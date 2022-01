In beeld: zo luidde de wereld het nieuwe jaar in

Lees ook over de rumoerige oudejaarsnacht in Antwerpen: onruststokers gooien projectielen en vuurpijlen in het rond.

Op veel plaatsen in Europa is de jaarwisseling rustig verlopen. Er waren nauwelijks ongeregeldheden. Vanwege de pandemie waren er weinig grote festiviteiten. Wel werd in sommige hoofdsteden, zoals in het Griekse Athene, tijdens de jaarwisseling vuurwerk afgestoken. Maar er waren wegens de coronamaatregelen weinig toeschouwers op straat.

In Europese hoofdsteden zoals Parijs, Berlijn en Rome waren alle vieringen vanwege het coronavirus afgelast. In Madrid vonden slechts beperkt festiviteiten plaats. Daar waren zevenduizend mensen welkom op een groot plein, vanwege covid-19 was het aantal bezoekers met zo’n 60 procent teruggebracht. In Engeland, waar nauwelijks maatregelen gelden, waren op straat wel grote mensenmassa’s te zien.

In Frankrijk waren tijdens de nieuwjaarsnacht 95 duizend politieagenten ingezet om te zorgen dat het op straat rustig bleef. Een traditionele vuurwerkshow in het centrum van Parijs werd afgelast, maar ondanks de coronamaatregelen trok een menigte naar de Champs-Élysées. Verder bleef het rustig op straat. In de Franse stad Straatsburg arresteerde de politie twaalf mensen nadat er ongeregeldheden waren uitgebroken. Twee agenten raakten lichtgewond. In de stad gold een avondklok voor jongeren om problemen te voorkomen.

Sydney, Australië. Beeld REUTERS

Yantai, China. Beeld AFP

Tokio, Japan. Beeld REUTERS

Seoul, Zuid-Korea. Beeld AFP

Pyongyang, Noord-Korea. Beeld AP

Hong Kong, China. Beeld REUTERS

Manilla, Filippijnen. Beeld Getty Images

Singapore. Beeld AFP

Bangkok, Thailand. Beeld AP

Traditionele viering in Tambasasayama, Japan. Beeld Getty Images

Colombo, Sri Lanka. Beeld EPA

Moskou, Rusland. Beeld EPA

Moskou, Rusland. Beeld AP

Dubai, VAE Beeld REUTERS

Madrid, Spanje. Beeld EPA

De Burj Khalifa in Dubai. Beeld EPA

Tirana, Albanië. Beeld REUTERS

Berlijn, Duitsland. Beeld AP

Londen, Verenigd Koninkrijk. Beeld Getty Images

Greenwich, Verenigd Koninkrijk. Beeld EPA

Londen, Verenigd Koninkrijk. Beeld Getty Images

Washington DC, Verenigde Staten. Beeld AP

Athene, Griekenland. Beeld EPA

Warschau, Polen. Beeld AP

Rio De Janeiro, Brazilië. Beeld EPA

Vina Del Mar, Chili. Beeld REUTERS

New York, Verenigde Staten. Beeld AFP

Parijs, Frankrijk. Beeld EPA

Traditionele nieuwjaarsreceptie in Japan. Beeld AFP