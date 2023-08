‘In de Sahel-regio zijn Fransen in films criminelen die enkel aan geld denken en treden de Russen op als bevrijders’

De West-Afrikaanse landen lijken voorlopig af te zien van een militaire interventie tegen de coupplegers in Niger. Ze willen bemiddelaars naar de regio sturen, al wordt de staatsgreep gesteund door de meeste Nigerezen. ‘Burgers redeneren dat het toch niet slechter kan worden’, zegt journalist en Afrika-kenner Gerbert van der Aa.

Waarom aarzelen de West-Afrikaanse landen om in Niger militair in te grijpen?

“De voorbije drie jaar waren er zes staatsgrepen in de Sahel-regio en toen heeft de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (Ecowas) ook niet ingegrepen. Dat maakt het moeilijker om het nu wel te doen, al is de situatie wel anders dan toen. Nigeria, de belangrijkste economie in Afrika, heeft met Bola Tinubu een nieuwe president die meer uitgesproken antimilitaristisch is dan zijn voorganger. Hij geniet aanzien binnen Ecowas en heeft moeite met de presidentiële garde die de macht greep in Niger.

“Daarnaast probeert Frankrijk bevriende leiders van West-Afrikaanse landen te beïnvloeden. Het land verliest steeds verder zijn positie in de Sahel-regio en wil de anti-Franse coupplegers daarom ook graag verdrijven.

“Een militair conflict is mogelijk, maar binnen Ecowas is er verdeeldheid door de vrees voor escalatie. Voor je het weet belandt de regio in een grootschalige oorlog. Daarom zijn nu eerst de bemiddelaars aan zet.”

De meeste Nigerezen lijken de coupplegers te steunen. Hoe komt dat?

“In West-Afrika zie je bijna altijd dat burgers bij een staatsgreep juichend de straat op trekken. De leiders van de meeste landen daar blinken niet uit in goed bestuur en er is weinig economische groei. Burgers redeneren dat het toch niet slechter kan worden en willen het nieuwe regime dan een kans geven.

“In Niger is er specifiek frustratie over hoe de vorige regimes samenwerkingen met Franse bedrijven op poten hebben gezet. Ex-president Mahamadou Issoufou wilde bijvoorbeeld een prestigieus project binnenhalen voor zijn herverkiezing en liet de Franse miljardair Vincent Bolloré daarom een lange spoorlijn aanleggen. Bij de opening in 2016 bleek de kwaliteit daarvan ondermaats te zijn en werd de infrastructuur onbruikbaar. Het bedrijf van Bolloré kreeg ondertussen wel een monopolie op de douane in veel havens, waardoor import er nu erg duur is. Voor de Nigerezen tonen die schandalen dat Frankrijk slecht werk levert en alleen maar zijn eigen zakken wil vullen.”

De Frans-Nigerese samenwerking leidde wel tot een daling van het jihadistische geweld in de regio. Krijgen de overheden van beide landen daar geen krediet voor?

“De anti-Franse sentimenten zijn zo sterk dat die nuance verloren gaat. Een deel van de bevolking gelooft ook dat Frankrijk onrust wil zaaien om zo makkelijker grondstoffen te plunderen. Niger is een belangrijke uraniumproducent en het grootste deel van de opbrengst gaat naar Frankrijk. Alleen is dat voor het westerse land erg duur en kan het die grondstoffen ook makkelijker en voor lagere bedragen in andere landen ontginnen. De samenwerking met Niger was op dat vlak een vorm van ontwikkelingshulp, maar dat zien weinigen in.”

Welke rol speelt Rusland in de verspreiding van die antiwesterse gevoelens?

“Het land profileert zich als de speler die Afrika van de roofzuchtige westerlingen zal bevrijden. Zo stelt het voor om de handelsverbanden te versterken en om contracten af te sluiten die de beide partijen ten goede komen.

“Het discours slaat goed aan in de Sahel en het wordt verstevigd door films die steeds vaker in plaatselijke bioscopen draaien. Daarin worden Fransen afgeschilderd als criminelen die enkel aan geld denken en treden de Russen op als bevrijders. Poetin gebruikt die retoriek wel vaker: sinds de inval in Oekraïne verwijst hij in toespraken soms naar de gevaren van het ‘westerse imperialisme’.”

Het Russische huurlingenleger Wagner dreigt ook soldaten in te zetten in Niger. Hoe groot is de kans dat dat gebeurt?

“De Wagner-groep is al actief in landen als Mali, Burkina Faso en Soedan. Het is dus erg waarschijnlijk dat zij bij een conflict mee zullen vechten, zeker als Frankrijk of de Verenigde Staten er zich mee zouden bemoeien. Bovendien wil Wagner onafhankelijk van het Kremlin opereren en dat lukt ook steeds vaker. Door haar militaire steun in landen als Mali krijgt de groep concessies over goud- en diamantmijnen. Daardoor is ze meer zelfbedruipend en hoeft ze niet noodzakelijk op het signaal van Poetin te wachten om ergens tussenbeide te komen.”

Welke middelen blijven er nog over om de spanning op een vreedzame manier op te lossen?

“De ontwikkelingshulp nam al af en buurlanden hebben ook sancties afgekondigd. Zo is de elektriciteitsvoorziening onzeker omdat Nigeria geen stroom meer levert. Ik vrees alleen dat zoiets contraproductief en dom is, omdat vooral de reguliere bevolking daaronder lijdt. De militairen hebben eigen stroomgeneratoren en voor burgers is zoiets het bewijs dat Ecowas en de westerse bondgenoten er alleen op uit zijn om de gewone Nigerees te treffen. Ik denk dat het daarom nuttiger is om buitenlandse rekeningen van machthebbers te bevriezen of reisverboden af te kondigen.

“Maar hoe dan ook is er een grotere evolutie die niet zomaar te keren is: steeds meer mensen in de Sahel-regio hebben het gevoel dat de democratie niet werkt. Ze geloven meer in een militair model met een verlichte despoot aan de macht. De democratie leidt volgens hen af van waar het echt om draait: goed bestuur en economische ontwikkeling.”