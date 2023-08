In de Borinage transformeerde de predikant Van Gogh in een kunstenaar

In de Henegouwse Borinage maakte Vincent van Gogh zijn eerste tekeningen. Anderhalve eeuw na zijn dood is de kunstenaar er niet vergeten. ‘Deze plek heeft veel indruk op hem gemaakt.’

Als we de ruïne van de vroegere mijnsite van Marcasse in Wasmes betreden, weerklinkt een enthousiast ‘Bella ciao’ in dixielandversie. Het opzwepende strijdlied van de Italiaanse partizanen uit de Tweede Wereldoorlog doet iets met de toeschouwers, alsof de linkse hymne opnieuw het heilige vuur door het lijf van de familieleden van vroegere mijnwerkers, vaak van Italiaanse afkomst, jaagt.

Toch klinkt dit lied van het verzet anachronistisch op een dag dat Vincent van Gogh centraal staat, de man die tussen december 1878 en augustus 1880 op verschillende plaatsen in de Borinage woonde. Van Gogh streek hier neer als straatarme lekenprediker en vertrok als straatarme would-bekunstenaar. Hier maakte hij zijn eerste, nog voorzichtige tekeningen, nabootsingen eigenlijk, terwijl hij predikant van de mijnwerkers was. Hij ging letterlijk diep voor hen, tot zevenhonderd meter onder de grond.

Het laatste weekend van juli wordt in Wasmes de op 29 juli 1890 gestorven schilder herdacht. Bij leven verdiende die geen cent aan zijn kunst, bijna anderhalve eeuw later gaan Van Goghs werken vlotjes boven de 100 miljoen euro.

“Deze plek heeft veel indruk op hem gemaakt”, weet Filip Depuydt, een Vlaming die in de Borinage woont en die dit evenement organiseert. “Dat weten we uit de brieven die hij hierover schreef aan zijn broer Theo. Jaren na zijn vertrek kondigde hij aan dat hij zou terugkeren om de mijn te komen schilderen. Jammer genoeg is dat er niet meer van gekomen. Misschien kunnen hedendaagse kunstenaars die taak wel op zich nemen. Er kan nog zoveel gebeuren op deze site. Niet zo lang geleden werden hier opnames gemaakt voor de tv-serie Arcadia. Van de Borinage wordt gezegd dat het een achtergesteld gebied is, hoog tijd om het imago weer op te krikken.”

Kleine plooiboekjes

Een kleine kilometer van de terril van Marcasse staat het huis waar Van Gogh een half jaar woonde tussen februari en augustus 1879. Decennialang stond het te verkommeren, maar toen Bergen zich in 2015 culturele hoofdstad van Europa mocht noemen, werd het alsnog gerestaureerd. In een van de kamers stelt de lokale kunstenares Elisabeth Breton haar werk tentoon, onder meer kleine plooiboekjes met zelfportretten van Van Gogh. “Dit is een terugkeer naar mijn jeugd”, zegt ze. “Ik ben hier opgegroeid, op een steenworp van het huis waar hij heeft gewoond. Voor mij is hij altijd heel aanwezig geweest.”

In de tuin is artist in residence Walter Michael DeForest in de weer met spuitbussen, terwijl er luide hiphop uit zijn gettoblaster spuit. Met zijn strooien hoed en rosse baard lijkt de Amerikaan wat op de Van Gogh die we kennen van diens zelfportretten. DeForest maakte voor het eerst kennis met de Nederlandse schilder – wiens naam hij uitspreekt als ‘Vango’ – via een syllabus op een acteursschool in New York. “Vooraan in dat boek stond een gedicht van Van Gogh. ‘Normaal zijn is als een geplaveide weg: het loopt comfortabel, maar er groeien geen bloemen.’ Ik leidde daaruit af dat ik mijn eigen weg moest gaan en zelf mijn waarheid zoeken.”

Walter Michael DeForest: "We leven in een inhumane wereld, via Van Gogh leggen we opnieuw contact met de mensheid." Beeld geen

DeForest ontwikkelde een eigen stijl, maar in zijn avondvullende show Van Gogh Find Yourself staat de grootmeester centraal. “Ik treed overal ter wereld op. Vijfsterrenrecensies. Meestal zie je dan in het begin van de avond mensen op de eerste rij zitten die alles over Van Gogh hebben gelezen en denken alles over hem te weten, maar als ze dan horen vertellen over de mens Van Gogh vallen hun kaken tot op de grond. We leven in een inhumane wereld, via Van Gogh leggen we opnieuw contact met de mensheid.”

DeForest vertelt met een typisch Amerikaanse openheid over zijn eigen depressies en worstelingen met het leven; ook dat linkt hem aan de getormenteerde Nederlander. We wuiven hem uit wanneer hij met zijn zonnebloemenfiets naar de voormalige mijn rijdt. Daar worden bij valavond 133 kaarsen opgesteld, evenveel als dat er jaren verstreken zijn sinds de dood van Van Gogh. Helaas zorgt het stevige wolkendek er daarna voor dat de symbolische sterrennacht niet tot zijn recht komt.