In de potten kijken bij Tim Boury: ‘De derde ster geeft meer druk, maar ook een relaxter gevoel’

Maandag 13 maart is een hoogdag voor de koks in ons land. Dan deelt Michelin sterren uit, of pakt ze weer af. Vorig jaar ging er een derde ster naar Tim Boury in Roeselare. Wat heeft die derde ster veranderd? We gingen het hem vragen, en keken een halve dag mee in de potten.

8.30 uur

Géén rustig koffietje om even wakker te worden in de keuken bij Boury. Een stuk of tien koks staan al volop aardperen te schillen. Dadelijk zullen ze in team ook de spinazie schoonmaken. Souschefs die vuile werkjes doen, is dat standaard? “Jaja, iedereen werkt samen”, knikt Tim Boury. “Je hebt ook keukens waar de stagiairs al die taakjes doen.” Niet zo bij Boury. “Wat leren die gasten nu bij van anderhalf uur aardperen schillen?”

Vannacht is Tim Boury om half twee gaan slapen. “Dat is routine. Ten laatste om twee uur zit ik in mijn bed.”

9.00 uur

De stagiairs mogen een half uurtje later beginnen en sluiten aan. Het is tijd voor de keukenmeeting. Tim neemt het woord, het team noteert. Hij overloopt de gastenlijst voor lunch en diner, kijkt of er allergieën zijn. “Table 3, no codium,” klinkt het. “Voor hen voorzien we een ander voorgerecht. En drie mensen waren hier al in januari.” Zij krijgen een ander gerecht, met hopscheuten. “Ik wil iets uitproberen met kippenhuid, daar hebben we nog veel van. Zullen we eens koekjes maken met het lukkenijzer?” Minder dan vijftien minuten later is de vergadering afgelopen. “Yes we go!”

Veel woorden komen er daarna niet aan te pas. Iedereen weet wat hem te doen staat. Met een mandoline worden radijzen in flinterdunne schijfjes gesneden. Een stagiair uit China breekt voorzichtig 45 kwarteleitjes om ze daarna te pocheren. Om dat nog te herhalen, voor het diner vanavond. Iemand anders maakt soufflés, die een vulling krijgen van dragon en noordzeegarnalen.

De visboer komt binnen. “Jongens, de garnalen zijn binnen.” Het zijn dikke joekels, en ook souschef Neal pelt mee, terwijl hij iedereen instructies geeft. Een vlotte beat schalt door de keuken.

Iedereen pelt mee de garnalen, ook de sous-chef. Beeld Rebecca Fertinel

Stoppen met Noma

We praten met Tim Boury over René Redzepi die onlangs bekendmaakte te stoppen met Noma, omdat het niet meer duurzaam is. Boury herkent zich erin, maar vindt dat het te veel is uitgesmeerd door de media. “Fine dining zal blijven bestaan. Dat het intensief is, dat het veel handenarbeid vraagt, dat het zware uren zijn, dat is allemaal juist. Maar Redzepi heeft het ook zelf gecreëerd, hè. Hij heeft het wel twintig jaar gedaan, alles meegepikt en er alles uitgehaald wat mogelijk was.”

Broer Ben, general manager bij Boury, vult aan: “Het stelt ons teleur dat hij veel collega’s ging voorzeggen: ‘Je ziet toch dat wat jullie doen, niet werkt’. Je zult maar een kind hebben van 13 dat kok wil worden, en je leest dan zo’n verhaal. Ook over handen in frietpotten en dergelijke. Jammer, want het is nog altijd een mooi beroep.”

Beeld Rebecca Fertinel

Je kunt er niet onderuit: het zijn lange dagen. Iedereen werkt hier vier dagen, van half negen ’s morgens tot ongeveer middernacht met enkel een break na de middag. “Er is een niet-aflatende druk en er zijn geen rustmomenten tijdens de dienst.” En toch. “Iemand hier heeft net een tweeling gekregen, kindje twee en drie. En toch is die man overgestapt van het onderwijs naar hier.”

Stagiairs

We praten nog even verder over de Redzepi-saga. Daar was veel te doen over de stagiairs, die urenlang hetzelfde werk moesten doen. Uiteindelijk zag Redzepi zich genoodzaakt om hen te betalen. “Dat mag in België niet. Hoewel we dat hier ook beter zouden doen. De sector heeft zo’n probleem om personeel te vinden. Nu krijgen ze hier alleen inwoon. Sommigen moeten drie maanden sparen voor hun vliegticket.” Want naar een driesterrenrestaurant als Boury komen stagiairs van over de hele wereld.

Voor huisvesting is gezorgd: er zijn twee staff houses en binnenkort komt er een derde bij. Dat helpt om gemakkelijker mensen aan te werven, die zo geen gedoe hebben met contracten en papierwerk. “Dat we hier staan met veertien of vijftien koks, dat is mee dankzij de flexibiliteit van huisvesting.”

