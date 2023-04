In Cambodja is de microlening een strop om de nek van veel armen: ‘Ik kan niet slapen, als een schuldeiser langskomt, huil ik’

Microleningen – ooit bedacht om de allerarmsten toch toegang te bieden tot financiering – leiden in Cambodja tot schrijnende toestanden. Radeloze families verkopen hun grond, sturen de kinderen naar de fabriek of vluchten naar het buitenland.

“Dit is alles wat ik nog heb”, verzucht de 58-jarige Pok Son voor haar eenvoudige paalwoning op het platteland van Cambodja. Haar eeltige handen bevestigen dat zij lange dagen buiten werkt, als mangoplukker. Ooit verbouwde Son rijst, bananen en jackfruit op haar eigen 3 hectare land, nu zit de grootmoeder diep in de schulden en weet ze niet hoe ze de maandelijkse afbetaling van 500 dollar kan opbrengen. “Ik kan niet slapen. Als een schuldeiser langskomt, huil ik.”

Het verhaal van mevrouw Son is een verhaal over de keerzijde van microleningen. Dat financiële instrument, ooit bedacht om de allerarmsten op aarde te beschermen tegen geldwoekeraars, is in Cambodja behoorlijk uit de hand gelopen. De boerin haalt een plastic zakje tevoorschijn vol gekreukelde papieren. “Kijk, ik leende eerst 2.000 dollar bij de Acleda Bank en toen ik ziek werd leende ik nog eens 5.000 bij de Amret Bank. Toen ik niet kon afbetalen, moest ik wel van de buren lenen.” Totale schuld: 13.500 dollar (12.400 euro). Son verdient 7,50 dollar per dag op de mangoplantage.

De microkredietcontracten van Pok Son. Beeld Antoine Raab voor de Volkskrant

Toen een schuldeiser van Acleda zomaar een bordje voor haar huis zette met ‘te koop’ erop, werd ze eerst boos. Maar inmiddels heeft mevrouw Son een deel van het terrein langs de provinciale weg 132 verkocht aan een garage. Nu woont ze achter op het erf, samen met haar kinderen en kleinkinderen die buiten slapen onder een stuk zeil. Haar 14-jarige zoon Nang stopte met school en werkt nu ook op de plantage. “We staan de hele dag achter op een vrachtwagen in de zon en soms bijten grote mieren in onze handen.”

Opvallend detail: Acleda wordt medegefinancierd door het Nederlandse Triodos Investment Management, een dochter van de Triodos Bank. Amret krijgt onder meer geld van ontwikkelingsbank FMO in Den Haag. Beide instellingen profileren zich als duurzaam en sociaal; gedwongen landverkoop en kinderarbeid passen niet in hun bedrijfsdoelstelling. De Nederlandse belegger Oikocredit werd onlangs door drie hulporganisaties verantwoordelijk gehouden voor mensenrechtenschendingen in Cambodja.

Nobelprijs

Het was nog wel zo’n sympathiek idee: bied heel kleine ondernemers – die geen toegang hebben tot het commerciële banksysteem – een bescheiden lening aan, zonder onderpand en tegen een redelijke rente. Om bijvoorbeeld extra zaaigoed in te kopen of een marktkraampje uit te bouwen. Bankier en sociaal ondernemer Muhammad Yunus uit Bangladesh ontving in 2006 de Nobelprijs voor de Vrede voor dat concept. De Nederlandse koningin Máxima reist voor de VN al veertien jaar de wereld over om geldschieters en overheden te overtuigen van de voordelen van microfinanciering.

Maar het concept pakt niet overal goed uit. In landen als India, Sri Lanka, Mexico en Jordanië drijven problematische microleningen een deel van de allerarmsten tot wanhoop en soms tot zelfmoord. Maar nergens lijkt het instrument zo uit de hand te zijn gelopen als in Cambodja. Alleen al in het dorpje Krang Tbaeng, waar mevrouw Son woont, kampen 36 gezinnen met problematische schulden. Achter de idyllische façade van groene heuvels en klaterende stroompjes vol roze lotusbloemen, gaat veel leed schuil. “Stukje bij beetje verlies je alles wat je hebt”, zegt de 66-jarige gemeenschapsleider Khon Khorn, die ook haar land verloor.

Khon Khorn bij het land dat zij verloor. Beeld Antoine Raab voor de Volkskrant

Nergens ter wereld kampen zo veel inwoners met schulden als in Cambodja: 2,8 van de 3,6 miljoen huishoudens heeft een of meer leningen (voornamelijk microleningen). Hoge rendementen en weinig regels lokten afgelopen jaren vele geldschieters naar Cambodja. Het land telt 81 microfinancieringsinstellingen (mfi’s), waarvan een aantal ook grote leningen mogen uitgeven tegen onderpand. Daarnaast telt het land ruim 60 normale banken en bijna 250 rurale kredietinstellingen. In de kleinste provincieplaatsen staan hun glimmende verkoopkantoren zij aan zij; reclameborden langs doorgaande wegen beloven easy cash.

