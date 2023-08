In de Delhaize van Deurne, een van de filialen die zelfstandig worden: ‘Hebben jullie wel toestemming gevraagd?’

In de Delhaize van Deurne, een van de vijftien filialen waarvan bekend raakte dat ze worden overgenomen door zelfstandige ondernemers, staan de zenuwen strak gespannen. ‘U kunt wel bij ons komen winkelen, maar u mag onze medewerkers geen vragen stellen.’

“Heeft u wel de toestemming om hier foto’s te maken?” We krijgen niet meteen een warm onthaal in de Delhaize aan de Herentalsebaan in Deurne, een van de vijftien supermarkten die vanaf oktober en november in zelfstandig beheer komen. “We hebben duidelijke instructies gekregen dat we niks mogen zeggen tegen journalisten”, klinkt het bij een winkelbediende, die ons al snel de rug toekeert.

Bij een tweede werknemer hebben we iets meer succes. Vertwijfeld wil ze wel wat aan ons vertellen over de onzekere situatie waarin het personeel nu zit. Maar amper dertig seconden later stapt de store manager op ons af: “Hebben jullie hier wel toestemming voor gevraagd?”

Logisch, niemand van het personeel was op voorhand ingelicht over wat er gisterochtend werd aangekondigd, zelfs de store manager niet. De eerste 15 van de 128 supermarkten die Delhaize in eigen beheer heeft, worden vanaf oktober en november overgenomen door zelfstandige ondernemers. Het gaat om de vestigingen van Ieper, Izegem, Knokke, Denderleeuw, Grimbergen, Ronse, Deurne, Wilrijk, Hankar, Mutsaard, Boondael, Flagey, Nijvel, Bouffioulx en Recogne.

Alle medewerkers van de filialen in kwestie zullen hun tewerkstelling en huidige loon- en arbeidsvoorwaarden behouden. Elk van hen zal hier een schriftelijke bevestiging van krijgen, klinkt het bij Delhaize. “Langdurig zieke medewerkers gaan vanzelfsprekend mee over”, aldus de winkelketen. Daarnaast zal er een transitiepremie toegekend worden van 1.500 euro die verhoogd wordt met 100 euro per jaar anciënniteit. Ook zullen winkelmedewerkers in tijdskrediet hun huidige premies behouden. “Delhaize zal in de toekomst het verschil bijpassen, zowel voor de sectorpremie als de bedrijfspremie.”

Nog 113 winkels te gaan

Vakbondsafgevaardigde Chantal Delie van het BBTK reageert met veel argwaan. “In het begin zal dat allemaal wel zo zijn. Maar in de cao staat duidelijk dat hiervan kan afgeweken worden omwille van ‘economische en organisatorische redenen’. Stel nu dat de nieuwe eigenaar merkt dat het heel moeilijk haalbaar is om met evenveel personeel te blijven werken. Dan zal hij in deze cao een grond vinden om personeel op straat te zetten.”

De nieuwe eigenaar in Deurne, Wim Vercammen, heeft nog drie andere Delhaizes waar hij franchisenemer is, met name in Grobbendonk, Berchem en Borgerhout. Vier andere overnemers baten op dit moment ook al andere Delhaize-supermarkten uit. “Vijf ondernemers treden voor het eerst toe tot de Delhaize-familie en vijf overnemers zijn medewerkers van Delhaize”, klinkt het in een persbericht.

Waarom er precies nu voor deze vijftien supermarkten gekozen is, werd niet bekendgemaakt. “Ik had deze aankondiging al veel vroeger verwacht”, zegt Luc Ardies, gedelegeerd bestuurder van buurtspar.be, de UNIZO-organisatie van speciaalzaken en zelfstandige supermarkten. “Het betekent dat de overnames voor de andere 113 winkels nog niet rond zijn. Er zijn er dus nog heel veel te gaan. Wij hebben gemerkt dat er in de loop van de procedure meer dan de helft van de kandidaten afgevallen is. Het is ook niet evident om met de voorwaarden die Delhaize oplegt winstgevend te zijn. De beperkte flexibiliteit is echt wel uitzonderlijk voor deze sector. Ze willen wel zelfstandige ondernemers, maar ze willen niet dat die hun lokale sterktes uitspelen. De uitbaters krijgen zo wel alle lasten, maar niet de lusten.”

De afgelopen dagen doken er in de media al verschillenden getuigenissen op van kandidaat-overnemers die kloegen over de strenge voorwaarden waaraan ze onderworpen zouden worden. Zo zouden er bijna geen lokale producten gebruikt kunnen worden en zouden de nationale promoties helemaal gekopieerd moeten worden.

Volgens Erik Dirkx, secretaris van het BBTK Antwerpen, is er dan ook een verborgen agenda. “Ze willen vooral de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers uithollen via een achterpoortje. Volgens mij moeten ze al een plan B in het achterhoofd hebben als ze geen echte zelfstandigen vinden. Dan zullen ze van de huidige managers wel zelfstandige directeurs maken.”

Dubbel gevoel

In de winkel in Deurne werd het personeel maandag in de loop van de dag ingelicht over de vernieuwingen die eraan zitten te komen. “Ik heb het eerst ook gewoon in de media moeten vernemen”, zegt Ludo, die al zestien jaar werkt voor Delhaize en volgend jaar met pensioen gaat. “Ik heb er een dubbel gevoel bij. We zullen wel zien wat er komt, we kunnen er toch niks aan veranderen. Het zal me vooral benieuwen in hoeverre ze de bestaande loon- en arbeidsvoorwaarden zullen overnemen.”

Meer kan Ludo ons niet vertellen, opnieuw tikt de store manager ons op de schouder. Deze keer heeft hij nationaal woordvoerder Roel Dekelver aan de lijn. “Wij vragen dat u onze zaak verlaat”, maakt Dekelver duidelijk. “U bent hier op privéterrein en wij willen dat u onze medewerkers rustig laat doorwerken. Wij willen hen vandaag tegen zichzelf beschermen en wij willen niet dat ze u te woord staan. Vandaag is een emotionele dag en dus kunnen ze die emoties beter eerst een plaats geven. U kunt wel bij ons komen winkelen, maar u mag onze medewerkers geen vragen stellen.”

Bij de vakbonden werd maandagavond overlegd of er de volgende dagen acties zullen volgen in Deurne. In de winkels van Brussel en Nijvel waren maandag al stakingen uitgebroken.