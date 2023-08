In de schaduw van het viaduct: ‘De slijtage van banden en asfalt komt allemaal hier terecht’

“Deze ochtend heeft mijn vrouw het koertje nog gekuist”, zegt Freddy Clavie (79). Hij wrijft met zijn grof gerimpelde vingers een laagje stof van de tegels, toont de zwart gespikkelde tuinmeubelen die hij “quasi elke dag zou kunnen wassen” en haalt als pièce de résistance een potje uit de keuken waarin hij stukjes “katsjoe” verzamelt. “De slijtage van banden en asfalt komt allemaal hier terecht. Die brug is een pest voor ons.”

De achterbuur van Clavie is het imposante viaduct van Vilvoorde. Als hij wil, kan hij op een normale weekdag de ruggen van tienduizend vrachtwagens turven. Zo’n 150.000 voertuigen in beide richtingen ontsnappen net aan het gezichtsveld, maar maken deel uit van het deken van lawaai en fijnstof dat over de wijk Broek neerdaalt.

De aanwezigheid van het viaduct dreigt de komende acht jaar nog groter te worden. Tot begin 2031 gaan drie ploegen arbeiders de klok rond aan de slag met het strippen van wegdek en betonplaten of het vervangen van vangrails en (asbesthoudende) coating. Betonmoeheid speelt de drukke verkeersader parten, en met het oog op een toekomstig vierde rijvak is enige robuustheid welkom.

Kokend bloed

Dat betekent allicht kokend bloed bij chauffeurs. Ruwe schattingen gaan uit van 15 tot 20 minuten extra vertraging in de eerste fases tot 30 à 45 minuten tussen 2027 en 2031. In de schaduw van het viaduct slaan de meeste bewoners niet gefrustreerd op hun stuur – Vilvoordenaars maken weinig gebruik van het viaduct.

“Ik vrees vooral voor mijn slaapkwaliteit”, zegt Lotte (21). Ze woont al twee jaar in een van de nieuwe ontwikkelingen tussen kanaal en Zenne, naast de Broek-wijk. Het raam van haar slaapkamer is recht op de brug gericht. Dan klinkt een achtjarige werf “eng”, maar de Morandi-brug in Genua indachtig besluit ze: “Dan heb ik toch liever een veilige brug.”

Voor Clavie dreigt alvast het déjà vu. Hij is geboren en getogen in deze oude arbeiderswijk, opgetrokken tussen de rijke industrie – zoals de Renault-fabriek – die hier een langzame dood gestorven is. De bouw van het viaduct in 1978 staat hem nog voor de geest. Hij heeft er foto’s van, maar die weet helaas alleen zijn vrouw liggen – en zij is net naar de supermarkt.

“Ik heb veel slapeloze nachten beleefd toen. Door camions die betonnen blokken aanreden, het geroep van werkmannen.” Clavie zucht. “Ik hoop echt dat we daar deze keer van gespaard blijven. Maar je maakt geen omelet zonder eieren te breken, dat besef ik ook wel.”

Het stadsbestuur deelt alvast enkele bezorgdheden. Burgemeester Hans Bonte (Vooruit) hoopt dat “het vrachtverkeer zich niet over de straten van Vilvoorde verspreidt.” Van april 2024 tot eind 2025 zal er tijdens de weekends geen zwaar vrachtverkeer toegelaten zijn over de brug, door gevoelige laswerken. In een weekend rijden er nog steeds zo’n 3.500 vrachtwagens op de Brusselse Ring.

Bewoners vrezen nog meer vrachtverkeer langs de Brusselsesteenweg. Beeld Michiel Martin

Langs de Brusselsesteenweg, aan de andere kant van het kanaal, zien ze de bui al hangen. “Je hebt een goede dag gekozen”, zegt Patricia (57) een beetje cynisch. “Normaal kan je de straat niet oversteken, omdat er constant vrachtwagens passeren. Als de werken op gang zijn, wordt het hier een echte catastrofe.”

Forse helling

Er wordt gekeken naar maatregelen om het vrachtverkeer om te leiden en sluipverkeer te vermijden, zegt Bonte. “Maar het zal kijken en omzien zijn, ook wat betreft de impact op de luchtkwaliteit trouwens. Die is al niet geweldig, doordat heel wat oude vrachtwagens een forse helling oprijden. Als het er straks permanent stilstaan en aanschuiven wordt, moeten we in de gaten houden.”

Toch vindt Bonte het fout om enkel de schaduw van het viaduct te vermelden. “De imposante omvang van het viaduct is verweven met de identiteit van deze stad, het is zowel een kunstwerk als een technisch hoogstandje.” Ook wijlen Jean-Luc Dehaene knipoogde in een politiek afscheidsinterview vanaf zijn dakappartement. “Niet slecht, hè”, klonk het toen over het uitzicht.

In de Broek-wijk levert dat schampere reacties op. Dat Dehaene “ginder verderop” woonde, wijst Clavie. “Ik vind de Eiffeltoren ook een mooi gebouw. Maar ik woon er niet naast.”