meisje kijkt haar oma vragend aan. “Moeten we nu weer wachten?”

“Wanneer zijn we bij Rima, mama?”, vraagt Alexander. Rima is een vriend van Katya, die in een klein dorp in het oosten van Hongarije woont. “Hij heeft een groot huis, waar we allemaal in kunnen wonen”, zegt Katya tegen haar zoon.

21.30 uur De deuren zijn nog steeds dicht. Natali’s zoontje van anderhalf – die ook Aleksander heet – begint te jengelen. Katya trekt haar telefoon uit haar zak en een zet een filmpje op van een professor die zingt met dansende komkommers. Het jongetje is meteen stil, maar achter hem is het chaotisch. Een oudere vrouw is flauwgevallen. “Doe iets, alsjeblieft, er zijn hier kleine kinderen, ze kunnen ons toch niet zo laten wachten, weten ze niet wat we al hebben meegemaakt”, schreeuwt een oudere man. Maar de vrijwilligers – zelf ook vaak vluchtelingen – kunnen weinig doen aan de situatie.

21.00 uur Plots gaat de deur naar het perron open. Er golft paniek door de menigte. “Rennen”, gilt een vrouw. “Een voor een”, roept de soldaat bij de deur nog, maar niemand luistert. “Laat de man in de rolstoel eerst!”, roept iemand vergeefs terwijl de vluchtelingen naar de trein hollen en hun koffers en grootverpakkingen luiers naar binnen slingeren. “Mijn dochter! Mijn dochter!”, schreeuwt een vrouw die door de menigte naar binnen wordt geduwd terwijl haar dochtertje nog op het perron staat. “Haal haar kind naar binnen”, roept iemand anders. “Duwen, duwen, ik moet nu echt mee”, roept een oudere man. Een kat wordt over de mensen heen de Hongaarse trein in geduwd.

Beeld Joris van Gennip

21.07 uur De rust is weergekeerd nu iedereen in de trein zit. Enkelen zitten op hun koffers in het gangpad. De verwarming staat hoog en de kinderen vallen een voor een in slaap. Een tienerjongen kijkt TikTok-filmpjes, zijn moeder scrolt door het laatste oorlogsnieuws op een Telegram-kanaal.

“Maak jij maar foto’s, en stuur ze via Instagram naar Poetin”, roept een 71-jarige vrouw uit Kamjanets-Podilsky tegen de fotograaf van de Volkskrant. “Mijn man is geboren in de Tweede Wereldoorlog en nu moet hij dit weer meemaken, het is toch ongelofelijk”, briest ze. “Rustig, rustig”, zegt haar 86-jarige man, die naast haar zit. “Er slapen hier kinderen. En bij schreeuwen is niemand gebaat.”

Hoewel zijn schoolvriendinnetje Katerina naast hem ligt te slapen, wil Aleksander zijn ogen niet sluiten. Liever toont hij nog wat foto’s op zijn moeders telefoon. “Dit is onze kat, een echte Maine Coon”, zegt hij trots. “En dit is mijn vader. Hij is in Oekraïne achtergebleven, past op de kat en het huis.”

23.15 uur Na heel even te hebben gereden staat de trein nu al anderhalf uur stil, nog steeds aan de Oekraïense kant van de grens. Ineens slaat de stemming om. Een kleine man in een zwarte jas loopt naar voren, en zegt dat hij verhaal gaat halen bij de machinist. “We kunnen beter gaan lopen!”, roept hij.

23.50 uur Weer rent iemand naar voren. Dit keer een vrouw van in de vijftig, met lang blond haar. “En nu houden ze me niet meer tegen”, roept ze. “Desnoods trek ik die deur eigenhandig open!” Een man verspert haar de weg. “Eén ding kan ik u beloven,” sist hij, “we willen allemaal weg, maar als u nu de deur opendoet, staan we hier zeker weten morgenvroeg nog.” De vrouw draait zich om, ietwat verbluft, en loopt terug naar haar stoel. “Allemaal de schuld van Poetin”, mompelt de 71-jarige vrouw.

23.55 uur Ineens slaat een windvlaag door de trein. Iemand heeft de deuren opengedaan. Maar op dat moment zet de trein zich weer in beweging. De hele trein juicht, en de persoon die de deur opentrok, doet ze snel weer dicht. Katya slaat haar handen op haar hoofd. “Ik heb hier geen woorden meer voor. Ik weet niet meer wat ik moet voelen’” zegt ze. Haar zoontje kijkt haar vragend aan. “Nee schat, ik weet nog steeds niet wanneer we er zijn.”

Beeld Joris van Gennip

00.20 uur Station Zahony. Het heeft ruim elf uur geduurd om zeven kilometer af te leggen, maar ineens zijn ze er. Een Hongaarse politieagent stapt binnen. Katya kijkt verbaasd. “Is dit het? Gaan we eruit?” Snel pakt ze haar spullen en tilt haar zoon naar de deur.

Buiten staat een groep vrijwilligers. Duitsers, Hongaren, Oostenrijkers, stuk voor stuk frisgewassen, met een stralende lach en treetjes vol eten. Het is of de vluchtelingen op een andere planeet zijn aangekomen. “Willen jullie een broodje worst? Een chocoladereep”, vraagt een man met een warme blik en een Oostenrijks accent. “Een ticket naar een andere trein? Ach, neem toch wat water, jullie hebben het al zo zwaar gehad”, zegt hij nog eens, en hij stopt een verbouwereerd meisje een flesje water in de hand.

“Kunnen we nu eindelijk Rima bellen?”, vraagt Sasha vermoeid aan zijn moeder die gedesoriënteerd op een broodje warme worst staat te kauwen en naar de vrijwilligers staart. Ze lacht, aait hem over zijn hoofd en knikt. “Ja schat, ik ga hem nu bellen.”