Het gevolg: het gemiddelde leenbedrag verdubbelde afgelopen vijf jaar naar 4.280 dollar (bij een minimumjaarloon van 2.700 dollar). De helft van alle leners zegt moeite te hebben de lening terug te betalen. Diverse Cambodjaanse en buitenlandse hulporganisaties publiceerden afgelopen jaren alarmerende rapporten over een toename van gedwongen landverkoop, kinderarbeid, families die te weinig eten en gedwongen migratie (vlucht naar het buitenland). Zij wijzen ook op de kwalijke rol van westerse financiële instellingen die Cambodjaanse mfi’s te gretig van geld zouden voorzien.

‘Hebzucht en winstbejag’

“De oorzaak is simpel”, zegt directeur Naly Pilorge van de Cambodjaanse mensenrechtenorganisatie Licadho. “Hebzucht en winstbejag.” Wat begon als een filantropisch middel om kwetsbare Cambodjanen toch toegang te geven tot financiering, groeide volgens haar uit tot een commerciële sector met agressieve verkoopmethoden en dito afbetalingsregelingen. “De mfi’s maken misbruik van het financieel analfabetisme op het platteland. Veel mensen begrijpen niet wat ze tekenen.” Pilorge vindt dat westerse financiers meer werk moeten maken van controle ter plekke. “Zij stellen dat op papier aan alle voorwaarden wordt voldaan, maar de praktijk is anders.”

Een klassieke microlening bedraagt gemiddeld 500 dollar. Daar mag geen onderpand voor worden gevraagd; wel een iets hogere rente vanwege het verhoogde risico en hogere deurwaarderskosten. Het doel van de lening dient productief te zijn en de geldschieter dient dat plan te toetsen en de uitvoering ervan te controleren. Maar in Cambodja gingen mfi’s, vaak begonnen als hulporganisatie, steeds grotere bedragen uitlenen tegen onderpand, tegen forse rente, zonder noemenswaardige toetsing. De Centrale Bank van Cambodja stelde in 2017 een renteplafond voor mfi’s in, maar bleef voor controle en handhaving vertrouwen op zelfregulering door de sector.

Vleesverkoper Mai Sophea leende 30.000 dollar aan microkredieten. ‘Het valt niet mee 700 dollar per maand af te betalen.’ Beeld Antoine Raab voor de Volkskrant

Afgehakte varkenskop

Op de markt van Aoral District, een plaatsje nabij de hoofdstad Phnom Penh waar de provinciale wegen 132 en 44 elkaar kruisen, willen de verkopers best praten over hun leningen bij mfi’s. “Ik heb een halfjaar geleden 30.000 dollar geleend”, zegt vleesverkoper Mai Sophea. “Voor de renovatie van mijn huis en om extra varkens in te kopen.” De 39-jarige marktvrouw zit op haar kraam, tussen een afgehakte varkenskop (15 dollar) en een teil met ingewanden (4 dollar de kilo). “Het valt niet mee 700 dollar per maand af te betalen. De economie zit tegen en ik zorg ook voor mijn ouders.” Sophea was al eens een paar dagen te laat met afbetalen en probeert te bezuinigen. “Ik eet geen ontbijt meer.”

Verderop verkoopt de 30-jarige Mut Chandy hoeden en tassen. “Ik leende drie jaar geleden 24.000 dollar en moet nog twee jaar 481 dollar per maand afbetalen.” Dat lukt de goedlachse Chandy tot nu toe goed. Mede doordat zij en haar man ook als onderwijzer werken. “Ik hoor ook verhalen van dorpsgenoten die niet kunnen betalen en naar het buitenland vluchten.” Het probleem, doceert de juf, is dat mensen geneigd zijn hun toekomstige inkomsten te overschatten.

Mut Chandy leende 24.000 dollar en moet nog twee jaar 481 dollar per maand afbetalen. Beeld Antoine Raab voor de Volkskrant

Het Duitse ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, een belangrijke financier van Cambodjaanse mfi’s, gaf in 2022 hoogleraar Frank Bliss (Volkenkunde, Universiteit van Duisburg) opdracht tot een kwantitatief onderzoek. Zijn conclusie: ruim 6 procent van alle huishoudens met een microlening moest de afgelopen vijf jaar land verkopen om af te betalen. Extrapoleer dat naar alle huishoudens met een lening en je komt uit op ruim 167.000 gevallen van gedwongen landverkoop. Daar komt geen rechter aan te pas, want formeel is voor een microlening geen onderpand nodig.

