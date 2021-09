‘In de Overpoort is het al drie weken volle bak. Dan ben ik ook niet bang om in de aula te zitten’

Blije gezichten troef aan de campus Schoonmeersen van Hogeschool Gent, op de onthaaldag voor eerstejaarsstudenten orthopedagogie. De zon verlicht de koer voor de aula, studentenverenigingen en docenten heten nieuwe gezichten welkom. Al voelt het hier en daar nog wat onwennig. “Ik vind het behoorlijk stressvol allemaal”, zegt Luka (18). “Van de ene dag op de andere verandert zoveel.” Dat is niet gelogen: voor het eerst in anderhalf jaar kunnen en mogen studenten zich weer volop student voelen. “Vorig jaar heb ik heel wat moeten missen: het eindejaarsbal, de afstudeerreis. Maar ik ben wel blij dat ik dit jaar naar het hoger onderwijs kan, en niet vorig jaar. Nu is er zoveel meer mogelijk.”

Dat enthousiasme zie je ook terug aan het aantal inschrijvingen. In vergelijking met vorig jaar zijn er aan HoGent 14 procent meer inschrijvingen bij de professionele bachelors. Ook het aantal buitenlandse studenten zit weer in de lift. Bij AP Hogeschool zien ze zelfs een vijfde meer buitenlandse studenten dan in het precoronajaar 2019. “Een groot deel van de buitenlandse studenten zijn Nederlandse studenten in de gezondheidsrichtingen", zegt woordvoerder Karolien Loriers. “Zij hebben duidelijk weer de weg gevonden naar ons land.”

Ook voor studentenverenigingen is het een blij weerzien, nadat corona anderhalf jaar quizzen, fuiven en cantussen on hold zette. Aan de ingang van de HoGent-campus herinneren enkele presidiumleden van Confabula, de studentenclub van home Schoonmeersen, eraan hoe cantusliederen klinken. Voor de gelegenheid is zelfs een gitaar bovengehaald. “Vorig jaar was een moeilijk jaar voor studentenverenigingen”, zegt Hendrik. “Al die online activiteiten raakten we zelf snel beu. Vandaag is een mooie kans om nieuwe gezichten weer kennis te laten maken met het echte studentenleven. Dit moet een goed jaar worden.”

Een aantal studenten verlaat het auditorium. Twee uur geleden waren ze nog volslagen onbekenden voor elkaar, nu spreken ze al af om de rondleiding te evalueren bij een broodje. Het soort spontane ontmoetingen dat alleen op de campus kan ontstaan. Aangezien code groen heerst onder de Vlaamse hogescholen, mag er voltijds lesgegeven worden op de campus, zonder mondmasker. Dat is de algemene regel althans, de preventieadviseurs van de school hebben de bevoegdheid om extra maatregelen voor te schrijven waar nodig.

Zo heeft AP Hogeschool de nieuwe campus aan Park Spoor Noord in Antwerpen voorzien van een ventilatiesysteem. Bij de verouderde lokalen hangt overal een CO 2 -meter. HoGent schrijft dan weer voor om elke vijftig minuten een ventilatiepauze in te lassen, en ook daar komt een CO 2 -meter in elk lokaal. “Het is inmiddels duidelijk dat luchtkwaliteit en ventilatie niet alleen een rol spelen bij mogelijke besmettingen, maar ook een impact hebben op leer­prestaties, de aandachts­curve en het algemeen welbevinden van de studenten en docenten. Ventilatie is zeker een blijver”, zegt Siegfried Struyvelt, preventie­adviseur bij HoGent.

Onlinelessen blijven bestaan

Ook opvallend: hoewel voltijds contactonderwijs weer toegelaten is, blijven onlinelessen bij alle ondervraagde hogescholen deel uitmaken van het lessenpakket. “Het onderwijssysteem van voor corona is verleden tijd”, zegt Kristien Van Hoegaerden, woordvoerder van Hogeschool UCLL. “In een bevraging gaven zowel studenten als docenten aan dat een hybride vorm de voorkeur wegdraagt. In anderhalf jaar hebben we namelijk met z'n allen geleerd dat bepaalde theorievakken of vakken zonder veel interactie ook prima online gegeven kunnen worden. De focus ligt wel weer op contactonderwijs, dat staat vast."

Voor een aantal studenten mag het zelfs nog wat meer zijn. Zoals voor Kiani (24), Hannah (21) en Sarah (20), die in februari instroomden in orthopedagogie aan de HoGent. “Twee lessen op de campus hebben we gehad, de rest was allemaal thuis. Veel medestudenten hebben we pas tijdens de examens voor het eerst gezien”, zegt Hannah. Dit jaar mogen docenten er kiezen hoeveel contactonderwijs ze geven. “Van de drie lessen heb ik er nu slechts één op de campus. Ik zou eigenlijk liever wat vaker komen. Onlinelessen heb ik al genoeg gehad”, zegt Sarah.

Van enige terughoudendheid om weer allemaal samen in de les te zitten, lijkt amper sprake. Buiten de campus lijkt corona zelfs al verleden tijd, zegt eerstejaarsstudente Beau (18). “In de Overpoort is het al drie weken volle bak muziek. Het Covid Safe Ticket wordt er haast nergens gevraagd. Dan ben ik ook niet bang om in de aula te zitten.”

De epidemie mag dan voor veel studenten voorbij lijken, aan de hogescholen merken ze wel nog de gevolgen ervan in de gekozen opleidingen. Voor de zorgrichtingen, zoals verpleegkunde, zijn er bij verschillende hogescholen tot 20 procent meer inschrijvingen dan vorige jaren. Ook andere richtingen in de gezondheidssector, zoals orthopedagogie of toegepaste psychologie, zitten in de lift. “De interesse in welzijn is merkbaar toegenomen”, zegt Karolien Loriers van AP Hogeschool. “We horen bijvoorbeeld veel studenten die rond burn-outpreventie willen werken in bedrijven. Zij zullen zeker werk vinden.”