In Catalonië staan de separatisten nu tegenover de separatisten: ‘Ze hebben ons misleid’

Welgeteld 48 seconden duurde in 2017 de onafhankelijkheid van Catalonië. Toen spatte de droom van de independentistas uiteen. Nog altijd stormt het in de Spaanse regio. Maar de woede richt zich nu niet tegen Madrid, maar tegen de eigen politici. ‘Hun strategie levert niets op.’

Zo vol als haar ogen met vuur zijn – of is het haat? –, zo vol zijn ook de wangen van Susanna Masnou (46), gevuld met lucht die ze driftig door het gele fluitje in haar mond duwt. De toon die ze afvuurt is scherp als een pijl. Doelwit is Oriol Junqueras, een van de Catalaanse politici die 445 dagen geleden nog in de cel zaten voor hun rol in de onafhankelijkheidsstrijd.

Junqueras, een man met het postuur en de uitstraling van een volwassen beer, doet alsof hij niets hoort. Met een uitgestreken gezicht en een geel-rood bloemstuk in zijn handen loopt hij door naar het standbeeld van volksheld Rafael Casanova, hier in het centrum van Barcelona. Het leggen van de bloemen is op 11 september het startsein voor de Diada, de feestdag van Catalonië. Een dag waarop de felste voorvechters van de republiek, zoals Masnou, lang schouder aan schouder liepen met politici als Junqueras, oud-vicepremier van Esquerra Republicana de Catalunya (Republikeins-Links in Catalonië, afgekort ERC).

Maar op de Diada van dit jaar is van die eensgezindheid niets over. ‘Traïdor!’, verrader!, roept het groepje rond Masnou. Dat Junqueras voor hun zaak de gevangenis in vloog, lijkt er niet toe te doen. Het is door politici als hij dat Catalonië nog Spaans is, zegt Masnou, een verzorgde vrouw met kastanjebruin haar en sprekende ogen. “Ze hebben ons misleid. Ze hebben ons voorgelogen.”

Vijf jaar geleden

Zaterdag vijf jaar geleden leek het heel even alsof Europa een staat rijker was. Na jaren van toenemende spanning, en in weerwil van het gezag in Madrid, organiseerde de Catalaanse regioregering op 1 oktober 2017 een referendum over dé vraag: moet Catalonië een onafhankelijke republiek worden? De Spaanse politie kon met rubberkogels niet voorkomen dat 2,2 miljoen mensen, ruim 40 procent van de stemgerechtigden, naar het stemlokaal trokken. Ruim 90 procent koos voor sí; de meeste tegenstanders kwamen niet opdagen.

Nog diezelfde avond riep regiopresident Carles Puigdemont de onafhankelijkheid uit. 48 seconden lang waanden de extatische voorstanders zich in hun nieuwe republiek. Een republiek waarin de Catalaanse taal en cultuur nooit meer zou worden onderdrukt, zoals tijdens het franquisme was gebeurd, en waarin de rijke regio niet meer zou hoeven instaan voor de Spaanse rekening, een idee dat tijdens de economische crisis alleen maar aan kracht had gewonnen. 48 prachtige seconden waren het; totdat Puigdemont verklaarde dat hij de onafhankelijkheid voorlopig opschortte en wilde onderhandelen met Madrid.

Het was wensdenken. De rechtse Spaanse regering greep rigoureus in door het bestuur over Catalonië naar zich toe te trekken. Catalaanse leiders werden door de Spaanse justitie veroordeeld tot celstraffen tot dertien jaar. Anderen, zoals Puigdemont, vluchtten de grens over voor een bestaan in ballingschap. Weg was de republiek, de droom uiteengespat.

Front dreigt te scheuren

We spoelen vijf jaar door. Opnieuw stormt het in Catalonië, maar niet op de manier zoals de independentistas dat graag zouden zien. Ja, er zit weer een pro-onafhankelijkheidsregering in het zadel, die in februari vorig jaar 52 procent van de stemmen kreeg. De nieuwe regiopresident, Pere Aragonès, kiest niet voor de confrontatie maar voor de dialoog: alleen via onderhandelingen met Spanje kan volgens hem de onafhankelijkheid worden bereikt. Met die gematigde boodschap eindigde zijn ERC in de verkiezingen boven de hardliners van Junts per Catalunya (Samen voor Catalonië), kortweg Junts, de partij van Puigdemont die tijdens het referendum het voortouw had in de afscheidingsbeweging.

