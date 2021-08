‘In de meeste gevallen kiest de consument voor het goedkoopste product. De plofkip dus’

Voortaan kiezen de supermarkten voor een trager groeiend ras dat bijna de helft meer ruimte krijgt in de stallen. Maakt dat dan zo’n verschil in dierenwelzijn?

“Ja, alleen al het feit dat ze minstens een week langer leven, heeft al een grote impact. Uit vergelijkende studies die we deden tussen zogenaamde plofkippen en dieren die aan hogere kwaliteitseisen voldoen, merken we een groot verschil. Zo zien we dat slechts anderhalf procent van de kuikens overlijdt, in plaats van vier procent bij plofkippen. Ook zien hun voetzolen er beter uit, en ze lopen veel beter dan plofkippen. Ze staan dan ook hoger op hun poten en hebben minder vlees aan hun borst hangen.”

Loopt de plofkip hiermee op haar laatste benen, of hebben we nog een hele weg te gaan?

“In Nederland stoppen alle supermarkten met de verkoop van plofkippen. Maar internationaal onderzoek leert dat we daarin wel vooroplopen. In heel wat andere landen, zoals Duitsland, Zweden of het Verenigd Koninkrijk, hebben trager groeiende kippen nog steeds een klein marktaandeel. Er is op dit moment dan ook geen Europese regelgeving die plofkippen verbiedt. En hoewel er steeds meer aandacht komt voor dierenwelzijn, kiest de consument in de winkel in de meeste gevallen toch voor het goedkoopste product, de plofkip dus.”

“Wat bijzonder is, is dat het de supermarkten in Nederland en België zijn die nu de leiding nemen, niet de regering. Maar dat betekent niet dat de plofkip meteen verdwijnt. Zestig procent van de kippenfokkers in Nederland heeft nog plofkippen. Bij horeca en fastfoodketens gaat de plofkip gewoon verder over de toog, en er zullen nog steeds heel wat plofkippen geëxporteerd worden. Ik verwacht dat het aandeel plofkippen en traaggroeiende kippen fifty-fifty zal worden.”

De Nederlandse econoom Peter van Horne (Wageningen Universiteit). Beeld rv/Sven van der Vlugt

Wat betekent de ban op plofkippen voor de landbouwers?

“Als een kippenfokker op dezelfde stal van 4.000 m2 opeens de helft minder kippen mag houden, dan zal hij wel dezelfde prijs willen. Het is dus aan supermarkten om hen een fatsoenlijke prijs te betalen. Doe je dat niet, dan gaan die landbouwers gewoon voor het buitenland produceren.”

Kip zal dus een pak duurder worden?

“Dat zie je nu al. In Nederland betaal je zes euro per kilo voor een plofkip. Een kip van het label Beter Leven kost al snel het dubbele. Ondanks dat kip de afgelopen jaren duurder geworden is, zien we voorlopig geen afname in verkoopvolume. Mensen in België of Nederland kunnen zich misschien duurdere kip veroorloven, maar het is zeer de vraag of dat haalbaar is voor landen met een lagere welvaartsstatus.”

Klopt het dat plofkippen eigenlijk beter zijn voor het klimaat?