Boury zou niet zonder stagiairs kunnen. Broer Ben: “Terwijl we nu veertig gasten per service doen, zouden we er dan misschien dertig doen.” De verhouding stagiairs – vaste mensen is één op twee.

Geen investeerders

Gelooft Boury dat Noma financieel niet haalbaar was? “Als die gast dat financieel niet rond krijgt, dan krijgt niemand dat rond. Natuurlijk, in het buitenland is de realiteit vaak anders, en werken ze vaak met investeerders. Je hebt daar weinig chefs die realiseren wat wij, en ook Viki Geunes en Peter Goossens hier doen: een pand kopen met eigen middelen, alles zelf investeren. Hier zit geen euro van derden in, behalve dan van de bank.”

Over geld gesproken: wie aan tafel schuift bij Boury, betaalt 250 euro voor een menu, en 210 euro voor de lunch. Een pak geld, maar eerlijk is eerlijk: bij Hof van Cleve betaalt u bijna het dubbele. Tim Boury: “We willen volgend jaar ook nog vol zitten. We horen te vaak: ‘We zijn naar daar geweest, het was superlekker’, en dan: ‘Maar het was te duur.’ Die mensen onthouden maar één ding en dat is die ‘maar’.”

10.00 uur

Het zaalpersoneel gaat van start. De meisjes dragen een felgekleurde feestelijke jurk, maar binden snel een schort voor. Er wacht een lange checklist: servetten plooien, stofzuigen en dweilen, zilveren saucières oppoetsen, botermessen en broodborden opblinken, bloemen verversen, tafels dekken en op elke tafel de plooien uit de tafellakens strijken, menukaarten controleren… zelfs de vensterbanken buiten moeten worden gecontroleerd.

Beeld Rebecca Fertinel

Op verschillende plekken in de keuken hangt een pancarte met daarop drie grote Michelin-sterren en daaronder ‘responsibility’. Hoe was dat, toen in mei vorig jaar de derde ster viel? “Het eerste wat dan in je opkomt, is ‘waaaw’, wat hebben we nu gedaan!” En met die derde ster beweegt er wel wat. Reservaties sowieso, aandacht van de media, ook uit het buitenland, en foodies die passeren. “Dat je zegt: tiens, vanwaar komt die hier nu? Mensen uit Amerika of China, die hier werkelijk stranden. Ze landen in Brussel, nemen een taxi om naar hier te komen en gaan dan gewoon met de taxi terug.”

“Het is een serieuze switch geweest in het hoofd”, geeft Boury toe. “We hebben altijd al een bepaalde perfectie nagestreefd. Het geeft meer druk, maar tegelijk ook een relaxter gevoel.” Dankzij een prijsstijging kan de chef nu nog een trap hoger gaan bij het bestellen van zijn producten. “Vroeger kocht ik langoustines maat 6/9, nu maat 3/5. Een grote langoustine serveren, geeft me een geruster gevoel.”

Ster verliezen

Of er ook angst is om een ster kwijt te raken? “Ik kan me niet inbeelden dat je zo plots uit het niets een ster verliest. Je hebt dan ingeboet aan kwaliteit, of er loopt iets niet goed, en dat voel je sowieso.” Tim leerde zijn vrouw Inge twintig jaar geleden kennen in de keuken van Comme Chez Soi. Uitgerekend op de dag dat Boury zijn derde ster in de wacht sleepte, raakte bekend dat Lionel Rigolet een tweede ster moest inleveren in dat ooit zo gelauwerde driesterrenrestaurant. In een interview met De Tijd gaf Rigolet toe dat hij daarna aan zelfdoding had gedacht. Boury: “Ik kan me wel voorstellen dat hij daardoor gekraakt is. Over die zelfmoord, je moet nog altijd wel nadenken over wat echt belangrijk is als persoon. Maar, je kunt daardoor diep zitten, daar ben ik me heel bewust van.”

De chef vierde pas zijn veertigste verjaardag. Hij weet dat het hier niet stopt. “Integendeel, het begint pas. Wat nu? Hoe gaan we evolueren?” Een tweede restaurant staat voorlopig niet op de planning. We hebben het even over Sergio Herman, die een heel imperium uitbouwde, maar daarbij ook op obstakels stootte. De Boury’s vinden dat Sergio hard is aangepakt door de pers, en dat ondanks zijn mooie parcours. “Het is niet omdat je Sergio bent, dat je geen problemen hebt met mensen die wegvallen.” Maar die vraag, hoe dicht je bij het moederschip blijft, wordt helder beantwoord: “Onze filosofie is nog altijd: zo dicht mogelijk blijven bij waar we goed in zijn. Je kunt maar op één plaats tegelijk zijn.”