Pere Aragonès, de nieuwe regiopresident, kiest niet voor confrontatie met Madrid maar voor dialoog. En dat valt niet bij iedereen in goede aarde. Beeld Cesar Dezfuli

Maar het uitblijven van resultaat in de onderhandelingen met Spanje dreigt diezelfde beweging nu te verscheuren. Junts, dat zich na de verkiezingen schoorvoetend neerlegde bij het spelen van tweede viool en een coalitie vormde met ERC, geeft openlijk af op de zachtere koers. Bijna wekelijks dreigt de partij de regering van Aragonès op te blazen. Op straat voeren de fanatiekste Catalanen de druk intussen hoog op. Zij keren zich luid tegen de zittende regering, president Aragonès voorop. Roep de onafhankelijkheid uit, eisen ze, of stap op en laat ons het vuile werk opknappen.

Ultimatum

De vrouw die dat harde ultimatum – onafhankelijkheid of verkiezingen – op de Diada met een verbeten gezicht zal uitspreken, draagt een dag eerder nog de vriendelijke lach van een tante die altijd een volle trommel koekjes in huis heeft. Het zijn de twee gedaanten van Dolors Feliu (58), die erop staat dat Catalonië nogmaals het gevecht aangaat en de Spaanse wet aan zijn laars lapt. Of zoals zij het verwoordt: “Buiten het grondwettelijk kader treedt. Anders komen we geen stap verder.”

We zijn op het hoofdkwartier van burgerbeweging Assemblea Nacional Catalana (Nationale Catalaanse Assemblee, afgekort ANC) in Barcelona. Om de hoek van de Sagrada Família, dat andere grote project dat tot frustratie van velen maar niet wordt voltooid. Binnen in het gebouw, dat veel groter is dan je op basis van de smalle gevel zou verwachten, zijn medewerkers druk in de weer met het sorteren van de T-shirts die ze rond de Diada verkopen, zwart naar de huiskleur van de ANC. Volle dozen plakken ze dicht met tape in de geel-rode banen van de Catalaanse vlag.

Sinds haar oprichting in 2012, de periode waarin er voor het eerst serieus over afscheiding werd gesproken, speelt de ANC een prominente rol in de onafhankelijkheidsstrijd. Haar claim to fame is de organisatie van de massademonstratie op de Diada, die jaarlijks honderdduizenden independentistas trekt. Vooral de edities in de jaren rond het referendum waren imposant, met als hoogtepunt 1,8 miljoen deelnemers in 2014.

Het zijn aantallen waar de organisatie al lang niet meer aan komt. Na jaren van Spaanse ‘staatsrepressie’ en coronazorgen is de schwung eruit, ziet ook Feliu, die als jurist lang voor het regionale parlement werkte en op 21 mei gekozen werd als nieuwe ANC-voorzitter. En die schwung komt niet terug zolang de Catalaanse regering blijft geloven dat afscheiding via onderhandelingen kan worden bereikt. “Want de Spaanse staat zegt het tegenovergestelde.”

Ze doelt op het verloop van de mesa de diálogo of dialoogtafel, zoals het hervatte overleg tussen Spanje en Catalonië wordt genoemd. Na het winnen van de verkiezingen behaalde Aragonès enkele ‘kleinere’ overwinningen aan die tafel, zoals het verlenen van gratie door de Spaanse regering aan de politici die na het referendum achter tralies verdwenen. Maar zijn belangrijkste doel, een nieuw en legitiem referendum, blijft voor Madrid onbespreekbaar. En dus “lijkt het erop dat deze strategie niets kan opleveren”, zegt Feliu.

Een nieuwe partij?

Feliu’s ANC voert de druk hoog op door te zinspelen op de oprichting van een zogenoemde ‘burgerlijst’ bij de volgende regioverkiezingen, in 2025 of eerder als de regering valt. Een nieuwe politieke beweging dus, bovenop de drie pro-onafhankelijkheidspartijen die nu een meerderheid vormen in het parlement: ERC, Junts per Catalunya en de kleine radicaal-linkse CUP.

Is een vierde club echt nodig? Feliu: “Nee, hoor.” Ze glimlacht veelbetekenend. “Als zij voor de onafhankelijkheid zorgen die in hun verkiezingsprogramma’s staat, is er niets anders nodig.”

Maar zo niet, dan zal deze nieuwe partij bij een meerderheid zonder aarzelen de republiek uitroepen, belooft ze. Een republiek die niet na 48 seconden zal verdwijnen, zoals die van Puigdemont, maar een die per direct het Spaanse gezag naast zich neerlegt.

Maar wat als Madrid dat niet accepteert, hetgeen een zekerheid lijkt, en militair ingrijpt? Pakken de Catalanen dan de wapens op? Zover komt het niet, hoopt Feliu. Niet in de huidige tijd, waarin ‘imperialistische machten die andere volkeren met geweld bezetten’ hard door de internationale gemeenschap worden aangepakt. Ze lijkt zo de vergelijking te trekken met de Russische invasie van Oekraïne. “Wij denken dat een dergelijk conflict, op dit moment, mogelijk niet de steun krijgt van de Verenigde Naties.”

