In de Marollen zet een gastfamilie een uniek project op met én voor Oekraïners

Maanden na hun aankomst in België proberen Oekraïense families een toekomst uit te stippelen. Ook in Brussel, waar een gastfamilie een uniek project samen mét en voor Oekraïners op poten heeft gezet.

‘Huiskamer. Speelgoed. Internet. Toilet’. Op het raam van een gevel in de Huidevettersstraat in Brussel, nabij het Vossenplein in de Marollen, prijken deze woorden in een sierlijk handschrift, in het Oekraïens. Vroeger lag er achter deze vitrine werkapparatuur, en was het pand een Boschwinkel. Nu is het gebouw in handen van drie architecten, die het kochten om er te wonen. Een apart verhaal want de eigenaars verwelkomen Oekraïners, net zoals vele andere Brusselaars.

Volgens Zeynep Balci, woordvoerster van het kabinet van minister president Rudy Vervoort (PS), zijn er tegen eind dit jaar zo’n 12.000 inwoners van Brussel afkomstig van Oekraïne, dat is 1 op 100 Brusselaars. Zo’n 70 procent van die Brusselse Oekraïners bevindt zich al op de private woningmarkt, voor de andere 30 procent worden er collectieve units verwacht of andere woonopties. Een deel daarvan woont nog in gastgezinnen.

Borsjtsj

Gastgezinnen, zoals die van de architecten, delen bewust hun eigen woning met vluchtelingen. En méér. Wie nood heeft aan hulp, een speelruimte voor kinderen of gewoon een ontmoeting, is er welkom. Als ik er maandagavond op bezoek ga, word ik onthaald door eigenaar Bernardo* en mede-eigenaar Filip*. Bernardo vertelt dat hij een oproep plaatste op Facebook met de vraag of er families waren die hulp nodig hadden, toen de oorlog in Oekraïne aanvatte. Bernardo: “Het was bijna vechten om een familie te verwelkomen: bijna iedereen wou ze opvangen. Dus ik probeerde iets anders. Ook andere vormen van ondersteuning bleken nodig.”

Zo introduceerden de architecten ‘Cooking monday’, waarbij er elke maandag samen wordt gekookt in het huis. “Dit keer geen ravioli”, zegt een Oekraïense dame in gebrekkig Frans, terwijl ze in een grote kookpot roert. “We maken vandaag het nationaal Oekraïense gerecht, Borsjtsj.” Aan een grote tafel staan nog een tiental Oekraïners. Ze snijden groenten of hakken vlees. Bernardo en co verwelkomden sinds maart al twee families: één met zes familieleden, en een familie van drie. Ze vingen ook vier alleenstaanden op. Die families wonen nu elders, maar komen nog regelmatig op bezoek.

“De komst van de eerste familie was een uitdaging voor ons, omdat ze geen Nederlands of Frans spraken”, zegt Bernardo. “En de moeder van het gezin was mentaal in een slechte staat. We hielpen ze met hun registratie, en brachten ze in contact gebracht met andere Oekraïners.” Marc*, een zeventienjarige jongen die kaas raspt, en perfect Engels spreekt, zegt: “Ik ben nog maar sinds maart in België. In september ga ik studeren aan de VUB.”

Macho Poetin

Het leven lijkt door te gaan voor de families. Praten over Oekraïne is wél lastig. Michael*, een veertiger die met zijn vrouw Yana ook aanwezig is, kijkt glazig voor zich uit als ik hem vraag wat hij mist aan Oekraïne. “Het is gruwelijk wat Rusland ons aandeed”. Als ik vraag wat voor werk hij deed, vertelt hij heel levendig over hoe hij ventilatiesystemen installeerde bij grote bedrijven. Maar plots onderbreekt hij mij: “Wil je alsjeblieft niets meer vragen daarover. Ik praat er niet graag over.” De mentale wonden zijn duidelijk nog niet weg.

Ook Marc praat liever niet over Oekraïne. “Ik zie enkel positieve dingen hier. Ik heb een toekomst, ik kan gaan studeren, en nieuwe vrienden maken.” Ondertussen wordt een gigantische hoeveelheid eten naar het tuinterras gebracht. Yana vertelt dat ze het leven in België en de solidariteit “omarmt”. Al ervaart ze ook hindernissen. “Ik ben op zoek naar een woning”, zegt ze. “Maar dat is lastig. Ik kan geen loonfiches neerleggen van de laatste maanden, en dat maakt het moeilijk.” Liefst zoekt ze iets in Neder-Over-Heembeek, waar haar kinderen naar een Nederlandstalige school gaan. Zoals dochter Lucy, die al na drie maanden behoorlijk Nederlands spreekt.

Tijdens het eten wordt er gelachen, en gepraat. Michael* komt na het eten toch nog naar me toe. “Ik vraag me af wat wij Rusland hebben aangedaan. Duizenden mensen zijn gedood. En voor wat? Voor macho Poetin en zijn macht.”

*De namen in dit artikel zijn schuilnamen en bekend op de redactie.