De onderzoeker somt de belangrijkste oorzaken op. Na twee decennia ongereguleerde groei is de Cambodjaanse markt voor microleningen verzadigd en overspannen. Richtlijnen die elders in de wereld zijn ingevoerd om klanten te beschermen – zoals duidelijkheid over kosten, preventie van overmatige schulden, redelijke prijzen, toegankelijke klachtenprocedure – zijn grotendeels genegeerd. In Cambodja geldt volgens Bliss: wie land heeft, krijgt geld. Mfi’s controleren niet of de lening wel voor een productief doel wordt gebruikt, wat de terugverdienkansen zijn en of de aanvrager al elders heeft geleend. “De kredietwaardigheid van een klant moet worden losgeknipt van landeigendom”, schrijft Bliss. Ook de hoogleraar pleit voor betere controle en handhaving.

Triodos

“Sommige van onze 125 leden waren inderdaad te agressief bezig”, zegt secretaris-generaal Phal Vandy van de mfi-branchevereniging in Phnom Penh. “Die hebben een waarschuwing gekregen.” Dat Cambodjanen zo veel microleningen hebben, komt volgens hem doordat het financieringsmiddel in zwang raakte toen het land nog geen gewone banken had. “Mfi’s vervullen hier een taak die in andere landen door de gewone banksector wordt verzorgd.” De branchevereniging is strenger gaan controleren of leden zich aan de richtlijnen houden, verzekert Vandy, en organiseert sinds kort workshops ter bestrijding van financieel analfabetisme. “Daar komen veel mensen op af.”

Bij het Nederlandse Triodos Investment Management, een van de geldschieters achter de Cambodjaanse Acleda Bank, hebben ze de rapporten ook gelezen. “We hebben Acleda gevraagd ieder genoemd voorbeeld uit te zoeken en we hebben contact gezocht met de mensenrechtenorganisaties in Cambodja”, zegt fondsmanager Tim Crijns. Volgens hem steken de richtlijnen op papier goed in elkaar en worden die – zover bekend – ook nageleefd. “We bezoeken ook zelf dorpen in Cambodja en laten onafhankelijke audits uitvoeren.”

Triodos Investment Management belegt 5,5 miljard euro, waarvan 30 miljoen in Cambodjaanse microleningen. “We kunnen natuurlijk vertrekken, maar dat is wel de minst bevredigende optie. Dan moeten de armste Cambodjanen weer gaan lenen bij familie of bij geldwoekeraars.” Liever kaart Crijns de problemen aan bij zijn plaatselijke partners. Leningen kwijtschelden gaat volgens Crijns niet zomaar. “Het is geen donatie. We willen hulpvaardig zijn, maar zonder opzettelijke wanbetaling in de hand te werken. Het is een delicate balans.”

‘We eten nu pap’

Volgens ontwikkelingsbank FMO in Den Haag, die onder meer het Cambodjaanse Amret van geld voorziet, is moeilijk te achterhalen hoeveel procent van de microleningen problematisch is. “Maar er is daar duidelijk een structureel probleem”, zegt Walter van der Wees van het Azië-team. Ieder geval van gedwongen landverkoop is er volgens hem een te veel. FMO investeert zo’n 60 miljoen euro in Cambodja op een totale portefeuille van 12 miljard. De bank nam afscheid van twee Cambodjaanse partners die te agressief groeiden en voegde twee kleine mfi’s toe met een socialer profiel.

Afgelopen jaar introduceerde FMO een extra controle op nieuwe leningen in Cambodja, uitgevoerd door onafhankelijke consultants. Van der Wees: “Die moeten controleren of richtlijnen ook in de praktijk worden toegepast.” Ook hij blijft liever samenwerken in Cambodja – waarbij FMO aandringt op verbeteringen – dan dat hij vertrekt. “Dat zou de makkelijke weg zijn.”

Pe Phan met haar kleinkinderen. Beeld Antoine Raab voor de Volkskrant

In het dorpje Kraeng Tbeng heeft de 67-jarige Pe Phan geen idee waar haar geleende geld vandaan komt. Ze bewoont met haar dochter, schoonzoon en vijf kleinkinderen enkele hutjes van hout en plastic zeil. Wat ze wel weet: iedere maand moeten ze 135 dollar afbetalen uit de 200 dollar die haar dochter per maand verdient in de kledingfabriek op drie uur rijden van het dorp. “Ik raakte drie jaar geleden gehandicapt na een val”, zegt Phan. “Toen ben ik begonnen met lenen.” De rijstakker is verkocht onder druk van de geldschieters, de kleinkinderen gaan niet meer naar school bij gebrek aan lunchgeld en uniformen. “We hebben niet eens rijst, we eten nu pap.”