In beeld: stortvloed zet verschillende delen van het land volledig onder water

In Pepinster (Luik) is een tiental huizen ingestort als gevolg van de overstroming van de rivier de Vesder. De hulpdiensten proberen er met bootjes mensen te evacueren. Sommigen wachten bang af op het dak van hun huis.

Beeld Eric de Mildt

Beeld Eric de Mildt

In de provincie Luik is de provinciale fase van het rampenplan afgekondigd. Er werd beslist om tot die fase over te gaan nadat het KMI code rood voor neerslag afkondigde. “De gemeenten Jalhay, Spa en Theux hebben grote problemen. De centra van Spa en Theux staan onder water”, zegt de woordvoerder van gouverneur Catherine Delcourt.

De zware regenval in ons land heeft het centrum van Spa onder water gezet. Beeld BELGA

Een bewoner in Spa probeert zijn huis te beschermen tegen het stijgende water. Beeld BELGA

Beeld BELGA

Beeld BELGA

Ook in de gemeente Theux is de toestand kritiek. Beeld BELGA

Familie Embrechts uit Ekeren (Antwerpen) deelde een foto van hun auto op "de eerste dag van de vakantie in Theux". Beeld rv

Een inwoner van Theux kon dit opmerkelijke beeld vastleggen van een auto die meegesleurd werd door het water.

De burgemeester van Rochefort, Corine Mullens, wil dan weer alle jeugdkampen - een vijftigtal - op het grondgebied van de stad laten evacueren wegens de overvloedige regenval. Onze journalist ging ter plaatse en sprak enkele buurtbewoners: “Ik woon hier al dertig jaar. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt.”

De Naamse stad Rochefort kreeg het bij het noodweer woensdag hard te verduren. ‘Ik kan nog steeds niet geloven hoe snel het ging.’ Beeld Tim Dirven

Beeld Tim Dirven

Beeld Tim Dirven

Beeld Tim Dirven

Sinds dinsdagavond werden al drie jeugdkampen geëvacueerd op het grondgebied van Rochefort, in de provincie Namen. Beeld BELGA

In de gemeente Moelingen in Voeren is de rivier Berwijn buiten haar oevers getreden. Er werd een dijk opgeworpen met zandzakjes en ander materiaal, maar dat kon niet voorkomen dat het water in tientallen woningen tot een meter hoog stond. Afgelopen nacht zijn inwoners door de brandweer geëvacueerd in bootjes.

Wateroverlast in Moelingen. Beeld Karolien Coenen

Mensen worden geëvacueerd in Moelingen. Beeld David Hagemann