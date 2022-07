In de gevangenis van Beveren legde de Iraanse bommenlegger eenmalig zijn ziel bloot

Toen de Duitse politie hem in juli 2018 van de autosnelweg plukte als brein en organisator van de mislukte bomaanslag in Villepinte, bij Parijs, zei Assadollah Assadi (50): “Ik beroep mij op het verdrag van Wenen.” Toen hij nadien op vraag van de Antwerpse onderzoeksrechter Isa Van Hoeylandt werd uitgeleverd, wenste de aan de Iraanse ambassade in Wenen verbonden diplomaat enkel te herhalen: “Ik beroep mij op het verdrag van Wenen.”

Tijdens het terreurproces in Antwerpen, eind 2020, bleef zijn stoel leeg. “Mijnheer Assadi wenst zijn cel niet te verlaten”, sprak zijn advocaat Dimitri de Béco, alweer schermend met diens diplomatieke onschendbaarheid. Die zou absoluut zijn, en ook het Europa binnen smokkelen van een met een halve kilo TATP geladen bom legitimeren. Toen de rechtbank hem op 4 februari 2021 veroordeelde tot 20 jaar cel had Assadi daar alweer niets over te zeggen en liet hij enkel optekenen dat hij geen beroep zou aantekenen.

Al tijdens het proces werd gespeculeerd over een mogelijke gevangenenruil met de in Teheran tot de dood veroordeelde Zweeds-Iraanse VUB-gastdocent Ahmadreza Djalali. Niks van, zei justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld) toen: “We gaan niet tornen aan de principes van onze rechtstaat. Gevangenen zijn geen politieke pasmunt.” (DM 5/2/20)

Nu de Kamercommissie Buitenlandse Zaken het door Van Quickenborne voorgestelde wetsontwerp over een Iraans-Belgisch verdrag omtrent “overbrenging van gevonniste personen” goedkeurde, lijkt de strategie van Assadi succesvol te zijn geweest.

‘Allemaal gewapend’

Eén keer, tijdens het vooronderzoek, werd het Assadollah Assadi te machtig. Op maandag 9 maart 2020 kreeg een rechercheur van de afdeling terrorisme van de Antwerpse federale politie telefoon van de directeur van de gevangenis van Beveren. “Er wordt ons meegedeeld dat Assadollah Assadi aangegeven heeft dat hij een gesprek wenst”, zegt proces-verbaal 506812. Als de rechercheur en een collega zich drie dagen later melden in de gevangenis, nemen de heren plaats in de bezoekersruimte. Assadi, zegt het pv, “vraagt de toestemming om in zijn cel nota’s te halen die hij ter voorbereiding van het gesprek gemaakt heeft”.

Het wordt een monoloog waarin Assadi van leer trekt tegen de Iraanse verzetsgroepen-in-ballingschap: de Iraanse Volksmoedjahedien (MEK) en National Council of Resistance of Iran (NCRI), de organisatoren van de bijeenkomst in Villepinte.

Assadollah Assadi, dixit het pv: “De leden en aanhangers van het MEK en NCRI worden in heel de regio gehaat. De nabestaanden van de mensen die door hun toedoen zijn gestorven zijn gewapend en vechten tegen Amerika. Zij bevinden zich naast Iran ook in Irak, Libanon, Jemen en Syrië. Hoe het Belgische ‘systeem’ gaat handelen zal bepalen hoe deze groep zal reageren. De Belgische natie beseft niet goed wat er gaat gebeuren bij een ongunstige uitspraak.”

Dat klinkt als een behoorlijk concreet dreigement aan het adres van de Belgische speurders en magistraten, al specifieert Assadollah Assadi enkele alinea’s verder in het pv dat dat niet zo mag worden opgevat: “Hij herhaalt dat ze allemaal gewapend zijn. Als zij het gevoel krijgen dat België hen niet steunt, weet Assadi niet wat er allemaal kan gebeuren – maar een slechte beslissing (doelt op een veroordeling, ddc) zal zeker een invloed hebben. In België kunnen de mensen zich dat niet voorstellen. Hij stelt dat wij, de Belgische overheid, niet snappen dat het zeer moeilijk is om uit de problemen te geraken die wij veroorzaakt hebben. Nu wordt beslist wat er in de toekomst zal gebeuren. Hij zegt dat wij geen strategie hebben om wat gaat komen onder controle te krijgen. Wij creëren met deze zaak een risico voor niets.”

Tot slot zegt Assadi in het pv: “Het is niet zijn bedoeling om bedreigingen te uiten. Hij wil niet dat wij op deze manier als vijanden tegenover elkaar komen te staan. Hij heeft geen enkel probleem met België, hij wil enkel waarschuwen.”

Eens het wetsvoorstel wordt goedgekeurd in de plenaire kamer, staat niets een terugsturen van Assadollah Assadi naar Iran nog in de weg.