In de strijd tegen de energieprijzen worden volop petroleumkacheltjes verkocht: ‘Als dat maar goed komt’

Op vrijdagnamiddag baan ik me een weg door een mensenzee in de Brusselse Noordwijk. Aan het Liedtsplein en de Brabantstraat is het koppenlopen voor kleren, vloerkleden en prullaria. Opvallend: verschillende winkeltjes zetten elektrische verwarmingstoestellen te koop. Die staan te pronken in menig etalage, zoals in een Beco-center in de Brabantstraat. Voor slechts 59 euro kun je er al een toestelletje op de kop tikken. Een duurder exemplaar kost 75 euro.

Als ik een dame spreek die de toestellen bekijkt, zegt ze dat ze op zoek is naar een ‘goedkoop’ verwarmingstoestel voor haar moeder. Fatima: “Mijn moeder woont in een klein kamertje en ze betaalt nu al bijna 300 euro per maand, enkel om zich te verwarmen. Dus zoek ik een alternatief.”

Jerrycans

Ook Alper, een jongeman, doet dat. “Ik ben op zoek naar petroleum.” Even later komt een verkoper van een interieurshop met enkele jerrycans vol naar hem toe. “Bijna al mijn vrienden hebben onlangs een petroleumkachel gekocht. De brandstof kun je hier en daar wel op de kop tikken”, glundert hij. Als ik vraag waar hij zo’n kachel koopt, zegt hij: “Ik kocht in Brico een petroleumkachel voor 129 euro. Veel goedkoper dan centrale verwarming, en de kamer is snel opgewarmd.”

Als ik samen met Alper even google, zie ik inderdaad heel wat petroleumkachels te koop op websites van verscheidene verkooppunten. ‘Wil je een warm huis zonder de hoge energiekosten? Petroleumkachels zijn een goedkope manier om je woning snel en effectief te verwarmen’, staat er op de website van Brico. Een toestel kun je er voor een kleine 200 euro al aankopen, de brandstof, ‘forever petroleum’, kost er voor een liter nog geen 6 euro.

Alper kocht - in het zwart - zopas voor 10 euro twee liter brandstof in het winkeltje aan de Brabantstraat. Als ik vraag of dat wel zo ecologisch is, zegt hij, vrij fors: “We hebben geen keuze. Wij kunnen die facturen niet meer blijven betalen. Daar hadden ze dan maar eerder aan moeten denken.” Met ‘ze’ doelt hij op de regering.

Een elektrisch kacheltje. Beeld RV

Maar volgens Johan Albrecht, professor gespecialiseerd in energie aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UGent, kunnen mensen die dit soort alternatieve toestellen inslaan zich nog flink mispakken aan de prijs. Albrecht: “Zowat alle alternatieven voor centrale verwarming op gas werken op elektriciteit. Als mensen gas willen besparen door te kiezen voor directe elektrische bijverwarming gaat de vraag naar elektriciteit toenemen. Bovendien is elektriciteit nu ook duur. Ook petroleumkachels verbruiken elektriciteit. De vraag is dan of die mensen daadwerkelijk gaan besparen op lange termijn.”

“Puur economisch gezien is die beweging niet interessant. Je kunt daarnaast opteren voor hout, maar ook de houtprijs is verveelvoudigd.” Albrecht onderstreept dat we ook ecologisch alleen maar te verliezen hebben. “Directe elektrische verwarmingstoestellen en petroleumkachels werden vroeger wel meer gebruikt. Ze waren toen al niet efficiënt en door de lage vraag naar deze technologieën werd er amper geïnvesteerd in efficiëntieverbetering.”

CO-vergiftiging

Bovendien is het risico op CO-vergiftiging groter dan bij modernere verwarmingstechnieken. Het Antigifcentrum waarschuwt daarom dat deze toestellen niet permanent gebruikt mogen worden en ‘niet dienen om een verwarmingsapparaat te vervangen’.

Volgens Albrecht is het normaal dat een deel van de bevolking ‘zoekende’ is. “Torenhoge energieprijzen drijven de mensen tot wanhoop. Het verbruik structureel verminderen door te isoleren is de weg vooruit. Maar veel mensen zijn huurders en hangen af van de goodwill van hun verhuurder.”

Als ik aan ‘het Liedts’ een andere verkoper aanspreek, zegt hij dat “de petroleum de deur uitvliegt”. “Dagelijks verkoop ik er liters van. We spelen gewoon in op de situatie, net zoals alle doe-het-zelfzaken.”

Tegen beter weten in, vreest Albrecht. “Als daar maar geen ongelukken van komen.”