‘Volksverrader’

‘Denken’, ‘op dit moment’, ‘mogelijk’: het is een grote gok die Feliu’s ANC bereid is te nemen, zonder gedetailleerd plan en met geweld als niet uit te sluiten uitkomst. Het is de belangrijkste kritiek die uit de kringen rond de zittende president klinkt: jullie praten zo makkelijk over onafhankelijkheid, maar hoe zie je die concreet voor je zonder instemming van Spanje, en zonder de regio te verscheuren?

Tijdens de demonstratie op de Diada liepen volgens de politie in Barcelona 150.000 mensen mee. Beeld Cesar Dezfuli

Toch mist de scherpe kritiek op de regering zijn uitwerking niet. Dat blijkt tijdens de demonstratie op de Diada van dit jaar, waarin volgens de politie 150.000 mensen meelopen – de organisatie telt er zelf 700.000. De sfeer is eerder mopperig dan feestelijk als ze in de namiddag marcheren naar het Estació de França, het treinstation aan zee waar Feliu haar speech zal afsteken. Op T-shirts en spandoeken wordt Aragonès uitgemaakt voor lafaard en botifler, een oud scheldwoord voor zij die heulen met de Spanjaarden.

Een moeder laat haar dochter, ouder dan 8 kan ze niet zijn, voor een foto poseren met een kartonnen bord waarop de president een volksverrader heet. Aragonès gelooft niet langer in afscheiding, hoor je in het publiek: hij was alleen uit op het bevrijden van zijn gevangengenomen vriendjes, en blijft nu zitten omdat hij verslaafd is aan de macht.

De kop van Jut marcheert niet mee. Aragonès bespaart zich de persoonlijke aanvallen en meldt zich een week eerder af. Voor het eerst sinds 2016 vindt de demonstratie plaats zonder de regiopresident.

‘Catalonië wacht niet eeuwig’

Maar dat uitgerekend hij niet meer in de republiek zou geloven, laat Aragonès zich niet zomaar zeggen. “De onafhankelijkheid is juist waar ik iedere dag voor vecht.” De 132ste president van Catalonië ontvangt ons een dag na de Diada in zijn regeringspaleis, een laatmiddeleeuws juweel in de beroemde gotische wijk van Barcelona.

De stevige houten, rijk met arabesken versierde deur naar zijn kantoor is twee keer zo groot als de kleine man die er achter tevoorschijn komt. Aragonès (39), die na het interview terugdeinst voor een foto op de besloten binnenplaats omdat daar mensen staan, is niet meteen wie je je voorstelt bij de aanvoerder van een onafhankelijkheidsstrijd. Lang leek die rol ook niet voor hem weggelegd. Tot collega-politici opgepakt of uit hun ambt gezet werden, en Aragonès steeds een plekje opschoof.

Als interim-president won hij uiteindelijk een eigen mandaat bij de verkiezingen van vorig jaar, waarin hij de kiezer overtuigde met zijn rustige uitstraling en gematigde verhaal. Een verhaal waarin hij blijft geloven, ook nu er aan zijn stoelpoten wordt gezaagd. Natuurlijk ‘begrijpt hij dat er burgers zijn die erg veeleisend zijn’. Maar zijn strategie staat vast. “Alles valt of staat bij erkenning door de internationale gemeenschap. En de beste manier om Catalonië als onafhankelijk erkend te krijgen, is via een referendum dat afgesproken is met en erkend wordt door de Spaanse staat en de Europese Unie.”

Hoe langer zijn regering zich geduldig opstelt, des te onredelijker wordt de Spaanse starheid in de ogen van de rest van de wereld, is de overtuiging van het team van Aragonès. Toch is het maar zeer de vraag of hij die tijd krijgt. Coalitiepartner Junts voelt de hete adem in haar nek van de ANC van Dolors Feliu, die met haar burgerlijst in dezelfde electorale vijver dreigt te gaan vissen. Het lijkt uitgesloten dat Junts jaren geduldig op succes kan wachten zonder zichzelf ten gronde te richten.

En dus keren de independentistas zich in Catalonië tegen de independentistas. Meer dan hem zou dat de Spaanse regering zorgen moeten baren, waarschuwt Aragonès. Hij twijfelt er niet aan dat er een meerderheid zal blijven voor onafhankelijkheid, maar zonder resultaat aan de onderhandeltafel is het niet zeker dat de gematigden altijd in de cockpit blijven zitten. “Ik wil een in overleg afgesproken vertrek. Maar Catalonië gaat niet eeuwig zitten wachten tot de Spaanse regering in beweging komt.”