In Brecht zorgt bierzeep voor het voortbestaan van de zusters trappistinnen

Als we de lange oprijlaan binnenrijden van de zusters trappistinnen in Brecht, lijkt het wel alsof we in een andere wereld terechtgekomen zijn, een wereld van absolute rust. Maar toch kunnen de zusters hier de economische realiteit ook niet buitensluiten. “Wij moeten instaan voor alle kosten aan de gebouwen, maar ook voor het eten en drinken”, valt zuster Katharina, de 58-jarige abdis van de abdij van Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth, met de deur in huis. “De oudste van onze 21 zusters hebben wel een minimumpensioentje van 800 euro, maar daarmee lukt het niet. Bekijk dit gebouw maar eens. We moeten dus wel economische ­activiteiten ontwikkelen.”

Het is zuster Katharina die in 2019 op het idee kwam om shampoo en douchegel te maken op basis van bier. “Een van onze zusters had eerder verteld dat haar grootouders vroeger bier gebruikten om hun haar te wassen en zo speelden we met het idee om daar iets mee te doen. We hebben dan een heel assortiment op de markt gebracht, dat we verkopen via de winkel in de abdij en dus ook via de webshop, die nog maar pas ook in het Frans, Engels en Duits vertaald is.”

Marketing

Zuster Katharina heeft intussen begrepen hoe de media werken. Zonder enig probleem sommeert ze de jongste zuster – ze is 40 jaar en pas begonnen aan een opleiding die negen jaar zal duren – om mee op de foto te komen staan. Dat gebeurt in een kamertje waar enkele producten staan uitgestald. “Dat doen we speciaal omdat er nu zoveel aandacht is voor onze producten. Normaal gezien worden ze verpakt in een ruimte in de kelder, maar die is alleen toegankelijk voor de zusters.”

Noodgedwongen moeten de zusters ook bezig zijn met de marketing van hun producten. “We nemen altijd iemand in de arm die communiceert met de buitenwereld, vandaar nu ook de aandacht. In het begin hadden sommige zusters daar wel wat moeite mee: moeten we dat nu echt gaan doen en gaat ons dat niet afleiden van ons contemplatief leven? Maar doen we dat niet, dan kan het weleens snel gedaan zijn met onze abdij. We zijn nu nog met 21 zusters, op het hoogtepunt waren dat er 64. Het is uitzonderlijk dat een jonge vrouw vandaag voor zo’n leven kiest.”

Het vraagt inderdaad veel opoffering. ’s Ochtends staan alle zusters op om tien over vier, om twintig minuten later een eerste keer te bidden. Daarna volgen nog vijf gebedsmomenten, om om 20 uur naar bed te gaan. En dat elke dag opnieuw. In principe komen de zusters nooit buiten de abdijmuren. “Behalve als we moeten gaan stemmen. Dan gaan we natuurlijk te voet. Als je toch eens mag buitenkomen, dan moet je daar zolang mogelijk van profiteren”, lacht zuster Katharina.

“Maar ik heb geen enkel probleem met dit leven. Integendeel, ik ben hier intens gelukkig. Ik heb veel meer aandacht voor de eenvoudige dingen in het leven. Dat horen we ook van onze gasten.” Voor wie hier graag enkele dagen tot rust wil komen, opent de abdij haar deuren voor een schappelijke prijs. Enkel deelname aan het gebed wordt gevraagd.

Geen tv in de abdij

Vandaag is er van rust weinig te merken: zuster Katharina wordt drie keer opgepiept, binnen de muren gebruikt ze immers geen gsm. Er is heel wat media-aandacht: VTM Nieuws is vanochtend al langsgekomen. Maar de reportage zal zuster Katharina niet bekijken, er is geen tv in de abdij. “Internet is er wel, alhoewel daar ook veel discussie over geweest is: hoe moeten we daarmee omgaan? Maar we kunnen niet meer zonder, zeker met de webshop.”

Wie zuster Katharina vol vuur hoort vertellen, merkt dat ze ondanks alles toch met beide voeten in de wereld staat en mee is met de actualiteit. “De krant wordt dagelijks voorgelezen. We hebben een abonnement op De Standaard, alhoewel het toch ook veel minder katholiek is dan vroeger. We hebben nog wel getwijfeld of we De Morgen niet zouden nemen, omdat er toch ook wel interessante artikelen in staan. ”

De bestellingen voor de bierzeep stromen intussen binnen, zelfs vanuit Denemarken en de VS. Waar er normaal gezien via de webshop een drietal bestellingen per dag worden geplaatst, zijn er vannacht al een veertigtal binnengelopen. “Maar goed, de verkoop was een beetje opgedroogd. Zo kunnen we weer enige tijd verder”, bekijkt zuster Katharina het vanuit een economische bril. “Maar ik moet er nu vandoor, het is tijd voor de zangles.”