Bij de beste van de wereld

Bij Michelin is nu het hoogst haalbare binnen. Met een 18,5 op 20 bij Gault&Millau volgt Boury vlak na Hof van Cleve, op een gedeelde plaats met Zilte en The Jane. Tijd om naar het buitenland te kijken, met internationale lijsten zoals The World’s 50 Best Restaurants of OAD. Is dat haalbaar? Tim Boury: “Jazeker. We weten welke troeven we in handen hebben. We kennen veel zaken uit die lijst, en denken dat wij daar zeker naast mogen staan…”

Beeld Rebecca Fertinel

De top tien of de top drie, dat is nog een ander verhaal. We zijn daaraan aan het werken, je moet op de radar komen.” Boury heeft misschien een klein nadeel met zijn modern-klassieke concept. Een Eleven Madison Park in New York, dat drie sterren combineert met een veganistisch verhaal, zoiets is uniek in de wereld. En Roeselare is geen New York, natuurlijk.

10.30 uur

Het dochtertje van Tim komt papa een zoen geven. Het is krokusvakantie en haar oudere zusje is gaan skiën. We hebben het over de opofferingen in dit vak. “Er zijn veel dingen die je niet meemaakt, sowieso. We hebben altijd leuke vakanties, maar de opvoeding van de kinderen hebben we wel deels gemist. We hebben een mooi weekend samen achter de rug, maar vandaag hebben we geen kwartier tijd om haar te helpen met iets, of om samen te eten. Op zondag, als we thuis zijn, verwachten de meisjes dan wel dat we iets leuks gaan doen, en dat is ook logisch.”

Is er nog tijd voor vrienden? “Ja, maar beperkt. Een avond gaan padellen zit er niet in. (blaast) Maar je hebt ook veel andere dingen in de plaats.”

10.45 uur

Basile belegt boterhammen met vleesbrood voor de lunch. Hij legt er wat kwarteleitjes op die te ver gegaard waren. Ook croissants die over zijn van de ontbijten voor de gastenkamers, worden opgewarmd met ham en kaas. Er is soep. “Ik ben daar heel streng op, op dat personeelseten,” zegt Tim Boury. “Het moet goed zijn, op tijd klaar zijn, gevarieerd. Ik vind dat heel belangrijk. Allee, we maken toch ook lekker eten voor de mensen die komen eten.”

Respect, dat woord komt regelmatig terug. En dus: geen diepvriesfrieten, maar verse. En er wordt rekening gehouden met wie geen rund- of varkensvlees eet. De planning hangt uit: gisteren was het stoofvlees met frietjes, vandaag Indische kip met broccoli en een kroketje, en later in de week staat er nog lasagne, lam met paksoi, en mac and cheese op het menu.

De druk stijgt. Er wordt gelopen, de trap wordt met twee treden tegelijk genomen, tijdens het werken een snelle hap van een broodje. Souschef Neal geeft een stagiair een bolwassing: “Je doet het op mijn manier. Als je denkt dat je een betere manier kent, zullen we dat samen bespreken. Maar zolang doe je het op mijn manier.”

11.30 uur

“Meeting guys”, klinkt het. Een snelle telronde leert ons dat hier toch zeker 26 mensen staan te luisteren. “Tafel vijf zal wellicht à la carte eten”, weet iemand uit het zaalteam. En de mensen van tafel zes, die sliepen in Kasteel Ter Wallen, en aan een andere tafel is er iemand jarig. Alles wordt op een bord genoteerd. Daarna komt patissier Dylan een nieuw dessert uitleggen.

Nu komt de keuken pas echt goed onder stoom. Brood schuift in de oven, koksmutsen gaan op de hoofden, en het raam tussen zaal en keuken krijgt nog een extra beurt. In het restaurant knettert de open haard, de sommelier legt de wijnkaarten klaar, en het zaalpersoneel trekt witte handschoenen aan.

12.00 uur

Stipt op het middaguur dienen de eerste gasten zich aan. Dankzij een ingenieus computersysteem kan iedereen de status van elke tafel volgen: welke gang wordt geserveerd, welke taal spreekt men, wie is vip? En als iemand naar het toilet gaat, springt alles op rood.

Beeld Rebecca Fertinel

Elk gerecht dat klaargemaakt moet, wordt omgeroepen door een luidspreker: “Three amuses.” Het heeft wat van het leger, als iedereen in koor “yes” antwoordt.

Vooraleer de laatste hier vannacht het licht uitdoet, zullen er zo’n negentig gasten in de watten gelegd zijn, zijn de keukens opnieuw geschrobd, en is de klok nog eens helemaal rondgedraaid. Zo doe je dat, drie sterren halen.